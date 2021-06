Mezcal, un elixir de México que se toma a besitos

La del mezcal era una tendencia creciente en el mundo cuando comenzó la pandemia y espera no perder ese impulso a medida que el mundo regresa a la normalidad. Esta bebida, considerada la madre del famoso tequila –que resulta ser una variedad de mezcal–, tiene un universo fascinante.

Su historia se remonta al México prehispánico que fermentaba piñas de agave. La destilación llegó con los conquistadores y terminaría por darle el punto final a esta bebida.



Para adentrarse en sus misterios, hay que entender su fabricación y su lenguaje: el agave o maguey es su materia prima y puede tardar años en estar a punto. A este se le cortan las pencas para dejar solo su corazón, al que llaman piña por la forma que tiene. Estas piñas van a los palenques –fábricas artesanales de mezcal– y allí pasan por un proceso que abarca cocción, molienda, fermentación y destilación.



Muchos conocieron el mezcal en los años 90, cuando México era sinónimo de tequila. Llamó la atención cuando incorporó en sus botellas un famoso gusanito.



Sin embargo, dice Manuel Barbosa, experto en el tema y embajador de la marca Mezcal Unión, que no todos llevan ese gusano. Solo los del tipo de mezcal abocado que pueden llevar este recordatorio de los cultivos del agave.

Barbosa cuenta que el mezcal entró a Colombia apenas en el 2016, año en el que empezaron a llegar diferentes marcas. Y con el boom del 2019 llegó Mezcal Unión, del portafolio de la multinacional Diageo.



“El mezcal no es un destilado cualquiera –dice Barbosa al dar un abecé de esta bebida–. No sale de granos ni de la caña de azúcar ni del maíz, sino del agave, una planta que tarda mínimo ocho años en crecer y que tiene más de 200 variedades en el mundo, casi todas concentradas en el territorio que va desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Colombia. Pero solo con 14 de estas variedades se puede producir mezcal”.



Las más comunes son el espadín, que tarda entre 8 y 10 años en crecer, y el cirial, entre 10 y 12. Otras como el coyote, dice Barbosa, pueden tardar 30 años. “Eso explica la diferencia de precios entre un mezcal y otro.

Si el mezcal fue primero, ¿por qué el tequila es más famoso?



Una de las diferencias entre el tequila y el mezcal es que el primero se volvió más industrial. El mezcal sigue conservando las raíces artesanales. Unos mezcales pueden ser más ahumados o con más notas alcohólicas. Esto varía según lo que cada empresa busque reflejar y depende de la etapa de cocción de la piña, de si lo dejan más o menos tiempo.

¿Cómo es esta cocción?



Las piñas llegan a su punto de madurez y se meten en hornos de piso: una habitación con agujeros por los que entra un vapor que cocina la piña. En el mezcal, la cocción de las piñas –que pueden pesar entre 80 y 200 kilos– es artesanal. Se abren unos hoyos en la tierra, de unos dos metros de diámetro, los recubren con las pencas, las piñas se cortan, se acomodan y se meten en este horno durante mínimo tres días. En Mezcal Unión dura entre 4 y 5 días, otros tardan más. De una piña de 80 kilos sale un litro.



¿Qué proceso sigue?



La piña cocida y fermentada se lleva a una destilación muy artesanal. Mezcal Unión lo hace con ollas de barro enterradas bajo tierra. Bajo esa olla hay fuego, encima un cuello de cobre que es un condensador por el que sube la cocción, este pasa por un serpentín con agua. De la condensación sale el líquido. Este proceso se hace dos veces antes de embotellar. Como hacemos un ensamble de dos variedades, por un lado se destila el espadín y por otro, el cirial. Una vez se tienen ambas, se mezcla y se embotella.

Unión tiene mezcal joven y viejo, ¿cuál es la diferencia?

El joven mezcla espadín y cirial; el viejo usa espadín y tobalá, otro agave que tarda 14 años en crecer.



