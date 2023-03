A la hora de cocinar, el microondas resulta un gran aliado para muchas personas: con tan solo unos cuantos pasos y en tan solo unos minutos puede facilitar la preparación muchos alimentos. Su practicidad lo ha convertido, desde hace décadas, en un 'caballo de batalla' en muchos hogares a lo largo y ancho del mundo.



(Lea también: Conozca los supuestos riesgos que representa el Air Fryer para la salud).



Aunque es uno de los electrodomésticos más populares, su uso no ha estado exento de debate, especialmente cuando se habla de la salud de quienes lo utilizan. La Administración de Alimentos y Medicamentos ​(FDA), por ejemplo, reconoce que si bien trae beneficios, se deben cumplir ciertos estándares de seguridad para proteger la salud pública.

Al funcionar con radiación "electromagnética" -es decir, ondas de energía eléctrica y magnética que se mueven juntas por el espacio-, al microondas se le atribuyen una gran cantidad de riesgos. Uno de ellos, y quizás, el más difundido entre los compradores es que, supuestamente, pueden producir cáncer.

El uso de este electrodoméstico ha girado en torno a mitos y verdades que lo han catalogado como nocivo para el ser humano y potencialmente peligroso porque, supuestamente, tiene algunos componentes que pueden explotar en cualquier momento.

Y es que es normal que cause tantas suspicacias, pues su invención fue realizada por accidente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Percy Spencer, su creador, se encontraba realizando los estudios con el magnetrón, un dispositivo que emite señales de radio y que estaba siendo analizado para desarrollar un nuevo radar para localizar aeronaves enemigas.



En ese momento, sintió cómo un dulce que tenía en el bolsillo de su pantalón se empezó a derretir hasta quedar totalmente líquido. Él concluyó que las ondas del aparato habían sido las causantes de que su caramelo se hubiera disuelto.



Para descartar su hipótesis, sometió un huevo y algunas semillas de maíz a las ondas.

Uno de los alimentos explotó, mientras que las semillas se convirtieron en palomitas, por lo que pudo descifrar una nueva forma de cocinar, que al día de hoy sigue vigente.



(Siga leyendo: Conozca los supuestos riesgos que representa el teléfono celular para la salud).



"Los primeros microondas que teníamos en casa eran del tamaño de un refrigerador y requerían alrededor de 20 minutos para calentarse y ser utilizados", le dijo a la revista 'Business Insider' Rod Spencer, nieto de Percy Spencer.



Un testimonio un tanto revelador, si consideramos el histórico desprecio que ha suscitado este electrodoméstico en el imaginario colectivo mundial. Ahora bien, no todo lo que se ha dicho del microondas es cierto, pues algunas mentiras han satanizado un instrumento que se ha vuelto verdaderamente útil.



Le contamos qué mitos giran alrededor de este aparato.

Las ondas hacen que la comida sea peligrosa

Esto es falso. Los microondas funcionan con ondas electromagnéticas de baja frecuencia, similares a las de un celular o TV, que actúan sobre algunas superficies, como el agua, grasas y azúcares sin alterar peligrosamente su composición.



“En ningún caso modifica la composición química de los alimentos, más allá de los cambios normales que se producen en cualquier método de cocción”, apuntó la química Laia Badal, de la Fundación Alícia, al diario ‘La Vanguardia’.

El uso constante provoca enfermedades

Falso. Durante mucho tiempo se ha creído que el uso constante del microondas produce enfermedades muy peligrosas para el cuerpo. El cáncer por ejemplo, es uno de los mitos que más presentes hay en la actualidad en torno a su uso, aunque este no es posible que se desarrolle porque sus radiaciones magnéticas son muy bajas.



“Los microondas son parte de las ondas electromagnéticas a las que estamos expuestos a diario. Cuando horneas pan, estás expuesto a ondas electromagnéticas y energía infrarroja de los elementos que generan calor del horno. Incluso la gente intercambia ondas radioactivas entre sí", explicó Juming Tang, profesor de ingeniería de la alimentación de la Universidad del Estado de Washington, a la ‘BBC’.



(De interés: Air Fryer: ¿qué objetos puedo meter en la freidora?).



"Tienes que romper uniones químicas para dañar al ADN. Esta es la forma principal en la que mata la radiación: hace que muten las células y causa cáncer (...) Si estás comiendo cultivos que crecen al sol, no deberías preocuparte por la comida de un microondas", agregó.

No todos los recipientes sirven para el microondas. Los metales, por ejemplo, pueden quemar el aparato. Foto: iStock

El microondas puede quemarlo

Verdadero. "El riesgo que corremos es que las ondas salgan al exterior porque nos podrían provocar lo mismo que a los alimentos, calentar nuestros tejidos y quemarnos”, indicó Laia Badal al medio citado.



De igual forma, se recomienda que antes de usar el microondas se debe tener previsto que esté en buenas condiciones y que sus recipientes, así como la puerta de sellado, estén en buen estado, pues es por ahí donde se pueden suscitar los inconvenientes, aunque hay que aclarar que las paredes metálicas del aparato no dejan que las ondas salgan.

El huevo sí se explota

Verdadero. El huevo es muy frágil al calor, por lo que no se recomienda que se introduzca con todo y cáscara, pues las ondas la atraviesan con rapidez a causa de las grasas que contienen.



Ahora bien, este explota porque el vapor no tiene una vía de escape, entonces lo que hace es expandirse hasta que el contorno del huevo no soporta más y sede ante la presión. Debe tener mucho cuidado porque puede estallar aún después de haberlo sacado del microondas.

Cualquier recipiente es válido

Falso. Solo se pueden usar envases o recipientes que sean fabricados para resistir altas temperaturas. El plástico por ejemplo, es uno de los recipientes que están prohibidos a la hora de cocinar en microondas, pues algunas partículas o componentes de este material pueden desprender sustancias nocivas para la comida y para el ser humano.



Cabe aclarar, que existen algunos recipientes plásticos que están adecuados para resistir las interacciones con las ondas del aparato, por lo que es muy común ver en oficinas o lugares de trabajo personas ingiriendo alimentos que fueron previamente calentados en microondas.



Por su parte, el metal no es compatible con este electrodoméstico, esto tiene que ver con que estos materiales al entrar en contacto con las ondas mueven sus electrones y generan chispas que pueden quemar el aparato.

