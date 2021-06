Menú de ofertas de restaurantes bogotanos en el Día del Padre

El 'Oka Brunch Latino'

La abundancia y la variedad son el distintivo de este brunch (desayuno-almuerzo) del Hotel Hilton Bogotá Corferias que este sábado 19 de junio estará dedicado a celebrar el Día del Padre.



La oferta, disponible desde las 11:30 p.m. hasta las 4 p.m., consta de diferentes estaciones de comida en las que se pueden elegir ceviches, tacos, parrilla, ensaladas, postres, cereales, quesos y omelettes. También habrá bar abierto de cervezas nacionales, vinos, cocteles, jugos y gaseosas.



Costo por persona: solo alimentos 64.000 pesos. Bebidas ilimitadas (open bar): 35.000 pesos. Niños de 6 a 12 años: 50.000 pesos. Menores de 6 años, gratis. Recomiendan reservación previa en: restaurantebonmarket@hilton.com o en el teléfono 4434438.



Cafe Rose Usaquén

Este lugar de Usaquén tiene un brunch especial de Día del Padre, el 20 de junio, de 10 a.m. a 2 p.m. Se trata de una oferta de All You Can Eat. En sus redes sociales explica que sus todos platos estarán, durante este evento, en versión mini para permitir que se puedan probar más sabores.



El precio por persona es: Sin alcohol: 40.000 pesos; con 2 mimosas: 55.000 pesos; con mimosas ilimitadas: 70.000 pesos. El precio incluye toda la comida, jugos y el café que cada persona desee.



Calle 118 n° 5-09. Usaquén. Instagram: caferose_usaquen (es mejor reservar)

Rey Guerrero

Rey Guerrero está al frente del restaurante que lleva su nombre en Bogotá y que fundó hace 11 años. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

En este fin de semana, el restaurante de comida del Pacífico, del chef Rey Guerrero tiene dos platos especiales de celebración: Un arroz de mariscos con filete de róbalo y una cazuela con todos los poderes.



La cazuela de mariscos siete potencias es un bisqué del Pacífico con un mix de mariscos, anillos de calamar, camarón, pulpo, almejas, caracol, gambas y langosta, aromatizado. Va con patacón y arroz con coco. Este plato cuesta $ 68.000.



El arroz tumbacatre reforzado lleva pulpo, camarón, caracol, mejillones, almejas, anillos de calamar, langostino y un filete de 200 g de róbalo, sazonado con cilantro cimarrón, poleo, los secretos del chef y el tradicional picante africano. Tiene un valor de

$ 51.000



Dirección: Calle 77 n°. 14-24, Bogotá. Instagram: @reyguerreropg

Teléfono para reservas:2578794.

Grazia

En el Día del Padre, esta pastelería bogotana preparó una torta especial que lleva entre sus ingredientes chocolate de leche, caramelo y maní, enfocada en domicilios. También, para celebrar en casa, tiene una oferta de desayuno especial y una canasta de picnic hecha por artesanos colombianos. Su carta también tiene platos de sal para grupos de 4 y 10 personas, para cualquier ocasión.



La canasta de picnic, para cuatro personas, lleva ensalada de pasta farfalle con vegetales, camarones y vinagreta de hierbas, sándwiches en pan ciabatta de polloy vegetales parrillados (o de roastbeef en baguete), tomates al horno, mantequilla dijon y rúgula; además: papas chips, postre del mes en vasos individuales, caja de macarrones, servilletas, tenedores y platos. Valor: 350.000 pesos.



El desayuno especial lleva granola con mousse de yogurt griego y frutas, pan brioche, croissant, tartaleta de manzana crumble, calentado individual o croque monsieur, caja de chocolates y jugo de naranja. Precio (individual): 88.000 pesos.



Además, el desayuno especial para cuatro personas tiene un costo de 260.000 pesos.



Tiene otros platos como el beef wellingonton (para 6 personas, por 290.000 pesos), quiche de tomate y espinaca (para 6, 47.000), molde de crepes de ternera con cebolla puerro crujiente (para 6, 67.000 pesos), además de sándwiches, empanadas, panes, trenza de holadre y otras especialidades.



Los domicilios se programan con antelación de 24 horas, de lunes a sábado. Valor del domicilio: 7.000 pesos. Pedidos al whatsapp: 3207677179 y en www.graziacolombia.com

