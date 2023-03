El mundo gastronómico y literario siempre coinciden y se encuentran. Existen un sin fin de publicaciones, investigaciones y nuevos métodos de cocina que revolucionan la manera en que cocinamos y en la que leemos. En Menú de El Universal, le presentamos algunos de los mejores libros que están en tendencia, que no son solamente recetas, sino historias e historia de la comida.



Estas recientes publicaciones reseñadas son recomendaciones literarias que le servirán de guía gastronómica y de aprendizaje continuo, de las cuales muchas están enfocadas en las últimas tendencias de gastronomía. Recuerda que una de las mejores maneras de aprender de cocina es leyendo sobre ella, así que no olvides nutrir tu biblioteca.

Larousse del Pan de Éric Kayser



Larousse $ 280.000 Foto: Archivo particular.

Si eres fan de la cadena Mayson Kayser, o si solamente amas el pan, este libro es para ti. Se trata de una obra que compila más de 80 de las mejores recetas de pan dictadas por Éric Kayser. Desde pan dulce, pan de masa madre, panes internacionales y panes clásicos, este libro ilustra con deliciosas fotografías el paso a paso de las recetas.







El autor del libro ha llevado recetas de pan a todo el mundo con esta obra, preparaciones sencillas, como el pan de granja, o más elaborados como el pan de chocolate vienés. También incluye recetas como el pan muerto o el garibaldi, típicos de México.



Buscalibre o Amazon (en inglés).

Un nuevo mundo de sabores de Michi Strausfeld



Siruela $ 132.000 Foto: Archivo particular.

La cocina latinoamericana es famosa, en parte, por su gran diversidad. Esta obra hace un estudio de la gastronomía mexicana, peruana y brasileña. Es aquí donde se encuentra la mayor parte de la diversidad gastronómica del mundo, ingredientes diferentes, sabores no convencionales.



Michi Strausfeld hace un recorrido histórico por los ingredientes de estas tres cocinas que es necesario para revalorar los grandes aportes de Latinoamérica. Aunque hay conceptos como “nuevo mundo” y una visión más hacia Europa, que pueden ser cuestionables, este libro es sumamente interesante para aprender de la cocina propia desde la naturaleza misma.







Casa del Libro, Librería Lerner, Buscalibre o en Amazon como eBook por $ 48.000.

Comer hasta extinguirnos de Dan Saladino



El productor y presentador de The Food Programme de BBC Radio 4, Dan Saladino, publicó Comer hasta extinguirnos, un libro que habla sobre conceptos de seguridad alimentaria, riesgos de los monocultivos y el cómo la diversidad genética se está extinguiendo. Esta publicación es un llamado a la acción y a la protección no solo de cultivos, sino del conocimiento alrededor de la cocina que se desprende de estos. Comer hasta extinguirnos es recomendado por Sunday Times y el New York Times.



Buscalibre, Amazon y Mercado Libre.

Silvestre, la gastronomía de las plantas de Basque Culinary Center



Planeta Gastro $ 176.000 Foto: Archivo particular.

Las plantas son indispensables para la cocina. Este texto hace un recorrido por toda la península ibérica dando un amplio catálogo de especies silvestres. La naturaleza, de acuerdo con la premisa del libro, es algo que se ha ido perdiendo y que revalorizar es necesario para nuestra propia supervivencia. Este libro es un nexo entre la investigación científica y la gastronomía, en la que se recogen 180 variedades de plantas analizadas desde la mirada de botánicos y cocineros. Una obra con años de investigación.







Buscalibre, Casa del Libro o Amazon. En Planeta Colombia se consigue el eBook por $ 27.900

Cocina mucho, desperdicia poco y ahorra más de Mariana Orozco



Larousse $ 131.000 Foto: Archivo particular.

Puede que planear los insumos para la semana o para hacer una receta especial sea todo un caos. Puede que no tengamos los utensilios indicados o que, por error, hayamos comprado otros que no nos funcionan en ese momento. Es por eso que la chef mexicana, Mariana Orozco, ofrece esta guía para poder gestionar mejor lo que entra a tu cocina. Desde técnicas, métodos y equipamiento para cocina, cómo descongelar ingredientes, guardarlos, prepararlos o hasta cortarlos. Son 100 recetas ilustradas. Este libro es para para cualquier persona, incluso si no tienes conocimientos previos.



Buscalibre.





Plantas legendarias de Stephen Harris



Stephen Harris hizo una investigación acerca de las plantas que han sido claves para el desarrollo de la humanidad. El libro recoge 50 diferentes tipos de plantas que han alimentado a poblaciones enteras, como el maíz, el arroz y la papa; impulsado industrias, como el caucho con el neumático; curado enfermedades y dolores, como el cannabis, y proporcionado materia prima para vestir a las personas, como el algodón. Esta publicación reivindica a las plantas y la necesidad de protegerlas ante el debacle ambiental a nivel mundial.



Panamerica, Lerner, Casa Tomada y Tornamesa.

