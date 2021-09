Olores y sabores / El Condimentario

Uno de los horribles efectos de este nuevo virus que nos azota es la pérdida del olfato. Es un virus antigastronómico. Curiosa por el tema, me metí de narices en el nuevo libro del escritor Harold McGee titulado Nose Dive. Se trata de una investigación sobre el olfato en nuestra cotidianidad. Afirma que muchos de los aromas que reconocemos vienen del contexto y conocimiento de lo que hemos vivido y lo que nos rodea. Están relacionados con nuestras experiencias y así es como se conectan con el gusto al momento de saborear.

El autor cuenta una anécdota en la que un chef prueba unas hormigas en el Amazonas que le saben a limonaria y jengibre. Regresa al sitio con estos ingredientes y se los ofrece a los nativos, quienes le dicen: saben a hormiga.



Llega a mi memoria un fragmento del libro El amor en los tiempos del cólera, cuando el Dr. Urbino probó apenas una tisana de manzanilla, y la devolvió con una sola frase. “Esta vaina sabe a ventana”. Tanto Fermina como las criadas se sorprendieron, porque nadie sabía de alguien que hubiera bebido una ventana hervida, pero cuando probaron entendieron: sabía a ventana. Posiblemente, y me atrevo a especular, sus aromas le recordaron las resinas y maderas viejas y ese fue el sabor que llegó a su boca.

¡La comida no se huele, es de mala educación!, sentenciaba mi mamá cuando servía el almuerzo. Crecí creyendo que estaba mal hacerlo y me gané muchos coscorrones.

¡La comida no se huele, es de mala educación!, sentenciaba mi mamá cuando servía el almuerzo. Crecí creyendo que estaba mal hacerlo y me gané muchos coscorrones. Disimulaba cuando me llegaban los aromas del caldo de costilla, del ajiaco, de la lasaña gratinada o de su torta de naranja. Dichos olores se enlazaban con mi cerebro, estómago y paladar. Comenzaban a atacar los jugos gástricos y la boca se llenaba de saliva. Aromas que están ligados con mi infancia.



Recuerdo que me tenían que ‘pringar’ para darme la cucharada de Emulsión de Scott porque si no lo olía, no sabía.



En el Manual de urbanidad y buenas maneras de Carreño dice: “Son actos extraordinariamente impropios y groseros el olfatear las comidas y bebidas”. Gran error. Es un despropósito. Siquiera ya no es consultado.



Cuando estudié cocina entendí la importancia del olfato y su relación con la alimentación. Y es que su estrecho vínculo con el gusto (e inclusive el tacto) define los sabores. Si tapamos la nariz y tomamos una taza de café, sentiremos que está caliente y que es amargo, pero no su sabor tan especial y característico.



Por eso es que cuando estamos en una cata de vinos y nos cuentan que los aromas recuerdan al cuero, el tabaco o el heno, muchos no los identificamos y en nuestro desconocimiento olfativo nos suena a pura carreta para descrestar. Al contrario de lo que sucede con otros cercanos como la miel, el pan tostado o los frutos rojos.

Sin olfato se pierde la felicidad de la buena mesa y de cocinar. La maldita pandemia también nos roba recuerdos y memorias. Ruego no tener que padecer este espantoso efecto. Sería un castigo para una comelona golosa como yo que permanentemente se antoja por los olores de los platillos que preparara su vecina. Buen provecho.



MARGARITA BERNAL