¿Por qué algunos llevan gusanitos?

​

Fue algo que apareció a mediados de los 90. Hubo un desabastecimiento global de tequila porque la industria creció tanto que no se encargaron de sembrar cada agave que extraían. Solo sacaban y sacaban. Como el mezcal es el padre del tequila, los mezcaleros buscaron hacerlo atractivo al público estadounidense, que era el más cercano, y empezaron a dejar gusanitos dentro de la botella. Eso lo hizo atractivo para las ventas, para que el público mirara el mezcal. Pero este tiene muchas clasificaciones.

Hay una discusión sobre el añejamiento...



Los maestros mezcaleros creen que añejar el mezcal está mal. El tequila tiene blanco y otros reposados y añejos. Encontrarás mezcales añejos, pero la mayoría de maestros dicen que es un desperdicio de la planta hacerle eso. El agave tarda mucho creciendo para ponerlo en barriles que le dan otros sabores y notas, que alteran su sabor natural.



Casi siempre los mejores mezcales son cristalinos y jóvenes. A algunos les agregan gusanos, son los que están en la categoría llamada abocado, que incluye aquellos en cuya fabricación intervienen pechugas de pavo y liebres y tienen aromas y sabores animales. En la gama de abocados entran los que tienen alacranes, víboras y tarántulas. Se encuentran mucho en Oaxaca.

Pero no era algo de tradición anterior…



Es algo comercial, excepto por los que se destilan con las pechugas, que sí era algo muy indígena.



¿En qué momento sale el tequila?



Por un tema de legislación. El tequila tiene una denominación de origen: solo se puede producir en ciertas regiones, con una sola variedad de agave, la tequilana weber azul, que crece en sitios como Jalisco. Con la legislación la historia se divide entre tequila y mezcal. El desabastecimiento del tequila de los 90 sirvió en parte para que la industria mezcalera saliera a flote.



¿Cómo se trata el tema de la sostenibilidad?



Con el desabastecimiento de la industria tequilera, las empresas empezaron a preservar los cultivos de las diferentes variedades. Cuando nace Mezcal Unión, en el 2008, cuatro amigos deciden resaltar algo de la tradición mexicana, de raíces ancestrales y analizan esta industria.



Un viejo mezcalero les dijo que el futuro de la industria iba a ser la unión –por eso el nombre–. Ellos vieron que esa unión no era solo la de muchos productores (que los llevó a comenzar como cooperativa), sino con la naturaleza. Por eso, por cada planta de espadín que sacamos, sembramos tres, y por cada cirial y tobalá, sembramos cinco y nos aseguramos de que al menos dos den retoño. Otras marcas están sembrando por lo menos dos plantas de agave por una que extraen.

¿Cómo se disfruta mejor el mezcal?



La mejor manera es tomarlo al clima. No necesita enfriarse porque al hacerlo mueren sus sabores naturales. Es importante tomárselo a besitos, como dicen los mexicanos, porque en Colombia tenemos la cultura de tomarnos los tragos en shot largos, pero no disfrutamos del sabor. El mezcal es para disfrutarlo a sorbos.



Lo primero es servirlo directamente, percibir los primeros aromas, que son etanólicos. Después, puedes regarte un poquito en la palma de tu mano y frotarlo. La temperatura de la mano resalta los aromas del agave, que serán de humo, tierra y notas cítricas o de frutas.

¿Y el limón y la sal?



Es una manera común de consumir mezcal y tequila. Pero el limón tiene un pH muy alto y dormirá ciertos sabores en las papilas. Entonces, va mejor con naranja o piña o con frutas más nobles. Si nos gusta algo más cítrico, se puede pensar en la toronja o con sales artesanales: al extraer las piñas de la tierra, se encuentran gusanitos que se han ido alimentando de la planta. Esos se secan al sol, se trituran y se mezclan con chiles y sales que después se le echan a las frutas que se van comiendo con mezcal. Aunque se puede beber solo.

