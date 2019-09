Maido, ¿el mejor restaurante de Latinoamérica? / Buena muela

Según varios listados, incluido el Latin Americas's 50 Best Restaurants, Maido, en Lima (Perú), es el primer restaurante de la región. Pero ¿es el mejor?



Vamos por partes. Tuve la fortuna de visitarlo por segunda vez en agosto. La primera vez que fui, en 2103, era un restaurante abiertamente nikkéi (mezcla de japonés y peruano), y esta vez, es más peruano que japonés. Eso sí, las dos versiones igual de exquisitas.



Y eso es lo primero que hay que decir: se trata de una cocina sólida y en evidente evolución.

Lo segundo por subrayar es que su chef, Mitsuharu Tsumura –conocido como Micha–, ha sido el gran referente de la llamada gastronomía nikkéi de la generación siglo XXI. Y eso significa que a él, en buena parte, se le debe el ‘boom’ de esta tendencia. Lo cual no es poco.

Maido es un local (en el distrito de Miraflores) que hoy ofrece dos opciones: ir por los platos de la carta (incluida su barra de ‘sushi’, que es excepcional) o ir por el menú de degustación de 12 pasos, que es sencillamente memorable. Por decir: arranca con un ‘snack’ de hongos de porcón (una variedad de la zona de Cajamarca), con trucha y ollucos (chuguas en Colombia) encurtidos. ¡Peruanazo!



Luego pasa por un tiradito de atún y mariscos con leche de tigre, crema de zarandaja (una habichuela), aguacate, ponzu (salsa japonesa) y chalaca (picadillo de cabollas y tomates). Ahí está lo nikkéi.



Viene un cuy sobre crema de coliflor y rocoto, con crujiente de papa nativa y brotes verdes. Más adelante una gindara (o bacalao negro) en un sudado de sus propios jugos y algas. Y, en seguida, un arroz con mariscos, cercado por un chorizo de mero, coronado por un falso huevito (un esferificado relleno de fondo de mar) y aguacate.



Luego una costilla de res con ají negro encurtido y palmito, todo envuelto en un papel de arroz. Puro sabor.



Y en lo dulce, un helado ahumado de semillas de macambo (fruto de la misma familia del cacao) con shoyu (soya), crujientes de nibs (semillas de cacao) camu-camu (fruto amazónico) uchuva y mucílago.



La cocina de Micha hoy es más peruana que siempre (está el mar, la selva, la sierra, lo chino, lo japonés y lo español), y parece ser que él se siente mejor ahí, sin los señalamientos de sus ascendientes nipones que alguna vez le dijeron: “Eso no es japonés”.



Lo tercero que hay que evaluar es si es el mejor restaurante de Latinoamérica. No sé. Los listados siempre serán una trampa. Pero sí estoy seguro, de todo lo que he podido probar en la región, que es de lo más elaborado, de lo más elevado y de lo más rico que he podido probar en este lado del charco.



Maido es un restaurantazo por dos razones: es impecable en su ejecución (tiene esas sutilezas de lo japonés en la precisión de los cortes) y es extraordinariamente sabroso (tiene todos quiebres del verdadero fogón peruano). ¿El mejor? Cada quien tiene el suyo.



MAURICIO SILVA

Editor de Bocas