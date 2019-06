En Colombia hay más que quesos frescos; ¡conózcalos!

Curiosamente, los quesos que más se consumen en Colombia son los frescos –campesino, quesito y cuajada–. Sin embargo, estos representan la mínima parte del mercado mundial que abarca toda clase de olores, sabores y texturas. Con el fin de profundizar en la cultura del queso en el país, desde el 13 hasta el 16 de junio se lleva a cabo la novena edición del Salón del Queso en el centro comercial Unicentro (Bogotá).



Quesos hilados, maduros, semimaduros, esparcibles y muchas otras clases harán parte de las muestras gratuitas que se ofrecerán a más de 1.000 personas para que descubran la variedad de sabores que ofrece el mundo lácteo.



Si no conoce la diferencia entre un queso duro, de corteza enmohecida y de pasta hilada, esta es la oportunidad para aprender.



El evento se llevará a cabo en la plaza de banderas del centro comercial y contará con la participación de reconocidos maestros queseros de diferentes países, entre ellos, Carlos Yescas, Cristóbal Henríquez, Andrés González, Eduardo Huby y Joost Doornbosh.



“Con estas clases queremos empoderar al consumidor para que conozca cuáles son los sabores que le gustan en un queso y, de esta manera, eduque su paladar –explica el mexicano Carlos Yescas, uno de los expertos invitados–. Enseñamos a juntar el sentido del olfato con el del gusto para que puedan descifrar el sabor de cualquier comida y, de esta manera, desarrollen una memoria gustativa”.



Yescas es el único latinoamericano con el título de juez quesero internacional de la Guilde Internationale des Fromagers.



Aparte de ofrecer más de 300 variedades de quesos del mundo, la reunión contará con actividades para que todos participen, entre ellas la combinación del arte con la gastronomía, pues durante el evento diferentes artistas tallarán esculturas en grandes bloques de queso. Los resultados se verán el 15 de junio, y el 16 se premiará al ganador.

El sábado 15, a las 11 a. m., los organizadores esperan romper el récord Guinness de más personas comiendo queso al mismo tiempo. Para esto buscan reunir a más de 1.000 participantes.



Además habrá clases de cocina, charlas de cultura quesera sobre, por ejemplo, diferencias entre familias de quesos, maridajes perfectos, experiencia saludable y la importancia de los quesos latinoamericanos, especialmente del queso colombiano.



“El sábado, a las 6:15 p. m., daré una charla de quesería latinoamericana con la que espero cambiar muchas mentes –agrega Yescas–. Es muy divertido probar queso francés o italiano, pero si logramos que el colombiano aprecie más sus propios quesos, será bueno para su país. Por eso, me enfocaré en explicar por qué el tipo Paipa es importante para el mundo”.



Esta clase de eventos, además de deleitar al visitante con diversos sabores, permite hacer visible a Colombia en el escenario internacional, para que de esta manera sea considerado como un productor y consumidor de quesos de calidad.



Justo esta es una de las razones que más motiva a Yescas para ser juez, pues asegura que lo que más le ha interesado de la quesería no es el producto sino el quesero, ya que de ahí se desprende toda una cultura rural.



“Ser juez para mí es un privilegio y por eso quiero retribuirlo educando a las personas y, al mismo tiempo, apoyando a los queseros que apenas están empezando y no tienen el potencial para enviar su queso a concursos internacionales. Por eso, en todos los viajes trato de encontrar a un buen productor para ayudarlo a impulsar su queso y que así tenga mejores resultados”, comenta el juez mexicano.



Por eso, estas actividades alcanzan a tener un impacto positivo en la zona rural del país, porque ayudan a que más personas se vean beneficiadas con su producción. Hasta el momento, el consumo per cápita de queso en Colombia es de 1,5 kilos, una cifra que se ha incrementado el 50 por ciento en los últimos años, según datos de Nielsen, empresa que mide a los consumidores.



El Salón del Queso tiene entrada libre. Sin embargo, cuenta con una sala VIP en la que por 35.000 pesos se podrá disfrutar de espectáculos en vivo, degustaciones de quesos acompañados de panes, vinos, carnes maduras y un delicatesen que involucra una amplia oferta de frutos secos, encurtidos y jamones.



Algunas de las empresas que hacen parte del evento son 'Alpina', 'Quesería de mí sin ti', 'Colanta' y 'Monte Nevado'. Y, junto a muchas otras más –incluyendo nuevos emprendedores–, serán las encargadas de deleitar a los asistentes con sus mejores selecciones de quesos, desde frescos hasta madurados.



Se espera que al término de esta feria –que quiere superar su propio récord de asistencia de 35.000 personas–, muchos de los asistentes tengan nuevas preferencias en materia de quesos y se aventuren a salirse de la rutina de pedir siempre el mismo.



REDACCIÓN CULTURA

@CulturaET