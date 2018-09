Restaurantes 24 horas: sí se puede comer bien a partir de las 11 p.m.

Es un viernes cualquiera y usted acaba de disfrutar de una obra de teatro o del último estreno de Hollywood en una sala de cine o se prepara para salir de una discoteca después de varias horas de rumba intensa. Y ¿entonces qué? En Bogotá encontrar un lugar para cenar tranquilamente a altas horas de la noche es casi imposible. Menos aún uno que ofrezca una propuesta gastronómica de calidad que nada tenga que ver con las típicas –y poco saludables– hamburguesas o perros calientes que se venden en puestos informales de las calles más transitadas y estratégicas de la ciudad.

Market Kitchen, del W Bogotá, y The Market, en el JW Marriott Bogotá, han asumido este reto de ofrecer comida ‘gourmet’ y casual sin obedecer a los estrictos horarios que se manejan en la mayoría de cocinas. Sus fogones están encendidos 24/7. En otras palabras, a cualquier hora los 365 días del año.

Market Kitchen

Ubicado en el interior del hotel W Bogotá, en la exclusiva área de negocios de Santa Bárbara, este restaurante, que abrió sus puertas hace cuatro años, acaba de inaugurar su servicio 24 horas con un objetivo claro: ofrecer una alternativa para el público nocturno. En su mayoría cinéfilos, amantes del teatro y rumberos, dicen sus responsables.



Adriana Linares, directora de marketing de Market Kitchen, asegura a EL TIEMPO que la idea es abandonar el concepto de ‘fast food’ tradicional y ofrecer una gastronomía elaborada y vanguardista inspirada en el menú de cenas que ofrece diariamente el hotel. Así, el comensal hambriento que cruza las puertas del local a partir de las 11 de la noche puede encontrar desde flautas de pollo y albóndigas de cordero acompañadas de salsa romescu, hasta chicharrones al chipotle y tequila, New York ‘steak’ con papas a la francesa y una gran variedad de ensaladas, entre ellas la César –se puede elegir con pollo a la parrilla o con camarones–, y la Lionesa, con huevo pochado y tocineta, y aderezada con Dijon. Para los clientes más convencionales que no pueden prescindir de la comida rápida, pero sin perder ese toque gourmet inconfundible, no faltan tampoco los clásicos de la nocturnidad: hamburguesa, pizza, caldo de res y los sándwiches, entre los que destaca el French ‘dip’. Todo se elabora con productos frescos y nacionales.



Linares explica que desde que abrieron, reciben cada semana unas 100 personas, aproximadamente, la mayoría entre los 30 y los 35 años. En promedio, comer en Market Kitchen tiene un precio de 40.000 pesos, eso sin incluir una bebida alcohólica, que puede ordenarse hasta las tres de la madrugada únicamente. Desde las 11 de la noche hasta las seis de la mañana, el servicio de parqueadero es gratuito para los usuarios.



Dónde y cuándo



Carrera 9 n.° 115-30, Bogotá.

The Market

Fue uno de los pioneros en ofrecer alta gastronomía en Bogotá las 24 horas del día. The Market se inauguró hace dos años en el hotel JW Marriott para responder a la demanda de aquellos que disfrutan de la amplia oferta cultural nocturna y de ocio de la capital de Colombia, cada vez más extendida, explica a este diario Juan Espinosa, gerente de alimentación y bebidas del restaurante. “En otros países y, sobre todo, en las grandes capitales, siempre encuentras comida 24 horas. En Bogotá es muy complicado, a pesar de ser una ciudad muy cosmopolita”, dice.



El concepto detrás de este establecimiento es que el comensal arme el plato a su medida. Por ejemplo, si se quiere una hamburguesa, está la opción de elegir el tipo de pan, la guarnición, las salsas, los vegetales y la proteína (carne de res, punta de anca, langosta, garbanzo, pescado…). Lo mismo sucede con las pizzas, las pastas –siete variedades de salsas, 11 de carnes, 10 de vegetales y 13 de quesos–, los sándwiches –se puede elegir entre nueve tipos de panes– y los famosos ‘wraps’.



Pero si lo que se busca es un plato más elaborado y sofisticado, también hay donde escoger: ceviche, variedad de sopas, ensaladas, ‘carpaccio’, ‘steak’ de carne, salmón al horno, pechuga de pollo acompañado con portobello y un larguísimo etcétera, postres incluidos. En definitiva, lo que no faltan son opciones.



Espinosa asegura que la mayoría de clientes que acuden al restaurante en la madrugada son adultos de entre 30 y 40 años que salen de rumba, del cine o del teatro y quieren comer bien en un ambiente tranquilo. Durante la semana, añade, reciben un gran número de futuros papás que buscan responder a los antojos de sus parejas embarazadas, lo que no deja de ser llamativo. En total, reciben aproximadamente unas 600 personas al mes, concluye.



Los platos de The Market también están disponibles a través de la aplicación Uber Eats, pero solo de 11 de la mañana hasta las seis de la mañana del día siguiente. Es decir, no funciona para la carta de desayuno. El local cuenta con servicio de parqueadero gratis durante dos horas y el precio promedio de sentarse a comer en el restaurante es de aproximadamente 40.000 pesos.



Dónde y cuándo



Calle 73 n.° 8-60, Bogotá.



REDACCIÓN DOMINGO