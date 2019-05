Los diez mandamientos para un buen restaurante / El condimentario

Adoro comer, disfruto salir a probar platos y restaurantes de todo tipo. Soy una golosa comensal. Por mi trabajo, tengo la oportunidad de vivir dos caras de la industria gastronómica: trabajar y ser cliente. Alguna vez oí decir que el cliente no es el rey, que el cliente es Dios, y que con Dios se puede hablar. Cierto, no siempre tiene la razón, pero la comunicación es importante para generar fidelidad y una experiencia memorable. En esta aventura de explorar sitios, he definido diez puntos relacionados con el servicio y la comida para lugares de alto turmequé. Son mis diez mandamientos que hacen que vuelva o no, partiendo de la premisa de que si no hay buen servicio, la buena sazón queda en segundo plano.

1. No hostigarás al cliente, tampoco lo abandonarás. No a los meseros que cada cinco minutos preguntan si todo está bien, aunque pensándolo mejor, no sé si es peor los que nunca aparecen por la mesa.



2. Respetarás la etiqueta y protocolo del vino. Es desesperante cuando llenan la copa a cada instante, interrumpiendo la conversación y el placer de saborearlo. Qué pereza. Malpensada que soy, imagino es que buscan que la botella se termine rápido para que se ordene otra.



3. No engañarás. Imperdonable que si se acaba algún ingrediente, lo cambien sin previo aviso y luego sirvan como si nada, asumiendo que el cliente no se va a dar por enterado.



4. Ganarás con tu trabajo y actitud la propina voluntaria. Los meseros están ordenados por mesas y zonas, pero al cliente eso no debe afectarlo. Si al lado de la mesa pasa uno y el comensal le pide algo, este debe tomar nota y hablar con el asignado, en lugar de decir ‘ya le llamo a su mesero’.



5. Honrarás a los vinos por su sabor, aroma y maridaje, más que por el precio. Jamás se debe intentar vender (embutir) el vino más costoso, cuando el cliente lo que busca es asesoría y recomendaciones que acompañen a la perfección su plato.

6. Cobrarás lo que vale y lo que vendes. Es magnífico cuando traen la cuenta tan pronto se pide. Imperdonable es que no la revisen antes. He llegado a pagar el trago de mis vecinos por pasar la tarjeta confiada sin chequear la factura.



7. Te concentrarás y dedicarás total atención. ¿Si han notado que ahora los meseros poco anotan las órdenes? Admiro su capacidad de retención. Pero que hartera aquellos que tienen que volver a confirmar a cada rato. Papel y lápiz nunca sobran.



8. Atenderás a todos tus clientes por igual. No al machismo. No a la discriminación. Mejor dicho, NO a los meseros que ignoran a las mujeres y sugieren, se dirigen y preguntan solo a los hombres de la mesa.



9. Valorarás el tiempo. La insoportable espera. Si por alguna razón la cocina ha colapsado o hay demoras en el bar, nada como poner la cara y decir la verdad. Que sea el cliente el que decida y así evitar un trago amargo.



10. No acosarás. Los tiempos en la cocina y servicio deben estar coordinados. Nada más abrumador que traigan un nuevo plato sin haber terminado el anterior. Acelerar el despacho anula las ganas de disfrutar cada bocado y deja un agrio sinsabor. Amén.



