Los vinos blancos que se está perdiendo / Una copa

Aunque en Colombia la preferencia por los vinos tintos es abrumadora –baste con señalar que representaron el 58 por ciento del total de las ventas del Grupo Éxito entre enero y junio de este año–, los blancos vienen al alza.

Según datos de esa misma compañía, que es la que más vende vinos en nuestro país, durante el 2020 se registró un aumento del 35 por ciento en el consumo de blancos, y para el corte enero-junio del 2021, estos vinos representaban el 18 por ciento de todas las botellas vendidas, superando a los espumosos (12 por ciento) y rosados (9 por ciento).

La oferta de blancos es más rica y diversa de lo que imagina. Foto: iStock

Es cierto que la venta de vinos tintos aún triplica la de blancos, pero ya hay señales claras de que la famosa y absurda frase de que ‘el mejor blanco es un tinto’ empieza a ser cosa del pasado.



Y no solo aquí. En España hay una fiebre de blancos ya muy consolidada; en Estados Unidos, principal mercado mundial del vino en términos de volumen (3.126 millones de litros en 2019), los blancos lideran hace años las ventas y un completo informe de la Universidad de Adelaida (Australia) reportó hace poco que la segunda variedad que más se ha cultivado en la última década, después de la cabernet sauvignon, es la chardonnay, y creciendo con fuerza.

En Colombia, el 55,7 por ciento de los blancos que se beben son de las variedades sauvignon blanc (35,3 por ciento) y chardonnay (20,4 por ciento). FACEBOOK

Pero volvamos a Colombia. Aquí el 55,7 por ciento de los blancos que se beben son de las variedades sauvignon blanc (35,3 por ciento) y chardonnay (20,4 por ciento).



Ahora, si lo vemos en términos de valor (no en botellas), una ‘recién llegada’, la verdejo, ocupa un interesante tercer lugar, con el 12 por ciento del total de las ventas de blancos, según datos del Grupo Éxito.



Y aquí viene la invitación: intenten salirse un poco del duopolio sauvignon blanc-chardonnay. No porque no haya grandes vinos hechos con esas uvas, sino porque hay un mundo por descubrir. Al país llegan cosas muy interesantes, casi siempre de la mano de pequeños importadores.

Belondrade y Lurton, un verdejo excepcional. Foto: Archivo Particular.

Algunos ejemplos. Empecemos por los verdejo, ya que enhorabuena ganan terreno entre nosotros. Viñas Boutique, de Néstor González (Medellín), trae al país uno de los verdejos más espectaculares de Rueda: Belondrade y Lurton. Lo hace Didier Belondrade, un francés –al que he tenido el placer de entrevistar– que se propuso hacer un blanco de talla mundial en el país del Quijote. Y vaya si lo logró. Pero aquí hay muchos Quijotes.



Daniel Freihart, de 90 Puntos, trae cosas excepcionales como un picapoll catalán, de la bodega Abadal, que deslumbra por su sencillez y elegancia, desde su color y nariz hasta la boca: cero ‘opulencias tropicales’. Freihart también nos ofrece la oportunidad de probar los blancos de Austria, con la grüner veltliner como emblema.​

Sigamos. Leonardo Henao, de International Executive, trae un Gewürztraminer de libro, que hace Trimbach, la famosa bodega alsaciana. Mientras que Juan Antonio Zuleta, de Clos, hace rato está impulsando una de las variedades más en boga en España: la godello. Y él recomienda el Guitián joven (Valdeorras), para empezar a descubrirla.

Los otros cinco vinos mencionados en esta nota, Foto: Archivos Particulares.

También estamos llenos de cosas maravillosamente singulares. ¿Se imagina probar un blanco de la isla de Cerdeña (Italia)? Pues está. Maestri Milano trae al país Vermentino de Gallura.



Pero podemos ir, literalmente, a donde queramos. Juan Carlos Rincón, que ha sido jurado en los Decanter Wine Awards y acaba de ser jurado en Expovinos 2021, aconseja probar el Assyrtiko, un vino de la isla griega de Santorini y que “proviene de vides que crecen en terrenos de rocas volcánicas, tiene aromas a flores y sabores minerales”. Uno de sus “preferidos”, asegura este experto.



El límite está en sus ganas de probar. ¡Salud!



Víctor Manuel Vargas Silva

Editor de la Edición Domingo de EL TIEMPO

En Instagram: @vicvar2

