Cuatro propuestas para que disfrute de la onda 'wine bar' en Bogotá

Son lugares por y para el vino. Para descubrir, para disfrutar. Para sorprenderse, para compartir. Ir a un ‘wine bar’ –o bar de vinos, en buen español– es como entrar a otro mundo, a un universo donde todo gira en torno al vino y donde el vino es el protagonista absoluto.

No es un restaurante, no es un lugar para enrumbarse. Es un lugar para entregarse al placer y a la infinita cultura del vino de forma desprevenida, sin apuros y sin más ambición que probar algo nuevo –o conocido– que nos apetezca en ese instante, sin otro objetivo que aprender o pasar un buen rato con algo ya familiar para nosotros.



Un plan sibarita donde lo que importa es cada sensación, en nariz, vista y boca... y el momento.

The Wine Store

Los dueños de esta tienda de vinos y productos ‘gourmet’ cuentan que hace años que soñaban con tener un espacio como el que acaban de inaugurar. “Era la pata que nos faltaba”, dice Luis Fernando Luque, y explica: “No es lo mismo ir a un restaurante y limitarte a los vinos y platos de su carta, o llevar tu botella y pagar el descorche (si es que lo permiten), que ir a un sitio donde tienes más de 2.000 etiquetas para elegir, a precio de tienda, y donde todo gira en torno al disfrute del vino”. Añade que tras visitar decenas de ‘wine bar’ en Europa, Norteamérica, Australia e incluso Asia, llegaron a una conclusión clave: “Teníamos que tener una propuesta de comida inteligente para el vino. Normalmente, el vino se elige según lo que uno va a comer, pero en un ‘wine bar’ es al revés: lo que manda es el vino o los vinos que quieres probar. Así que lo que teníamos que tener, para brindar una experiencia completa y grata, era una oferta de platos pensada en los distintos tipos de vinos, lo más polivalente posible para que vayan bien con la mayor cantidad de vinos posibles, realcen sus cualidades y ofrezcan una buena experiencia de maridaje”.



Datos clave: abren al mediodía y hasta las 11 p.m. La cocina caliente cierra entre 3 y 6 p.m., pero siempre hay tablas de quesos y jamones. Ofrecen ocho ‘wine flights’, como ‘rosados del mundo’, por 25 mil pesos el ‘vuelo’. Las botellas arrancan en los 60.000 pesos y el copeo, en 22.000.



Dónde: Calle 81 No. 10-50.



En Instagram: thewinestoreco

Tannic

Esta propuesta, una iniciativa de la gente de Nazca y 14 Incas, está ubicada en un espléndido local en el cuarto piso del Centro Comercial Andino. Y sus más de 300 referencias han sido cuidadosamente seleccionadas por el reputado ‘sommelier’ José Rafael Arango, lo cual es, sin duda, una gran carta de presentación. “La idea –dice Arango– es que la gente venga, se sienta cómoda, pregunte lo que quiera y pueda disfrutar del vino a precios razonables: en una frase, queremos hacer del vino algo fácil y placentero, que es lo que en realidad es y ha sido siempre”. Para este experimentado ‘sommelier’ no deja de ser interesante que estos lugares estén floreciendo en medio de lo que él denomina “el peor momento del vino en Colombia”, por cuenta de los absurdos impuestos que hoy se pagan por cada botella. Y da su explicación: “Creo que los amantes del vino no están dispuestos a dejar morir esta cultura, le siguen apostando al vino a pesar de las adversidades”. Y agrega que “Bogotá ya estaba en mora de tener sitios así, sitios –subraya– donde la gente no va a beber, sino a apreciar, a descubrir geografías, climas, estilos y mundos, a tener un rato de refinado placer”.



Datos clave: Sus tablas de quesos y jamones son de primera. Y si quiere algo más contundente, se lo traen de 14 Incas, que está al frente. Copas desde los 15.000 pesos (sacan cinco copas de una botella) Botellas completas desde 55.000.



Dónde: Centro Comercial Andino. En Instagram: tannicbog

Cava Wine Bar & Shop

Un lugar con encanto, que seduce e invita a quedarse desde el primer momento. Idea de dos jóvenes mujeres amantes del vino, Juliana Lecompte y Valeria Covo, el estandarte de este lugar es: ‘el vino sin complicaciones’. “Buscamos –explica Lecompte– quitar barreras, que la gente se sienta cómoda con el vino, tener precios accesibles y que el vino sea el gran protagonista, que podamos hablar y aprender de vino tranquilamente”. La selección no es gigantesca, pero está bien hecha. Abarca varios países y uno puede encontrar ‘joyitas’ como Ridge (California) o ‘champagne’ Delamotte, o ir de los vinos más básicos a un buen ‘chablis’. Y también vale la pena destacar que tienen una interesante oferta de vinos orgánicos.



Datos claves: Copas desde los $ 17.000 y botellas desde $ 32.000. Hay tapas, quesos y jamones, pero las pizzas son las ‘reinas’. Los jueves hay catas: $ 60.000 p.p. (tres copas con maridaje) Y ‘happy hour’ de 3 a 6 p.m.



Dónde: Carrera 6 # 67-63.



En Instagram: cavabarandshop

Mala Vida

Las cerca de 300 etiquetas de su selección se han convertido en una parada obligada para los amantes del vino que van los domingos al mercado de las pulgas de Usaquén, visitan el Centro Comercial Santa Bárbara o trabajan o viven cerca del lugar. Harry Mateus, su propietario y por años importador de vinos, cuenta que lo mejor de esta experiencia ha sido el contacto con el público. “Es lo más lindo. Tengo desde gente muy joven con enormes ganas de aprender, hasta conocedores que se toman el tiempo de apreciar alguna de nuestras mejores botellas. Es un abanico de entusiastas del vino sorprendente”.



El local es pequeño, pero muy acogedor, y su selección ofrece cosas realmente buenas. “Trato de tener vinos que no estén en el supermercado, y la gente lo aprecia”, agrega.



Datos clave: de domingo a domingo. Copas desde $ 10.000 y botellas desde $ 50.000. Jamón, salami, tortilla española, albóndigas y conservas gallegas. Hay días de promociones en copeo.



Dónde: Hacienda Santa Bárbara. Local B-111. En Instagram: mala_vida_wine_bar



VÍCTOR MANUEL VARGAS SILVA

Editor de Domingo