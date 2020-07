Lo que un comensal debe saber para volver a un restaurante en Medellín

"Ya casi nos vemos", dice la publicidad que El Cielo, restaurante del chef Juan Manuel Barrientos en Medellín, hace para preparar a los comensales a volver a su establecimiento. Se espera que el feliz reencuentro con la clientela se de esta semana.



Lo mismo esperan once restaurantes más, para un total de 12, que integran el piloto de reapertura de la capital antioqueña. Por lo pronto, barrientos, el mismo chef que ha liderado este regreso en dicha ciudad, publicó una fotografía suya con una alerta de búsqueda: "Si alguien conoce al Ministro del Interior y nos hace el favor de decirle que si nos firma el piloto de restaurantes de Medellín y gracias", escribió.

Hasta para ir al McDonalds habrá que hacer reserva previa. FACEBOOK

TWITTER

De paso, publicó cómo será la experiencia de ir a su restaurante, paso a paso, cuando la firma finalmente se dé. Cabe anotar que la mayoría de requisitos serán aplicados en los demás establecimientos que trabajan en el piloto. Es decir: hasta para ir al McDonalds, cadena de comida rápida con una oferta muy distante a la de El Cielo, hay que estar inscrito en la aplicación móvil y se requiere reserva previa.



Los pasos son:



1. Reservar directamente por teléfono (no tomarán reservas por redes o internet)



2. Una vez autorizado el piloto darán el teléfono de reservas y se respetará el orden de llamada.



3. El comensal debe de estar 20 minutos antes de la reserva con el grupo completo o la reserva será cancelada.



4. Es obligatorio estar registrado en Medellín Me Cuida (aplicación de celular, así que hay que llevar el teléfono y tener allí la app). "Si tienes reserva para el restaurante el pico y cédula no aplica", agrega.



5. Se permitirán reservas solo con el grupo familiar o pareja.



6. El cliente debe llevar la cédula y mostrar la app en verde para ingresar.



7. Se le tomará la temperatura a todo el grupo: si alguien tiene 38 grados centígrados de temperatura o más, ningún miembro de la familia podrá entrar y la reserva quedará cancelada.

8. Se le pide al público que se abstenga de reservar si durante los 15 días anteriores ha estado en contacto con alguien que haya contraído el coronavirus. Pasado ese lapso, puede hacer le reserva.



9. Una persona de la alcaldía estará presente verificando los protocolos.



10. El restaurante abrirá por turnos de 1:45 minutos. Durante el día (para brunch y menú a la carta) las horas de entrada serán las 10, las 12, 2 y 4 p.m. Para la noche, cuando ofrece el menú de degustación y la experiencia es más larga, habrá un turno de 6 p.m. y otro de 9.



11. "Al momento de terminar el turno -dice el texto publicado-, te llevaremos la cuenta a ti y a las demás personas de ese turno. El salón quedará vacío y un equipo de limpieza desinfectará mesas y sillas, pisos y baños para dar entrada al nuevo turno".



12. También recomienda dejar el carro, si se llega en él, en parqueaderos. No habrá servicio de vallet parking.

Sobre el uso del tapabocas, voceros del lugar informaron que los comensales podrán dejar de usarlo durante el tiempo en que permanezcan sentados en la mesa.

Los 12 restaurantes del piloto

Los demás restaurantes que están listos para el piloto de restaurantes de Medellín corresponden a puntos específicos: Crepes & Waffles de Laureles, Mondongos de la 70, San Carbón (Palmas), Repostería Astor (Junín - Centro), 37 Park (provenza), Marmoleo (Poblado), McDonalds (Av del Poblado, sector Milla de Oro), Las Margaritas (La 70), Asados Familia García (Robledo), Palenque (San Javier) y El Cielo (Parque Lleras).

Redacción de Cultura

@CulturaET