En estos días de lluvia, un caldito a cualquier hora siempre sienta bien. Y por eso el ramen cautiva tanto al público y sus ofertas han florecido en la ciudad en los años recientes. Por lo mismo, quisimos destacar ahora algunas ofertas de esta famosa preparación a base de fideos y caldo (aunque el ramen también se puede hacer seco, finalmente los fideos son la estrella), en Bogotá.



El ramen de la cadena Wok sería uno fuera de concurso en este conteo, porque fue de los pioneros y está consagrado ya entre los infaltables si un bogotano piensa en esta receta. Otro, bastante bueno y también célebre sería el de la cadena Teriyaki.

Amen Ramen

Dos palabras en su cuenta de Instagram resumen el estilo de ramen de este lugar: ¡Ramen local! Por eso no es raro ver el famoso plato de origen chino, adaptado y popularizado por los japoneses, al lado de una cerveza Costeñita en las fotografías del sitio. Sus creadores encontraron la forma de darle un giro colombiano al sabor de su Ramen y eso los posicionó desde el comienzo porque le dieron originalidad a su propuesta. Como ejemplo: el tokonsu ramen descrito como “Caldo de tuétano de cerdo emulsionado con ajo negro y dashi, chashu, mazorca asada , aguacate , bok choi, tocineta ahumada , huevo criollo marinado y fideos artesanales”.

Instagram: @amenrameya

Dirección: Cra. 6 #53-51



Shirai Ramen

Este lugar se convirtió en un secreto a voces el año pasado y es de los sitios especializados en esta amable sopa más solicitados. En contraste, apenas tiene 12 puestos, así que es necesario hacer fila, ya que no admiten reservas previas, es decir: atienden en orden de llegada y otro detalle más: permanece cerrado los martes. Sobre el lugar, Sancho, el crítico gastronómico de EL TIEMPO, escribió el año pasado: “(Shirai Ramen) ofrece este plato en seis presentaciones, todas muy similares. Algunos llevan pollos, otros llevan cerdo y hay opción vegetariana. La carta del restaurante solo ofrece ramen y unas gyozas de cerdo como no he probado otras en Bogotá”.

Shirai Ramen

Carrera 13 n.º 54-55, local 7.



Tomodashi Ramen

Este también es un lugar pequeño, su carta tiene cinco preparaciones de este plato, algunas más vegetales; otras picantes, y dos de estas de ramen seco, porque la estrella en esta preparación viene de la mano de los fideos. También ofrece gyozas y se pueden añadir porciones de ingredientes adicionales. Definido además como restaurante japonés, su carta se amplía a un capítulo de entradas más amplio y otro de arroces que vale la pena explorar. Se puede hacer reserva durante el día en la página: Tomodachiramen.com, hasta las 7 p.m. Después de esa hora se atiende en orden de llegada.

Dg. 70a #4-66, Bogotá



Ichiraku Ramen

Es toda una cadena de restaurantes temáticos japoneses, ambientados con famosos personajes de manga como Naruto o Goku. Tiene varias sedes en Bogotá, Cali y Medellín. La gente hace largas filas para ingresar a la de La Candelaria, sobre todo un fin de semana, y una vez adentro, no solo se percibe el ambiente de anime, lo que es divertido, sino que la comida es abundante y buena. No solo tiene ramen -que adopta el aspecto tal cual como se ve en las series japonesas-, sino una buena tanda de entradas, sushis, nigiris y arroces. Antes de asistir, es recomendable entrar a la página Ichirakuramen.co y verificar el sistema de reservas, que es distinto en cada sede.



Ko Asian Kitchen

El ramen batayaki de este lugar es muy distinto a los demás en el mercado. Los fideos van secos y sobre ellos, finas láminas de carne. Pero, el restaurante que tiene recetas de diferentes países asiáticos, también tiene su smoky ramen, más cercano a la sopa que conocemos, con pollo ahumado.



Sedes de Ko Asian Kitchen en Bogotá (edificio Salvio en el Parque de la 93: carrera 12 # 93-75) y Unicentro (carrera 15 # 124-30). Tienen servicio a domicilio

