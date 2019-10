Mujeres, no entreguemos la cocina / Columna de Margarita Bernal

Cocina, una hermosa palabra. Su origen es el fuego, el amor, la magia, el placer y la vida. Es femenina, como millones de mujeres anónimas que a través de la historia de la humanidad nos han alimentado.

Dice el chef Santi Santamaría que “la perfección culinaria solo es posible encontrarla en la imperfección técnica de la cocina de las madres”.



Hago una pausa, reflexiono y reviso en mi biblioteca los libros gastronómicos escritos por hombres y encuentro que la gran mayoría están dedicados a sus esposas, abuelas y madres.



Al entrevistarlos muchos afirman que su amor por los fogones surge de ellas y de los recuerdos de la mesa de infancia. Abrazos repletos de sazón y sabor de hogar que perduran en su memoria.



Lo paradójico del asunto es que si la mujer ha sido la musa inspiradora, la portadora de tradición, la hacedora de recuerdos del paladar y de la comida familiar, ¿en qué momento se volvió este un mundo tan masculino y machista? Si la cocina ha sido por siglos el escenario natural del poder femenino, ¿por qué el reconocimiento y supremacía de la cocina contemporánea son acaparados por los hombres?

Lo cierto es que mientras las mujeres arrecian su lucha por la independencia e igualdad de derechos, que entre otras cosas incluye no estar condenadas al servicio del hogar y la cocina, los hombres se van apoderando del espacio donde ellas han ejercido tradicionalmente su autoridad. Pero no todo es mala leche.



Hoy veo con optimismo que hay cambios gracias al talante, talento y acciones de importantes mujeres en el mundo de la gastronomía a nivel mundial.



Quiero compartir dos hechos importantes, el primero es que en la edición XXI de uno los congresos más importantes de la industria: San Sebastián Gastronomika, por primera vez invitaron a Colombia.



En un auditorio lleno, la chef Leonor Espinosa llegó con gran conocimiento de territorio y biodiversidad del país a sorprender y mostrar nuestra cultura culinaria. Ella, mujer y cocinera, volvió a dejar a Colombia en alto en el mapa mundial de la gastronomía.Confieso que me emocioné hasta el tuétano al probar la gelatina de pata que preparó.



El segundo es que también por primera vez le hicieron homenaje a una mujer. A la chef catalana Carme Ruscalleda, quien rodeada de hombres cocineros afirmó: “Existe muchísimo talento femenino en la cocina y hay que darle visibilidad. La revolución continúa, defendemos el respeto por el producto, por el staff, por el respetable público y por el valor femenino en la gastronomía”. Amén.



Antes del adiós recordemos las palabras de la chilena Carolina Bazán al recibir el premio a la mejor chef mujer de Latinoamérica:



“¿Por qué somos tan pocas las que hemos podido llegar a este lugar de privilegio? Porque estamos ocupadas cocinando. Nosotras siempre hemos sido protagonistas de la cocina, somos generadoras del calor de hogar, unimos a las familias, está en nuestro ADN. Las mejores recetas nacen dentro de las 4 paredes de nuestro mundo privado. Mujeres que siembran, cultivan y transforman el maíz en alimento. Que preparan hierbas sanadoras, que multiplican los ingredientes. Me parece genial que la cocina trascienda el género y que los hombres se hayan hecho camino en ella, pero esto no trasciende la cocina de los millones de hogares de Latinoamérica, porque este territorio aún es de las mujeres. El mundo también nos pertenece”.



Vamos por más. Buen provecho.



MARGARITA BERNAL

@MargaritaBernal