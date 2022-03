Soy cocinera activa de las redes sociales y de los medios digitales. Me fascina que a través de ellas se generan diálogos. En mi caso son útiles para charlar y compartir con seguidores que escriben pidiendo algún tipo receta para consentir a su familia o amigos, entre otras cosas.

Y es que a través de ellas se hacen ‘amistades’ sin fronteras que tienen gustos en común. Las mías son gastronómicas, aunque a veces me doy licencias en otros temas.



Mi obsesión por la cocina comenzó con la llegada del canal El Gourmet a TVCable, hace unos 20 años. Veía con atención a Dolly y a Narda, dos cocineras argentinas. Me deleitaba con su forma de explicar, de cocinar y de compartirnos ese mundo tan exclusivo, lejano y seductor de los chefs. En ese entonces, el único contacto posible con ellas era a través de la televisión, los libros, conferencias o sus restaurantes.



Pero llegaron las redes sociales y todo cambió. Si bien para muchos son una pérdida de tiempo, yo las veo como un medio que nos acerca, nos enseña, entretiene, informa (aunque también desinforma) y hasta divierte. Lo que antes era un monólogo frente a una pantalla hoy es un diálogo constante y directo. Instagram, Twitter, YouTube, Facebook y la reciente TikTok han popularizado la gastronomía, la han acercado a diferentes públicos, especialmente a los jóvenes. Las diversas y variadas publicaciones animan y llenan de valor y antojos a quienes jamás se imaginaron que podían arriesgarse a hacer algo más que hervir agua.



La información que nos ofrecen es abundante, no alcanzará la vida para ensayar tantas recetas. Pero lo cierto es que nunca antes se hablaba tanto de cocina, de gastronomía, como hoy. Durante las cuarentenas por la pandemia, cobraron gran importancia. Restaurantes, cocineros, chefs, emprendedores y aficionados se dedicaron a bombardearnos con tips, preparaciones, ingredientes y técnicas. Las redes fueron grandes aliadas, amigas y compañeras durante los tenebrosos días de encierro que afrontó la humanidad. Son una importante herramienta de comunicación y mercadeo para contar historias y conectarse de forma más directa y cercana con personas que comparten los mismos intereses alrededor del mundo. ¡Genial!



Creo firmemente que gracias a ellas se está comiendo mejor, se cocina más en casa, se conocen nuevos restaurantes y negocios, se prueban ingredientes y se logra un diálogo constructivo alrededor del alimento. No hay que satanizarlas, hay que saberlas aprovechar. Buen provecho.



De postre: los invito, a partir del 4 de abril, a ver mi nueva serie por el canal de televisión El Gourmet: Los favoritos de Margarita Bernal en Bogotá. Un recorrido por los lugares que más me gustan para comer. Restaurantes, plazas de mercado, cafés, pastelerías y más. En cada capítulo quiero antojar a la amplia audiencia de Colombia y Latinoamérica para que vengan, visiten, prueben y conozcan la variada y sabrosa gastronomía de la ciudad. Está para chuparse los dedos.



Sígame en mis redes @MargaritaBernal y conversemos.



www.elcondimentariodemargarita.com



MARGARITA BERNAL

Para EL TIEMPO