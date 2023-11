Los tres colombianos entre los 100 mejores chefs del mundo

The Best Chefs Awards, un listado que otorga reconocimientos a la trayectoria de los cocineros más destacados en el planeta, tuvo su ceremonia de premiación esta semana en Yucatán (México), en la que por tercera vez consecutiva el chef español Dabiz Muñoz se coronó como el mejor del mundo y tres colombianos clasificaron en su prestigioso Top 100.

The Best Chef otorga cada año un listado con los 100 chefs más influyentes y es un listado totalmente independiente de otras guías gastronómicas como la Michelin o las listas de los afamados 50 Best. Este ranking destaca la trayectoria de estas figuras de la cocina y aunque algunos chefs de The Best Chef tienen restaurantes ubicados en las otros conteos, esto pocas veces ocurre.

Sin embargo, mientras que El Chato, el restaurante del chef colombiano Álvaro Clavijo ocupa, en este 2023, la posición número 33 del mundo, según los 50 Best. En el reciente ranking de The Best Chef, Clavijo se ubica en la posición número 34, por poco coinciden.



Álvaro Clavijo (que además estrenó este año un nuevo restaurante, Selma), es el colombiano mejor ubicado en este conteo. Más adelante se encuentra la chef Leonor Espinosa, en la posición número 45. Y hay un tercer colombiano: Jaime Rodríguez Camacho, al frente del restaurante Celele de Cartagena, en la posición número 75.



En el top 100 de The Best Chefs Awards figuran otros cocineros tan prestigiosos y reconocidos en el mundo como Alain Pasard, Joan Roca, Andoni Aduriz y Mauro Colagreco.

Que haya tres cocineros colombianos en este listado es una señal del buen momento por el que pasa la cocina hecha en el país. Los restaurantes de estos cocineros, El Chato, Leo y Celele ya son un referente y un destino obligado de los visitantes en Bogotá y Cartagena respectivamente.

Este es el top 100 de The Best Chefs Awards 2023

1. Dabiz Muñoz (España)



2. Álbert Adrià (España)



3. Ana Ros (Eslovenia)



4. René Redzepi (Dinamarca)



5. Andoni Luis Aduriz (España)

6. Rasmus Munk (Dinamarca)



7. Los tres chefs de Disfrutar (España)



8. Joan Roca (España)



9 Junghyun Park (Corea del Sur)



10. Rodolfo Guzmán (Chile).

11. Massimo Bottura (Italia)



12. Eric Vilgaard (Dinamarca)



13. Álbert León (España)



14. Mitsuharu Tsumura (Perú)



15. Virgilio Martínez (Perú)



16. Danny Yip (China)



17. Álex Atala (Brasil)



18. Grant Achatz (Estados Unidos).



19. Manu Buffara (Brasil)



20. Javier & Sergio Torres 'Los Hermanos Torres' (España).

Selma es la nueva propuesta del chef Álvaro Clavijo (El Chato). Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

21. Anne-Sophie Pic (Francia)



22. Riccardo Camanini (Italia)



23. Jorge Vallejo (México)



24. Yoshihiro Narisawa (Japón)



25. Daniel Calvert (Reino Unido)



26. Eneko Atxa (España)



27. Himanshu Saini (India)



28. Enrico Crippa (Italia)



29. Natsuko Shoji (Japón)



30. Quique Dacosta (España)



31. Mauro Colagreco (Argentina)



32. Josh Niland (Australia)



33. José Avillez (Portugal)



34. Álvaro Clavijo (Colombia)

Leonor Espinora, mejor chef mujer del mundo 2022. Foto: Juan Pablo Gutiérrez

35. Vicky Cheng (China)



36. Andreas Caminada (Suiza)



37. Dominique Crenn (Francia)



38. Santiago Lastra (México)



39. Grégorie Berger (Francia)



40. Alberto Landgraf (Brasil)



41. Björn Frantzén (Suecia)



42. Diego Guerrero (España)



43. Rasmus Kofoed (Dinamarca)



44. Vaugham Mabee (Nueva Zelanda)



45. Leonor Espinosa (Colombia)

46. Agustín Balbi (Argentina)



47. Alain Passard (Francia)



48. Paolo Casagrande (Italia)



49. Heston Blumenthal (Reino Unido)



50. Jonnie Boer (Países Bajos)



51 Víctor Arguinzoniz (España)



52. Niko Romito (Italia)



53. Vicky Lau (China)



54. Christian Bau (Alemania)

55. César Ramírez (Estados Unidos)



56. Yannick Alléno (Francia)



57. Julien Royer (Francia)



58. Mauro Uliassi (Italia)



59. Karime López & Takahiro Kondo (México y Japón)



60. Paco Roncero (España)



61. Dave Pynt (Australia)



62. Clare Smyth (Reino Unido)



63. Tala Bashmi (Barheim)

64. Bruno Berjus (Francia)



65. Pia Salazar & Alejandro Chamorro (Ecuador)



66. Gaggan Anand (India)



67. Daniel Humm (Suiza)



68. Tristin Farmer (Reino Unido)



69. Hiroyasu Kawate (Japón)



70. Francisco Ruano (México)



71. Hans Nuener (Austria)



72. Guillaume Galliot (Francia)



73. Peter Gilmore (Australia)

74. Lisiane Aruoca & Fabricio Lemos (Brasil)



75. David Rodríguez Camacho (Colombia)



76. Debora Fadul (Guatemala)



77. Pía León (Perú)



78. Corey Lee (Estados Unidos)



79. Marco Müller (Alemania)



80. Mingoo Kang (Corea del Sur)



81. Jason Liu (China)



82. Paco Morales (España)



83. Joris Bijdendijk (Paises Bajos)

84. Floriano Pellegrino (Italia)



85 Besele Moses Moloi (Suráfrica)



86. Chudaree 'Tam' Debhakam (Tailandia)



87. Amauri Bouhours (Francia)



88. Maksut Askar (Turquía)



89. Gonzalo Aramburu (Argentina)



90. Antonia Klugmann (Italia)



91. Fina Puigdevall & Martina Puigvert (España)



92. Clements Rambichler (Alemania)



93. Szilard Toth (Hungría)



94. Elena Rizzo (Brasil)



95. Pichaya 'Pam' Uthartharm (Tailandia)



96. Kanji Kobayashi (Japón)



97. Supaksorn 'Ice' Jongsiri (Tailandia)



98. Atsushi Tanaka (Japón)



99. Mateo Baronetto (Italia)



100. Joao Oliveira (Portugal)

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

EL TIEMPO

@Lilangmartin