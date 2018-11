¡Mal provecho! / El Condimentario

Los restaurantes son la extensión de nuestra cocina y comedor, lugares a donde llevamos el paladar de recreo. Y los clientes son su razón de ser. Nada habla mejor de una persona que sus modales en la mesa pública. Y así como una mayoría de comensales valora y disfruta salir a comer, otros deberían ser vetados por la industria gastronómica. Esos que se agradece cuando se van, pero nunca cuando llegan.

Mi trabajo transcurre entre restaurantes y lo que he visto y oído da para una novela. Clientes que dan lora por todo: por el pan, por el ruido, por el vecino, porque están pavimentando el andén de la entrada… hasta he oído quejas por el chiflón que se cuela por una ventana. Lo que más me saca la piedra son los comportamientos racistas, esnobistas y maltratadores. Personajillos con la típica actitud de ‘usted no sabe quién soy yo’ que creen que por estar pagando tienen derecho a cualquier reclamo y que se les debe rendir pleitesía. Se equivocan. No, el cliente no siempre tiene la razón.



Lo común es criticar el servicio, la comida y hacer malas reseñas. Pero lo que pocas veces se hace es darle la vuelta al sartén y mirarnos a nosotros como consumidores. Hay toda clase de exigencias, algunas que rayan en la grosería y la insensatez. Personas que piensan que el local está abierto solo para ellos, olvidando a los otros clientes. Piden cambio de la música, del volumen, de la vajilla, de la temperatura y hasta de la iluminación, como si estuvieran en sus casas. Estamos jodidos si seguimos pensando que no vivimos en comunidad con esa idea mafiosa de ‘¿es qué acaso mi plata no vale?’



Admiro el trabajo de quienes tienen que lidiar día a día con la descortesía y falta de respeto. No entiendo para qué va alguien a amargarse la vida, si no hay mayor placer que comer, disfrutar y vivir una rica experiencia sin prevenciones y con la mejor disposición. No se desquite de sus problemas con los meseros, que al final no son ellos los que pierden.



Por supuesto, hay veces que la atención no es la mejor o que la comida tiene fallas. Eso es normal en un negocio subjetivo por naturaleza. Pero no hay que ser mala leche a la hora de reclamar. Mi mamá, que era una sabia, me dio este consejo cuando yo era una adolescente que comenzaba a sentir las mariposas del amor: “Fíjate cómo tratas a los meseros y empleados, porque así lo será contigo”. Cierto.



Sugiero que si anda de malas pulgas, evite ir a restaurantes. Lo más seguro es que todo le vaya a sentar como una patada. Se ha confirmado que el estómago es el segundo cerebro y afectará no solo su digestión sino también sus pensamientos y decisiones. Si los demás le importan un carajo, al menos piense en su salud física y mental. Y, por favor, no se les tire también el día a quienes quieren darle un momento feliz, nutriendo mente y alma con alimentos y una sonrisa. Buen provecho.



De Postre: dos restaurantes en Santa Marta: Radio Burger y Ouzo, van a la fija.

MARGARITA BERNAL

Para EL TIEMPO

@MargaritaBernal

www.elcondimentariodemargarita.com