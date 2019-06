Las cinco hamburguesas ganadoras de Cartagena en el Burger Master 2019

Aunque el Burger Master lleva tres años convocando hamburgueserías del país. Este año llegó por primera vez a Cartagena.



En esta ciudad participaron 10 propuestas. Algunas adaptaron las hamburguesas de sus cartas al estilo del concurso, pero, a diferencia de otras ciudades con más experiencia en esta competencia no hubo lanzamientos de recetas especiales para el evento.



Tampoco las ventas llegaron a los extraordinarios números de otras ciudades, sin embargo, las premiadas tienen en común un cuidado por la elección de la carne y por ofrecer una receta única. Las premiadas por el público fueron las siguientes:

Número 1. Distrito Burger Bar

En su primera participación en el Burger Master, Distrito Burger Bar alcanzó a encabezar el grupo de hamburguesas ganadoras de Cartagena. Para el evento, su trabajo consistió en perfeccionar una de sus hamburguesas.



La ganadora de Cartagena está compuesta de 150 gramos de carne de res, queso holandés fundido con champiñones salteados, pimentón rostizado, cebolla crispy, tocineta, lechuga, salsa sweet mayo y salsa de la casa. Su precio actual es de 18.000 pesos.

Distrito Burger Bar abrió sus puertas en septiembre del 2018 cone l propósito de generar experiencias sociales agradables a partir de música contemporánea y joven. Ya tiene un un segundo punto cuya apertura coincidió con el Burger Master. Su propuesta se centra en hamburguesas gourmet y cervezas artesanales e importadas.



"Nuestra mezcla de carnes, las más frescas verduras y la receta de los panes nos han permitido ser reconocidos por ofrecer la mejor experiencia gastronómica a nuestros comensales", indica el lugar en un comunicado.



Sede Los Corales: Transveersal 54 diagonal 30-100.

Sede Bocagrande: Carrera 2 n° 4-78, Local 1.

Horario: Domingo a jueves, de 12 m. hasta las 11 p.m. y viernes y sábado, hasta las 12 a.m.

Número 2: Atrium

Las comidas rápidas como hamburguesa, pizza y perros calientes hacen parte de la carta del menú de Atrium, en sus diferentes puntos en Cartagena.



En el Burger Master (entre el 29 de abril y el 5 de mayo9 participaron con la Optimum Burger y alcanzaron en segundo lugar entre las preferidas del público.

El pan brioche de la Optimum se hornea a diario, va con queso Colby Jack, carne angus premium madurada, tocineta ahumada crocante, cebollas crunch, lechuga crespa, tomate fresco y salsa especial de la casa.



Sedes de Atrium (abiertas de 12 p.m. a 11.30 p.m.)

Carrera 20 n° 29c – 67, Pie de la Popa.

Av calle 29 # 23 – 42, Manga 4ta.

Calle 30 # 79 – 41, Santa Mónica

Teléfonos: 301 399-2826 y 322 799-3073

Número 3: Bonche Gastrobar

La Bonche Jr. fue una versión para el Burger Master de la hamburguesa de la casa en Bonche Gastrobar. La hamburguesa premiada lleva 150 gramos de Certified Angus Beef envuelta en 70 gramos de tocineta crocante y rellena de queso mozzarella. Lleva pepinillos, tomate, lechuga crespa verde, y cebolla caramelizada. Su precio actual, con papas a la francesa, es de 23.000 pesos.

La Bonche original, es decir, la de la casa tiene 200 gramos de Certified Angus Beef, 120 gramos de tocineta y 80 de queso mozzarella y se vende a 39.500 pesos.



El lugar anunció que vendió más de 2.000 hamburguesas. "Somos el único sitio de comida gourmet, en el ranking -escriben-. En nuestra carta tenemos platos como la lasaña de plátano maduro, risotto de coco titoté y róbalo, arroz de chicharrón y sándwich de posta cartagenera, entre otros".



