Mi sopa de letras / El Condimentario

Cien columnas sazonando palabras en este diario. Escribir sobre gastronomía es más que hablar de platos, recetas, reseñas y crítica. Prefiero saborearlos que comentarlos en este espacio, que comenzó en abril de 2013.

La entiendo y vivo como una disciplina que estudia la relación del ser humano con su alimentación. Todo el mundo come, y por tal razón hace parte de la cotidianidad. Es parte importante de nuestra vida diaria desde diferentes aspectos, incluidos los políticos, económicos, sociales y culturales. Es la mirada también sobre el agro, la salud, el medioambiente, de género, entre muchos otros.



Desde entonces he visto la evolución que ha tenido la cocina, la mesa y la relación de las personas con su alimentación. Estuvo de moda, llegó un auge de la cocina.

Hoy la gastronomía juega un papel más trascendental en la sociedad. Veamos:



- Lo local tiene gran relevancia. Un llamado a valorar, destacar y respetar mucho más al campesino. Precios justos, capacitación, infraestructura, insumos, entre otros. Nos fascinamos con las papas nativas, pero ¿qué tanto nos importan quienes las producen?



- La mujer: gran protagonista y líder en la cocina nacional. Lo es desde siempre, pero hoy se reconoce aún más su importancia y aportes a la gastronomía del país. Son montones de mujeres quienes nos alimentan y nutren con sus sabores y saberes. El acoso, la discriminación y el maltrato en las cocinas es cada día más visible y debe seguir siendo reprochado, censurado y sancionado. Cocineras y chefs mujeres colombianas suenan en el mundo de los fogones. Son las grandes representantes de nuestra cultura gastronómica, tal es el caso de Leonor Espinosa.

- Ciudadanos más informados que ya no comen cuento. Los medios de comunicación y las redes sociales tienen el necesario rol de informar y saciar el apetito de conocimiento de su audiencia. Leyes, corrupción, alimentación escolar, estadísticas, desnutrición y hambre infantil hoy hacen parte de las noticias destacadas. Temas que ya no son plato de segunda mesa.



- Las plazas de mercado: nuevas estrellas. Muchos se han encontrado con el verdadero paraíso terrenal, nuestras plazas. No solo por la calidad y variedad, sino además por los precios, la atención y la posibilidad de descubrir y viajar por Colombia a través de sus ingredientes.

- Los domicilios llegaron para quedarse. Las nuevas aplicaciones y los encierros por la pandemia le dieron un giro a este servicio. Hoy se pueden pedir los antojos no solo de casi todos los restaurantes favoritos, sino de tiendas especializadas y mercados.

- Cocinar en casa ya no es solo por obligación y necesidad. Muchos han descubierto el placer de cocinar y consentir con comida preparada con amor. La mejor terapia. Los canales digitales están repletos de cocineros, fotos, cursos y videos donde enseñan y comparten todo tipo de recetas para diferentes audiencias.



Escribir, leer, comer y cocinar van de la mano en este inagotable mundo del periodismo gastronómico. Hay mucho por contar y saborear. Voy por otras 100.

Gracias por leerme. Buen provecho.



