El concepto no es nuevo, pero en Colombia no se ha desarrollado tanto como quisiéramos los glotones. Me refiero a esas tiendas gourmet que, al tiempo que ofrecen ingredientes variados y atractivos para llevar a casa, cuentan con estaciones en las que ofrecen alimentos recién preparados para comer ahí.

En algunos casos, dado su tamaño, habría que hablar de mercados más que de tiendas, pero no hay que confundirlos con los mercados tradicionales de las grandes ciudades, ajenos a la sofisticación y las modas, que cuentan con barras para comer, como el Borough Market de Londres, La Boquería de Barcelona, el Mercado Central de Valencia, el mercado de Coyoacán en México o algunos de los mercados de barrio madrileños, estrechos e incómodos, en los que se puede comer realmente bien.



A los que me refiero hoy son más del estilo de Eataly –hoy en varias ciudades del mundo–, una cadena de mercados gourmet que nació en Nueva York y que ofrece toda suerte de ingredientes italianos y, al mismo tiempo, algunos de los platos emblemáticos de esta cocina en puestos que alternan con las góndolas de la tienda.



De ese estilo, conocí recientemente –aunque entiendo que tiene ya unos cuantos meses– el Merka Orgánico de Hacienda Santa Bárbara, en inmediaciones de Usaquén, en Bogotá. Su nombre es poco atractivo pero, en cambio, sí lo es su puesta en escena, en un largo recorrido que va presentando pastas, quesos, embutidos, vinos... y lo hace con tanta gracia que es imposible no caer en unas cuantas tentaciones.



Tiene tres espacios para comer: uno informal, tipo bufet, que atiende desde la hora del desayuno; una pizzería, y un restaurante de mayor aliento, con énfasis en pasta y una que otra carne en medio de una carta con opciones atractivas. Y más que atractivas, efectivas. Quiero decir, algo para el gusto de casi todos. Eso sí, va una recomendación: revisar el vino de la casa, que si bien tiene un precio accesible, no da la talla. Siempre he insistido en que el vino que uno escoge como el de la casa debe ser no solo una referencia de buen precio, sino un vino que el chef se siente orgulloso de recomendar para acompañar sus platos.



Lo cierto es que Merka Orgánico es un espacio diferente que merece ser visitado. Es un espacio que le sienta muy bien a la ciudad.



Merka Orgánico: calle 114 n.º 6-06 / Avenida 7.ª n.º 115-60

Hacienda Santa Bárbara

Tel. 311-8840573.

SANCHO

CRÍTICO GASTRONÓMICO