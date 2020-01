Luciano Luchetti trae Locos X la Parrilla Fest a Bogotá

Locos X la Parrilla Fest es un gran asado abierto al público en el que varios equipos de expertos en esta técnica prepararán recetas relacionadas con el asado argentino y así como toques del país de origen de cada una. Serán dos experiencias en un solo día, la diurna y la llamada ‘celebrities de la parrilla’, que es nocturna y más festiva.

El evento es liderado por Luciano Luchetti, el argentino que se hizo famoso dando consejos sobre esta especialidad culinaria de su país con tanto éxito, que su comunidad en redes ya va por 4,7 millones de seguidores.

Luchetti trae este festival a Bogotá, respaldado por la experiencia de haberlo realizado en otros países. “Es la primera vez en Colombia –dijo Luchetti, más conocido como Laucha–. Lo hemos hecho en Ecuador, San Salvador y Honduras. La idea es representar un poco el asado argentino en otras tierras, esta vez en Bogotá, utilizando la materia prima local; hacer un mix de culturas y tener la fusión colombiana con sus productos y técnicas también”.

¿Cuántos expertos en parrilla vienen con usted?



Cuando viajamos, vamos cuatro personas. Pero buscamos integrar gente del lugar, como ahora. En Bogotá habrá un equipo de 40. Además, vienen de México y Venezuela. Esperamos convocar a más de 2.000 personas. El trabajo de todos hace la fusión más entretenida. Nos llevamos la cultura que vemos en cada viaje.



Por ejemplo, ¿qué han aprendido de esos otros festivales?



Lo que nos llevamos es la forma de cocinar y los cortes, que son diferentes. En Argentina usamos toda la vaca, pero la cortamos de una manera. En Nicaragua la vaca es más grande, entonces se suele cocinar por más tiempo. Muchas veces hacen estofados, cocinan guisados con técnicas que nosotros no tenemos, todo para dar sabor. Y están los acompañamientos, en El Salvador son las pupusas. En Colombia estaremos comiendo arepas.

Cuando fuimos a México descubrimos que lo que en Argentina pensábamos que eran tacos no lo era. Vimos también cómo se hacían las carnitas, siempre nos llevamos algo, quizás no un plato específico, pero sí un sabor o una forma de mezclar algo con algo.



¿Qué tanto vegetal hay en las parrillas hoy?



Cuando hacemos asado, el actor principal es la carne. Hacemos cerdo, res, pescado, pollo. Prima la carne. Eso no quiere decir que lo sea todo. Manejamos vegetales; para mí, las verduras asadas son lo más rico que hay, porque si hay una forma rica de comerlas es ahumándolas: la calabaza, el morrón, la cebolla.

¿Cómo será el trabajo con los equipos de parrilla que vienen?



Fueron equipos de parrilla a los que se les comentó del evento y quisieron participar. Los mexicanos (Natural Grillers) son ganadores de un concurso de parrillada (Grill Master Heb 2019, de Monterrey) y vienen a mostrar unos langostinos a la parrilla. Pero la idea es que cuando estemos todos revisemos el menú, ver qué cosas traen y qué se puede hacer a partir de ahí.



El objetivo es tener ese menú definido de cada uno, y el día del evento estar todos de acuerdo. Vamos a estar distribuidos en ocho estaciones, con ocho recetas distintas para que haya variedad. Mi equipo planeó las recetas, vamos a estar dando vuelta por los estands, participaremos en las cocciones de todos.

¿Qué hay en el menú?



Está la bruschetta de langostinos con salsa de pebre chilena, un poquito picante. Están los tacos de bondiola desmenuzada y al fuego un poco de horas. Esos sí se los dejamos al equipo mexicano, que está acostumbrado a los tacos. Pensamos en unos tomahawk, un corte que es un bife ancho con hueso, ahumado a la parrilla. Son muchas recetas.



Nos dividiremos en estaciones, y cada uno pondrá su impronta. Me imagino que van a traer cosas. Como en un asado normal, hay mucho que se prepara antes y otras cosas que se solucionan en el momento. Está bueno el cambio.

¿Cómo va su trabajo en Locos X el Asado, la marca de su trabajo de difusión centrado en esta técnica culinaria?



Creciendo. Hacemos un compendio de las notas de los viajes que realizamos, uno al mes. El programa de televisión en Food Network va por la tercera temporada y, la verdad, nos dio un segmento de gente más adulta. Ahora cubrimos el segmento de 18 a 55 años. Y estamos felices porque vamos a lanzar nuestro libro en varios países, entre ellos México y Colombia.

Dónde y cuándo

Locos X la Parrilla Fest. Sábado 25 de enero. Parque Guaymaral (autopista Norte n°. 224-80), desde las 11 a. m.

Boletas y reservas: www.colboletos.com.

Capital Day Picnic (11 a. m. a 6 p. m.): $ 33.000

Platino (11 a. m. a 6 p. m.): $ 77.000.

Celebrities de la Parrilla (7 p. m. a 2 a. m.): $ 220.000.

Liliana Martínez Polo

EL TIEMPO

Lilang@eltiempo.com