El concepto de Bonche Gastrobar, en La Plaza del Pozo, en el barrio Getsemaní, es resaltar la cocina local, sin pretensiones, por eso su carta ofrece platos fusión con toques cartageneros. Hacen coctelería con insumos locales y proponen menús de temporada.



Dirección: Getsemaní Calle de las Chancletas, esquina Plaza del Pozo. #25-78.

Celular: 300 5363002 Horario: 12 del medio día a 12 de la noche.

Número 4. Barbacoa Cartagena

La hamburguesa participante, que lleva el nombre del lugar, es descrita así en la página de Tulio Recomienda, organizador del Burger Master: "Consta de 10 gramos de carne de cerdo con trozos de tocino ahumado al barril con maderas de árboles frutales, cebolla caramelizada, queso mozzarella, salsa de queso cheddar y salsa de la casa, sobre pan artesanal de pimentones, ají y costillas de cerdo".



Barbacoa señala que también tiene especialidad en parrilada y picadas, además de sus hamburguesas.

Carrera 17 # 36 – 16, Av. Paseo Bolívar, barrio Torices. Teléfonos: (5) 675-2927 y 312 654-6422. Abierto de lunes a domingo de 6 p.m. a 12 a.m.

Número 5: Hamburguesas Vacamoo Getsemaní

Ubicado en una de las calles más visitadas del barrio Getsemaní, Vacamoo Gourmet Burger es un pequeño local de seis mesas. Fue fundado por Franco Caputo Cariatti y Marcela Rendón Ruiz. Con la capacidad de preparar tan solo 16 hamburguesas a la vez, Vacamoo alcanzó a vender 2.500 unidades aproximadamente durante la semana del Burger Master.

La hamburguesa de Vacamoo, que ocupó el quinto puesto en el Burger Master, en Cartagena. Foto: Cortesía: Hamburguesas Vacamoo

La hamburguesa con la que consiguió llegar al top 5 fue la de pepperoni rellena con queso gouda y manzana caramelizada. La receta buscaba el balance entre el picante del pepperoni, la fuerza del queso y el toque dulce de las manzanas. Los fundadores del lugar indican que el diferenciador de su propuesta está en que no usan salsas, apostándole solo al sabor de la carne. Esta hamburguesa ganadora, está en la carta, acompañada de papas, a un precio de 28.7000 pesos.



Por lo mismo, esta carne es 100 por ciento artesanal y cada receta de Vacamoo, creada por Franco Caputo, es propia. Las hamburguesas "son servidas de manera básica: pan, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos caseros y queso cheddar. Evitamos los maridajes y salsas para que nuestros comensales disfruten plenamente de nuestras carnes frescas y jugosas", informó Caputo vía correo electrónico.



Vacamoo Gourmet Burgers: Barrio Getsemaní, calle El Guerrero 29-44. Teléfono: 6648262. Horario: lunes a viernes de 6 p.m. a 12 a.m., sábados, domingos y festivos, de 12:30 p.m. a 3 p.m. y de 5:30 p.m. a 12 a.m.

Mención especial: La Tumbamuertos Burger Bar

La hamburguesa que obtuvo la mención especial fue La tumbamuertos BLT. Su receta incluye 150 gramos de carne, tocineta ahumada, confitura de tomates asados, encurtido de cebollas rojas, queso mozzarella derretido en parrilla, alioli de romero y rúgula fresca y pan artesanal. Esta hamburguesa está en el menú, a un precio de 22.000 pesos, acompañada de papas rústicas.



La Tumbamuertos Burger Bar abrió sus puertas en la Plaza de San Diego en diciembre del 2015. Su oferta es de hamburguesas 100 por ciento artesanales con un giro local, acompañadas por cerveza. El lugar tiene también opciones para vegetarianos como sus buñuelitos de boronía o incluso una hamburguesa especial.



La Tumbamuertos Burger Bar; Plaza San Diego n° 8-34. Centro Histórico

Cartagena, Colombia. Teléfono: (5) 6685954. Horario: Abierto todos los días de 12 a.m. a 10:30 p.m.

