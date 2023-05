Su inspiración viene del cine, de los protagonistas de It’s a Wonderful Life (Frank Capra, 1946), de una pareja que demuestra que todo es posible, que son un wonderful match (combinación maravillosa). La relación entre Mary y George la trasladaron a la gastronomía y coctelería para crear el primer bar de gelato del país en Bogotá.

“Queríamos crear una marca que no fuera común, que contara algo, y buscamos referentes en la literatura y el cine. Dimos con It’s a Wonderful Life, que se centra en la historia de amor entre George y Mary, que se declara en una heladería. Son una pareja perfecta y única. Esas dos promesas de valor queríamos ofrecer y por eso escogimos Mary & George”, cuenta Juan Pablo de Guzmán, creador de la gelatería para adultos.



Desde hacía rato venía con la idea de montar un negocio de comida y las cosas se fueron dando para una gelatería con sabores elaborados con alcohol. “Veía que había una tendencia en el mundo sobre esto. En Italia, en verano, veía que sacaban productos con vino, aperol spritz y limoncello, y empecé a investigar, a estudiar y a desarrollar el concepto acá”, complementa De Guzmán, quien es abogado de profesión.



A un mes de la declaratoria de la pandemia, De Guzmán junto a su esposa se lanzaron con el producto innovador y montaron el local en Bogotá. A diferencia del sector, el confinamiento no les pegó fuerte, porque en esos momentos de encierro las personas buscaban cosas diferentes para probar y mantenerse en tendencia desde casa.

“Fue un producto hit en pandemia, la gente pedía como loca y tuvimos problemas de abastecimiento de la materia prima y los empaques. No habíamos dimensionado el impacto que podía tener Mary & George, y, al contrario de muchos en la industria, ese año fue un gran año para nosotros. Fuimos una compañía para las personas en sus casas”, destaca De Guzmán.



Con la reapertura del comercio y los restaurantes y bares, la empresa se dio cuenta de que su producto trascendía el mercado de domicilios y era más atractivo en su tienda física, donde se hace tangible el encuentro con un bar de gelato. En vez de ir a un pub o a una enoteca por una sangría, la gente en Mary & George puede ir a hacer su plan de fin de semana de ir a comer helado, pero no uno cualquiera. Uno con la cremosidad del gelato italiano, sin muchas combinaciones de sabores y con el toque fuerte del licor.



“El helado es un tema divertido, que apela a la felicidad. Queríamos ofrecer una experiencia distinta a ir por un cono, que es lo que encuentras en una heladería tradicional. Nos concentramos en llegarle a un nicho específico, a los adultos, para que recuerden esos momentos únicos que uno atesoraba de niño. Y lo hicimos con el alcohol”, añade De Guzmán.



El producto

'The lucky chocolate' es preparado con chocolate, cacao y whisky de malta 12 años. Foto: Andrea Moreno. EL TIEMPO

Mary & George tiene una historia ligada con la película, y la promesa de valor de la empresa es que sus gelatos también tengan una propia, especialmente aquellos sabores que fueron creados, como el ‘Arequipe for broken hearts’ y ‘The lucky chocolate’.



El primero fue una creación para acompañar el desamor en fechas atravesadas por la celebración del amor romántico y de pareja, como San Valentía y Amor y Amistad. “Muchas personas están entusadas por esos días y quisimos ser la marca para acompañarlos en esos momentos, sin dejar de celebrar el amor. El nombre del sabor es ‘Arequipe para los corazones rotos’. Y es la compañía dulce y a la vez fuerte para esos momentos. Y ese último toque lo da el tequila”, detalla De Guzmán.



Por su parte ‘The lucky chocolate’ es la búsqueda por contar con un helado de chocolate, entendiendo que es uno de los sabores predilectos en cualquier heladería. “Quisimos combinar el chocolate con un buen whisky de malta y la historia que contamos es que ambos sabores se encontraron y fue una suerte. Por eso se llama ‘The lucky chocolate’”.



Son 19 sabores en total, unos muy tradicionales de la coctelería como el gin-tonic, mojito, Moscow Mule, piña colada y margarita de mango biche. Eso sí, con sus toques especiales. Ahí entran Cherry Sangría, un gelato de cerezas negras, limón, licor de naranja y vino blanco; Passion Pisco, un gelato de maracuyá, limón y pisco, y The Cosmopolitan, un gelato de granada, jugo de arándanos, limón y vodka.



Y los sabores que son únicos. Ahí se cuentan el ‘Arequipe for broken hearts’ y ‘The lucky chocolate’, pero también el ‘The golden pistacho’, gelato de pistacho y crema de whisky; ‘Amaretto crunch’, un gelato de vainilla, almendras, amaretto y whisky escocés; ‘Avellana crispy mood’, un gelato de avellana, licor de avellana, whisky de malta y crispy de arroz inflado; ‘Uchuva on fire’, un gelato de uchuva, limón mandarino y aguardiente; y ‘Raspberry bloosom’, un gelato de frambuesa, sake y ginebra.



En la tienda online, cada sabor cuenta su historia. Sobre este último su inspiración es el sakura, la flor del cerezo japonés, y el mensaje que quieren transmitir es florecer, renacer.

Son en total 19 sabores que ofrece Mar & George. Foto: Andrea Moreno. EL TIEMPO

“Antes de pensar en el sabor, pensamos en un concepto, en el diseño, en cómo comunicarlo. Nuestra marca es una que cuenta historias”, subraya De Guzmán, quien también hace énfasis en el proceso de innovación constante en el que están, en la búsqueda de nuevas recetas, guardando siempre la calidad de su producto. “La experiencia nos ha llevado a diseñar sabores mucho más complejos y especializados”, complementa.



La mayoría de los sabores son apropiados para personas intolerantes a la lactosa, pues la mayoría de los gelatos son a base de agua, a excepción de aquellos con ingredientes que llevan leche antes de combinarlos con el licor, como el arequipe. Así mismo, todas las preparaciones son cuidadas, cumpliendo los estándares para conservar el alcohol, que tiene un proceso de congelación diferente.

“El gelato se hace todo al tiempo. Primero se echan los ingredientes base y luego el licor, con el objetivo de que no se vaya a evaporar. Este es un proceso casi que haciendo química, muy artesanal, no se puede exceder un gramo”, explica.



Mary & George cuenta con dos presentaciones. La personal de 110 gramos, que cuesta 15.000 pesos cada sabor y para compartir, de 500 gramos, por un valor de 45.000 pesos.



El éxito de la empresa ha impulsado la apertura de dos tiendas físicas fuera de Bogotá. Una en Medellín y otra en Cartagena. Y ahora se están preparando para franquiciar la marca y cerrar negociaciones con un inversionista en Chile. También hay interesados en Perú, Ecuador, México y España. Así como las películas, hay Mary & George para rato.

Dónde

- Bogotá: carrera 13 n.º 79-11 (abren hasta las 7 p. m., de domingo a jueves, y hasta las 8 p. m., viernes y sábados)



- Medellín: carrera 34 n.º 7-86 (abren hasta las 7 p. m., de domingo a jueves, y hasta las 9 p. m., viernes y sábados)



- Cartagena: calle del Curato n.º 38-48 (abren hasta las 10 p. m., de domingo a jueves, y hasta las 12 a. m., viernes y sábados).

NATALIA TAMAYO GAVIRIA

REDACCIÓN DOMINGO

Twitter: @nataliatg13