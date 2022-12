La euforia del regreso de la temporada decembrina como la recordábamos, sin restricciones sanitarias, ha hecho florecer ofertas de fiestas y cenas de fin de año. Uno de los lugares que decidieron apostar todo al regreso de las grandes celebraciones es el hotel Hilton Bogotá Corferias. Que tiene más de un plan para estas fechas.



Pero hay otras opciones, tanto de cenas en restaurantes como en casa y también de regalos gastronómicos, o si le hace falta el postre o alguna bebida tradicional para animar algún momento, aquí puede encontrar algunas sugerencias.

El Hilton apuesta por las grandes fiestas

Para el 24 de diciembre su restaurante Oka organizó un gran buffet, de temática navideña, con colores rojos y verdes, y una oferta que tiene numerosas estaciones: la de comidas frías, comidas calientes, la de vegetales, la de carnes, la de pescados y la de recetas especiales para veganos. Sin contar con una mesa de postres colombianos de temporada. Habrá platos como el cremoso de suero con pesto y champiñones encurtidos con cebollas, el salmón curado con alcaparras, los panes integrales de la casa, el pavo y hasta mejillones.



La idea, ojalá, es cenar, alojarse en el hotel y disfrutar al día siguiente del brunch del 25.

Para el 31 de diciembre la oferta se vuelve más variada. También habrá cena, con un all you can eat de abundantes posibilidades en el restaurante, con platos más sofisticados. Pero en los salones del hotel se espera realizar otro buffet que se alternará con un fiestón tipo carnaval para el que esperan cerca de 350 personas. Los precios varían según la opción elegida. Informes en el correo: Jessica.morales2@hilton.com

Cena navideña de Gula en el 7 de Agosto

Este restaurante ya célebre por sus delicias de pollo y cerdo, con ingredientes de la plaza del 7 de Agosto, se lanzó a hacer una cena navideña para dos (por $ 120.000 y obsequian un six pack de Stella Artois) o para cuatro personas ($ 400.000).

La cena será abundante, con pasos al centro de mesa para compartir. Llevará un pollo entero al carbón con chimichurri de tomates secos, un estofado de pernil de cerdo con vegetales baby y vino tinto; además de una tortilla al estilo español con arracacha, un cremoso de yuca con pesto y cebolla acevichada. Se complementa con arroz con quinua salteado con cilantro y albahaca, ensalada de verdes y más. Informes: 318 888 8555. Dirección: cl. 65 n.º 22-32.

¿Postre? Pregúntele a Luisa

Luisa Postres –pastelería con tres sedes (dos en el norte de Bogotá y una en Chía)– elaboró dos recetas para esta temporada: el tres leches de torta de zanahoria y el tres leches con los sabores de su ya famoso birthday cake (ambos, de $ 53.000).



Además, su menú tiene bizcocho navideño y una cajita dulce con bocaditos dulces diversos.



Durante Navidad, el 10 por ciento de las ventas del tres leches de zanahoria irá a Casa de Sueños, casa de hijas del ICBF, que apoya a las jóvenes en sus estudios. www. Luisapostres.com.

El pollo relleno de La Suerte

Pollo relleno de temporada de La Suerte. Foto: Cortesía La Suerte

El restaurante La Suerte, uno de los ganadores del Festival del Pollo Colombiano este año, es conocido por su pollo en caja china. Sin embargo, para Navidad tienen una receta que el chef Giovanni Usgame elaboró por primera vez durante la Navidad de la pandemia y que ayudó a mantener vivo el lugar durante la crisis. Se trata de un pollo –también hecho en caja china–, pero que se deshuesa y se rellena con carne de res, chorizo, papa, manzana, arándanos, zucchini amarillo, zanahoria, aceite de oliva y reducción de vino tinto. Este pollito se acompaña con salsas artesanales de mango agridulce o tamarindo. Se prepara sobre pedido, con antelación. Informes en el WhatsApp 3134847840.

De 'croissants' y regalos gourmet

Croissant Saint Honoré, de Seratta. Foto: Cortesía: Grupo Seratta

A través de El Club del Gourmand, el grupo Seratta ofrece regalos gourmet, que combinan tragos prémium y bocados para sibaritas. Ofrecen, aparte, diversas experiencias: como la de paella o el kit para hacer masmelos en la chimenea en casa, para cuatro personas ($ 51.900).



En materia de panadería tiene una casita de jengibre ($ 63.800) y sacó croissants de temporada: el saint Honoré, con crema de ron, repollitas y corona de caramelo y el croissant Christmas Eve, relleno de menta y hierbabuena. Clubdelgourmand.com.

El menú de Jacques para la casa

Como ha sido tradición, el restaurante y pastelería francesa Jacques (calle 109 n° 15-48, Bogotá) ofrece un menú para llevar a casa disfrutarlo en Navidad o Año Nuevo. Este incluye pollo relleno de Jacques, pernil de cerdo caramelizado, paté de la casa, arroz pilaf crocante, ratatouille o puré de patatas de trufa. De postre incluye saint Honoré y troncos de Navidad. Además del menú, tiene una oferta de especialidades navideñas como la marsellesa brioche de Noel, corona de reyes, panetón de vino y panetón de brioche con teja de almendras. Los pedidos se reciben vía WhatsApp al 3043333367 o en Instagram @jacquesoficiall.

El sabajón tradicional del restaurante Santa Fe

El restaurante Santa Fe, en La Macarena, tiene una joya de sabajón hecho en casa. Con una receta familiar, Santiago Vargas ha hecho del suyo un regalo ideal, para tomarlo en shots, puro o con hielo, en estas fiestas. La botella de este exclusivo sabajón está entre 25.000 y 45.000 pesos, según el tamaño. El restaurante, centrado en las tradiciones colombianas, desarrolló su propia crema de ron. También de temporada tiene postre de brevas y apetitosas natillas de temporada, entre estas una de curuba para quienes buscan algo diferente. Informes: Instagram @Santafecaferestaurante.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin