¿Cuánto cuesta comer en Maido, el mejor restaurante de Latinoamérica, según 50 Best?

Maido, uno de los restaurantes del reconocido chef, Mitsuharu Tsumura, fue elegido este martes como el mejor restaurante de América Latina por cuarta vez en su historia. El restaurante, ubicado en Lima (Perú), se destacó por combinar las dos cocinas reconocidas que forman la base de su mundo, la peruana y la japonesa, en un solo restaurante.

El chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura afirmó que la comida del Maido es 100 % peruana, pese a que se le destacó por sus mezclas de gastronomía andina con japonesa.



"No siento que represento a Japón. Represento a Perú, a América Latina; me veo japonés, desciendo de japoneses y aprendí a cocinar en Japón, pero soy 100 % peruano. La comida que hago es peruana", afirmó el chef del Maido en la rueda de prensa que concedió tras su consagración en la gala que tuvo lugar en el lujoso hotel Copacabana Palace de Río de Janeiro.



"El chaufa y otros platos que hacen la cocina peruana maravillosa son una mezcla de sabores que muchas veces no tienen un hilo conductor. Perú tiene de todo un poco", agregó.



Aquí le contamos cuánto cuesta comer en el premiado restaurante.

Los precios de Maido, el mejor restaurante de Latinoamérica

Equipo de Maido, el mejor restaurante de Latinoamérica, según '50 Best'. Foto: Instagram de Maido

Maido, que había sido elegido el mejor restaurante de América Latina tres años seguidos (2017, 2018 y 2019), volvió a ocupar el trono tras haber sido tercero en 2022 y haber sido reconocido como sexto mejor del mundo en junio de este año.



Maido sustituyó a Central, que fue el mejor de América Latina en 2022 y el mejor del mundo este año, pero que no fue incluido en la lista regional en 2023 tras ser declarado fuera de concurso y ascendido a otro nivel.



‘Micha’ ofrece cinco experiencias: Maido, a 854.708 pesos colombianos (799 soles); Maido con maridaje, a 1'336.083 (1249 soles); Maido con maridaje sin alcohol, a 1'127.487 (1054 soles); Experiencia vegetariana, a 588.347 (550 soles); y Experiencia vegetariana con maridaje sin alcohol, a 861.126 (805 soles). Estas experiencias están disponibles de lunes a sábado de 1 p.m. a 9 p.m.



Pero también cuentan con una carta en la que se ofrece Sashimi por pieza: de mariscos a $14.976 (14 soles), pesca del día a 17.115 (16 soles) y sashimi de Toro a 37.440 (35 soles).



En la sección de ‘Nuestra barra’ hay opciones desde $52.416 (49 soles) como ‘Que tal concha’, hecho de concha de Paracas, pallar verde, aceite de huacatay, miso, humo, codium; y ‘Undon’, hecho a base de Tsuyu, erizo de Marcona, ovas de trucha, yema de corral, tenkasu. Y las opciones de 159.388 (149 soles) como el Tiradito de toro (toro (panza de atún), mariscos, sutil leche de tigre, crema de zarandajas, chalaca) y Tartar de Toro (toro (panza de atún), tofu de palta, ponzu, crujientes de arroz, crema de erizos, shari).

EL TIEMPO

*Con información de EFE y EL COMERCIO, de Perú (Grupo de Diarios de América).