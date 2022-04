La historia es simple. Tres amigos de dos países productores de vino y cultura mediterránea aterrizan en Bogotá por distintas razones; rápidamente se escandalizan con los precios del vino en Colombia y al final terminan de socios en un proyecto que busca demostrar que disfrutar del vino no tiene por qué costarnos un riñón.



Esto fue –detalles menos, detalles más– lo que llevó a Tommaso Campione, un italiano nacido en el Reino Unido, y a Pablo Di Meglio e Ignacio Roggero, ambos argentinos, a abrir en Chapinero Alto una vinoteca llamada Momentino.

El local fue inaugurado hace poco más de dos meses, está al lado de Mesa Franca (en la calle 61, arriba de la 7.ª), y sus creadores lo definen como “una vinoteca con alma de bar de barrio” y con “cosas ricas para comer”.



“En Colombia hay cada vez más interés en el mundo del vino y nosotros queremos que deje de ser algo muchas veces inalcanzable por su precio, para que la gente pueda probar cosas y disfrutar del vino”, dice Campione. “Buscamos –agrega Roggero– que la gente pueda tomar vino a precios más razonables”.



Ambos sostienen que ya hay varios locales en Bogotá apostando por quebrar esa perversa lógica en la que una botella de vino te duplica la cuenta, y por marginar a unos precios más razonables, con lo cual están convencidos de que esta corriente del vino ‘a precios justos’ seguirá fortaleciéndose en la ciudad. “Vender vino doblando, triplicando o cuadruplicando los precios no es el camino, y de ahí nació buena parte de la idea de Momentino”, anota Campione.



El nombre elegido para esta vinoteca no es casual, “tiene todo que ver con el concepto que quisimos materializar”, puntualiza Roggero. “Un momentino es algo pequeño, pero agradable, un espacio donde la pasas bien. Y, efectivamente, lo que aquí buscamos es que la gente este cómoda, pruebe buenos vinos, coma buena comida y, en últimas, se sienta muy bien”.



“El sitio –agrega Campione– está concebido como un lugar donde recibimos a los amigos y donde nos esmeramos por ofrecerles lo mejor de nosotros. Amamos recibir a la gente. Por eso, los tres socios estamos acá día a día. Es nuestra segunda casa. Es una aventura más bien personal y en la que nos hemos implicado a fondo”.



Ahora, no se imagine un montaje millonario, de los que tanto abundan en Bogotá, ni una cava con 400 etiquetas. Es una vinoteca de barrio, sencilla, a la que incluso le falta trabajo en la decoración interior, pero con lo suyo.



En vino hay de momento unas 50 referencias. Sus dueños tratan de evitar las etiquetas que están en los supermercados, para ofrecer un diferencial a sus clientes. El 60 por ciento son tintos y el 40 por ciento son blancos y rosados. Y hay prosecco y lambrusco (cada vez más popular en Colombia). La mayoría de los vinos son argentinos, italianos y españoles, pero también hay franceses, chilenos y austríacos.



Pero vamos al corazón de esta historia: los precios. Las botellas empiezan en los 58.000 pesos, y la más cara cuesta 132.000 pesos. Hay un vino de la casa, un malbec joven que se vende en jarras de medio litro –el famoso concepto francés del pichet– a solo 30.000 pesos. Y también hay un blanco, un macabeo-verdejo español, que sale a 46.000 la jarra. El copeo es limitado, por ahora: un rosé, dos tintos, un blanco y un prosecco, pero arranca en los 11.000 pesos, y no supera los 26.000 pesos.



Y si lo anterior no le parece lo suficientemente accesible, de 4 a 7 hay un happy hour de dos copas por el precio de una en los vinos de la casa. ¿Los dueños de este sitio están locos? No, para nada. Lo que pasa es que después de esa primera copa, casi siempre la gente pide una botella y se queda a comer algo, explican.



Aunque Roggero subraya que no son “un restaurante, sino esencialmente un bar de vinos”, otra de las fortalezas de este lugar es su comida. De hecho, mucha gente viene, dicen sus propietarios, por la comida: simple, pero rica. Y, como exige la filosofía del lugar, a precios razonables.



La cocina está a cargo de Pablo Di Meglio, un amante de la buena mesa que ofrece una buena variedad de opciones para disfrutar del vino y que van desde las empanadas argentinas (19.500 pesos, son tres unidades) y la tortilla española (27.000 pesos), hasta tablas de quesos y jamones.



“La idea –explica Roggero– es de comida para compartir. No nos gusta mucho usar el concepto de tapas, porque no es solamente cocina española, pero sí son cosas para picar y compartir. Hay antipastos y entradas italianas, como la burrata (24.000 pesos), que ha tenido mucho éxito”.



Y si el hambre aprieta, hay dos potentes sánduches. Uno de lomo en pan pita, con pimientos asados, cebolla encurtida, mix de verdes y mostaza de Dijon, que viene acompañado con papas a la francesa: muy recomendado. Y uno veggie, con queso de cabra, compota de vegetales asados, mix de verdes y pesto casero.



Ahora, en este bar de vinos no hay solo vinos. Momentino también ofrece una carta de cocteles y aperitivos, así como dos marcas de cervezas artesanales, Don Vicente y 13 Pesos, porque “alguien de una mesa puede querer beber algo que no sea vino y, bueno, hay que tener opciones”, dice Roggero.



Uno de los sellos del local es que muchos jueves tienen noches temáticas. “La idea –explica Roggero– es que la gente que viene con frecuencia a Momentino se pueda llevar una sorpresa, ver algo distinto, tenga una novedad”. A lo que Campione añade: “Hemos hecho noches españolas, argentinas… pero no tiene que ser necesariamente un país: puede ser una noche de quesos (tienen un proveedor francés fantástico que produce quesos madurados en La Calera), o de jamones, o de sushi, etc.”. La forma de enterarse es por su cuenta en Instagram, donde las noches temáticas se anuncian usualmente los domingos.



Emprender en una ciudad con tanta competencia no es fácil, pero los socios de Momentino están contentos con la respuesta de la gente. “Con tan poco tiempo de estar abiertos ya tenemos clientes que vienen dos veces a la semana”; “el otro día tuvimos a dos chicas que llegaron a las 5 de la tarde y se fueron a las 12 de la noche” y “también tuvimos un martes con el local lleno hasta la 1 de la mañana”, cuentan Campione y Roggero.



Larga vida a Momentino, y a quienes, como ellos, piensan que el vino no puede seguir manejándose como hasta ahora se ha hecho. En palabras del Roggero: “El concepto es ganar por volumen de clientes y frecuencia de visita, no por marginar exageradamente en cada plato que sirvamos o cada botella que descorchemos”.



Ubicación y horarios



Calle 61 n.º 5-30

Teléfono: 313 8662148

Reservas: momentino.co

De lunes a sábado.

De 4 p. m. hasta que se vaya el último cliente.





VÍCTOR MANUEL VARGAS SILVA

Editor de la Edición Domingo