LaPizzaDeLaIndiferencia / El Condimentario

En los últimos días fue tendencia en las redes sociales que la organizadora de una feria de emprendedores bogotana le negó un pedazo de pizza a un vigilante. Indignación, dolor de patria, indolencia, rabia y montones de críticas fueron virales. “Un plato de comida no se le niega a nadie”, decían. Por supuesto que es inaceptable.

Y, entretanto, en algunos de los principales periódicos, como El Heraldo, El Espectador y EL TIEMPO, escriben de otra realidad que afecta a esa Colombia lejana y para muchos indiferente. Situación que es supremamente grave y alarmante, pero que, lamentablemente, no es lo suficientemente atractiva o mediática como para seducir la voz de los tuiteros y opinadores: en lo que va corrido de este año han muerto de hambre casi 20 niños wayús, y en los últimos 4 años la cifra llega a más de 350 menores. No es noticia nueva, es recurrente, miserable y preocupante.

Exigir que los gobiernos e instituciones responsables tomen cartas sobre el asunto de la misma manera que vetamos y censuramos la asistencia a la tal feria de marras. FACEBOOK

TWITTER

La Corte Constitucional emitió en el 2017 una sentencia en la que reconoce “la vulneración de los derechos constitucionales a la salud, al agua potable, la alimentación y la participación étnica que afecta a un número significativo de personas en La Guajira, en especial niñas y niños wayús, por fallas de las entidades del Estado”. Y hasta el sol de hoy nada ha cambiado, se siguen violando los derechos de esta comunidad, con el agravante de que se ha recrudecido con la crisis del covid-19.



Los discursos veintejulieros del gobierno en la instalación del Congreso comienzan con la promesa de “garantizar que más de tres millones de personas tendrán acceso a agua potable por primera vez durante el próximo año”. En 4 años no han ejecutado lo que ordena la Corte, deben comenzar por ahí.

La indiferencia en la que vive el país frente a esta horrible realidad es la radiografía de quienes somos como sociedad. Nos hacemos los locos y volteamos a mirar para otro lado porque no lo sentimos cercano ni nos afecta directamente.



Pero ya que el caso de la pizza y la señora ‘de bien’ sí hizo reflexionar y cuestionar, aprovechemos para sacudirnos y exigir que los gobiernos e instituciones responsables tomen cartas sobre el asunto de la misma manera que vetamos y censuramos la asistencia a la tal feria de marras.



La corrupción alrededor de los contratos de alimentación en los colegios públicos, jugando con el hambre, la desnutrición y la salud de los niños es plato de todos los días. Como respuesta y mensaje de solidaridad: varias cadenas de pizzas hicieron una ‘pizzatón’ en frente de la puerta de la feria con el lema #lapizzaesparatodos, porque no se les puede negar el alimento a las personas.



¿Qué hay que hacer para que pase lo mismo con la comunidad wayú? ¿Para que sea una política permanente y no un simple mensaje viral publicitario o de oportunismo para ganar seguidores y aplausos? El agua potable y el alimento son un derecho humano sagrado como ordena la Constitución. En este encantador país de ferias, campos fértiles y industrias alimenticias productivas, duele asistir a esta indignante feria del hambre y la indolencia.



Buen provecho.



MARGARITA BERNAL

@MargaritaBernal

Otros temas que pueden interesarle: