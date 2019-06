Los Mejores Restaurantes del Mundo 2019 revelan lista del 51 al 120

El aire de renovación de la lista de Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo o The World's 50 Best, es cada vez más notorio:



Una semana antes de la publicación de los puestos del 1 al 50 en este prestigioso listado -que rige el estrellato de la gastronomía en el mundo- se publicó el listado de restaurantes que, después de tabular los votos de 1040 expertos de todos los continentes- ocuparían las posiciones que van del 51 al 120.

Esta parte del listado, que ya da pistas sobre restaurantes que antes estuvieron a la cabeza y han empezado a descender del top mundial y también de los que pueden elevarse, revelaba en otros años las posiciones del 51 al 100. Esta vez se extendió a la posición número 120 (explican que no solo para dar vitrina a más propuestas, sino para estar a tono con el aniversario número 120 de la principal marca patrocinadora del ranquin: S. Pellegrino).



Sin embargo, este no fue el único cambio que trajo el 2019 para esta lista de restaurantes que nació en el 2002, como un simple ranking puesto en común en las páginas de la revista inglesa The Restaurant y cuyo revuelo inesperado lo fue convirtiendo en una ceremonia de impacto mundial.

El conteo se convirtió con los años en toda una ceremonia de alfombra roja, que dejó de hacerse en Londres para itinerar por el mundo. Pero este año acabó con la posibilidad de que un restaurante se "eternizara" en el trono del primer lugar por varios años como lo hizo elBulli de Ferrán Adrià en cinco ocasiones.



Así que creó un nuevo título, una especie de Olimpo culinario para esos primeros lugares, el Best Of Best, que rendirá honores a esos lugares hoy icónicos para los viajeros como The Fat Duck (el primer número uno, en Londres), El Celler de Can Roca (español, que ocupó el primer lugar varias veces) o el actual primer puesto, el italiano Osteria Francescana (que también había repetido el máximo lugar).

Ahora, estos número 1, entran a esta especie de hall de la gloria, que los considera números 1 vitalicios -y de paso les evita la "pena" de descender en la lista como los que no han ocupado el lugar de honor. Aunque la razón principal que aduce la organización es la intención de darle más movilidad a la selección.



La excepción a lo anterior sería Noma, del chef danés René Redzepi, que cerró para reinventarse y abrió nuevamente. Su nueva sede es considerada una nueva propuesta, por lo mismo, podría volver a entrar al top.

Así, pues, el nuevo mejor restaurante del mundo, el primero del mundo 2019, será un lugar que no haya ocupado esta posición antes. Es un misterio que solo se resolverá el próximo martes 25 de junio, en una ceremonia que tendrá lugar en Singapur.



Mientras tanto y para darle un poco de suspenso a la votación, los '50 Best' han ido anunciando diferentes premios que también surgen del formulario que gestionan los votantes tales como la mejor chef mujer, que este año fue la mexicana Daniela Soto-Inés, al frente del restaurante Cosme, de Nueva York.



Otras distinciones anunciadas previamente fueron el de Icon -reconocimiento a la trayectoria-, para el chef José Andrés, y el de mejor pastelero del mundo para la francesa Jessica Prealpato.

Por ahora, un vistazo a la lista del 51 al 121 revela datos como los siguientes: Hay seis restaurantes latinoamericanos en este rango del conteo, que dan cuenta de la fortaleza de las propuestas brasileñas (aunque se sabe que habrá más latinos entre los primeros 50). En el pasado, algunos llegaron a ubicarse dentro del Top 10. Los representantes por América Latina clasificados en estas posiciones fueron:



54. D.O.M., de San Pablo (Brasil)

58. Sud 777 (México D.F.)

67: Astrid y Gastón (Lima, Perú)

73 Maní (San Pablo, Brasil)

74 Lasai (San Pablo, Brasil)

86. Tegui (Buenos Aires)

100 Oteque (Río de Janeiro, Brasil)

109 Alcalde (Guadalajara, México)

Posiciones del 51 al 120

51. Reale. Castel di Sangro, Italia

52. Mikla. Estambul, Turquía

53. Arzak. San Sebastián

54. D.O.M. Sao Paulo, Brasil

55. Maaemo. Oslo

56. Relae. Copenhague.

57. Nobelhart & Schmutzig. Berlín

58. Sud 777. Ciudad de México

59. Burnt Ends. Singapur

60. Indian Accent. Nueva Delhi

61. Uliassi. Senigallia, Italia

62. Nihonryori RyuGin. Tokio

63. Florilège. Tokio.

64. The Ledbury. Londres.

65. Selfie. Moscú.

66. Core by Clare Smyth. Londres.

67. Astrid y Gastón. Lima.

68. Fäviken. Järpen (Suecia).

69. Nahm. Bangkok.

70. Saison. San Francisco.

71. SingleThread. Healdsbur (Estados Unidos)

72. Aqua. Wolfsburg (Alemania)

73. Maní. Sao Paulo

74. Lasai. Río de Janeiro

75. Diverxo. Madrid

76. Momofuku Ko. Nueva York.

77. Chef’s Table At Brooklyn Fare. Nueva York

78. Lido 84. Gardone Riviera (Italia)

79. Mingles. Seúl

80. Estela. Nueva York

81. Quique Dacosta. Denia

82. Enigma. Barcelona

83. Dinner by Heston Blumenthal

84. Attica. Melbourne

85. Amass. Compenhague

86. Tegui. Buenos Aires

87. Martín Berasategui. Lasarte

88. Lung King Heen. Hong Kong

89. 108. Copenhague

90. Alo. Toronto

91. Sushi Saito. Tokio

92. Harvest. San Petersburgo

93. La Cime. Osaka

94. Aponiente. El Puerto de Santa María. España

95. Gaa. Bangkok.

96. Belon. Hong Kong

97. Vendôme. Bergisch Gladbach (Alemania)

98. Anne-Sophie Pic. Valence (Francia).

99. The Jane. Amberes.

100. Oteque. Río de Janeiro.

101. Brae (Birregurra, Australia)

102. Amber (Hong Kong, China)

103 Jade Dragon (Macao, China)

104. Cococo (St. Petersburgo, Rusia)

105 Kadeau (Copenhague, Dinamarca)

106 Restaurant David Toutain (París, Francia)

107 Il Ristorante Luca Fantin (Tokyo, Japón)

108 L'Astrance (París, Francia)

109 Alcalde (Guadalajara, México)

110 Neolokal (Estambul, Turquía)

111 Chambre Séparee (Ghent, Bélgica)

112 St John (Londres, UK)

113 vEA (Hong Kong, China)

114 La Colombe (Ciudad del Cabo, Suráfrica)

115 Per Se (Nueva York, Estados Unidos)

116 St. Hubertus (San Cassiano, Italia)

117 Epicure (París, Francia)

118. Ernst (Berlin, Alemania)

119 Atomix (New York, Estados Unidos)

120 Sugalabo (Tokyo, Japón)

Liliana Martínez Polo

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin