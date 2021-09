Leonor Espinosa, entre los mejores 100 chefs del mundo

En una ceremonia que tuvo lugar en Amsterdam (Países Bajos) se dio a conocer el listado The Best Chef Awards 2021, que eligió a los cocineros de mayor relevancia en la cocina del mundo. La colombiana Leonor Espinosa figura en la lista.

La mayoría de los jefes de cocina presentes en el listado de The Best Chef Awards son mundialmente famosos y han encabezado otros listados y guías gastronómicas consultadas por los foodies (comidistas) y periodistas especializados.



La lista incluyó a cocineros de 29 países, algunos con estrellas Michelin, con títulos en listas como los '50 Best' o reconocidos en otros premios de la industria.



El chef número uno del mundo según esta lista, en el 2021, es el español Dabiz Muñoz,

El chef número dos, que también fue el ganador como más votado por sus colegas, fue Björn Frantzén, con base en Estocolmo, y el número 3 fue para otro español: Andoni Luis Aduriz, del restaurante Mugaritz de San Sebastián.



En la lista hay varios chefs latinoamericanos bastante conocidos como Virgilio Martínez, Pía León, Jefferson Rueda, Álex Atala y, por supuesto, Leonor Espinosa, que ocupó la posición número 98.

Muchos de los chefs internacionales del listado han sido invitados a diferentes eventos gastronómicos en Colombia. De hecho, algunos han tenido restaurantes en el país -es el caso de Virgilio Martínez o Paco Roncero- y otros participan -o han participado- en eventos como el Alimentarte Restaurant Tour que actualmente se lleva a cabo. Por ejemplo: Joan Roca, Ana Ross y Mauro Colagreco, entre otros.

La lista de los 100 Chefs

1. Dabiz Muñoz. España



2. Björn Frantzén. Suecia



3. Andoni Luis Aduriz. España



4. Joan Roca. España



5. Rene Redzepi. Dinamarca



6. Los chefs de Disfrutar. España



7. Ana Ros. Eslovenia



8. Álex Atala. Brasil



9. Vladimir Mukhin. Rusia



10. Mauro Colagreco. Argentina / Francia

11. Virgilio Martínez. Perú



12. Rasmus Kofoed. Dinamarca



​13. Jonnie Boer. Países Bajos



14. Grant Achatz. Estados Unidos



15. Anne-Sophie Pic. Francia



16. Massimo Bottura. Italia



17. Julien Royer. Francia



​18. Daniel Humm. Suiza



19. Andreas Caminada. Suiza



20. Mauro Uliassi. Italia

21. Manu Buffara. Brasil



22. Dan Barber. Estados Unidos



23. Dominique Crenn. Francia



24. Alain Passard. Francia



25. Pía León. Perú



26. Enrico Crippa. Italia



27. Clare Smyth. Reino Unido



28. Martín Berasategui. España



29. Rasmus Munk. Dinamarca



30. Christian Bau. Alemania​

31. Eneko Atxa. España



32. Sven Elverfeld. Alemania



33. Gaggan Anand. Thailandia



34. Yannick Alléno. Francia



35. Niko Romito. Italia



36. Heston Blumenthal. Reino Unido.



37. Paolo Casagrande, Italia



38. Henrique Sa Pessoa. Portugal.



39. Antonia Klugmann. Italia



40. Nick Bril. Países Bajos.

41. Yoshihiro Narisawa. Japón



42. Rodolfo Guzmán. Chile



43. Peter Goossens. Bélgica



44. José Avillez. Portugal



45. Paco Roncero. España



46. Joris Bijdendijk. Países Bajos



47. Jorge Vallejo. México



48. Ángel León. España



49. Vicky Lau. Hong Kong



50. Hans Neuner. Austria

51. Corey Lee. Corea del Sur



52. Norbert Niederkofler. Italia



53. Eric Vildgaard. Dinamarca



54. Paco Morales. España



55. Agustín Balbi. Argentina



56. Arnaud Donckele. Francia



57. Quique Dacosta. España



58. Soenil Bahadoer. Países Bajos.



59. Jordi Cruz. España



60. Vicky Cheng. Hong Kong​

61. Massimiliano Alajmo. Italia



62. Iván y Sergey Berezutskiy. Rusia



63. Hiroyasu Kawate. Japón



64. Dennis Huwaë. Países Bajos



65. Tristin Farmer. Reino Unido



66. Syrco Bakker. Países Bajos



67. Jacob Jan Boerma. Austria



68. Nino Di Constanzo. Italia.



69. Floriano Pellegrino. Italia



70. Jaime Pesaque. Perú

71. Emma Bengstsoon. Suecia



72. Marco Müller. Alemania



73. Thomas y Mathias Suhring. Alemania



74. Michelangelo Mammoliti. Italia



75. Himanshu Saini. India



76. Alexandre Couillon. Francia



77. Grégoire Berger. Francia



78. Arnaud Lallement. Francia



79. Daniel Calvert. Reino Unido



80. Sidney Shutte. Países Bajos

81. Adam Dahlberg y Albin Wessman. Suecia



82. Yusuke Takada. Japón



83. Helena Rizzo. Brasil.



84. Mory Sacko. Francia



85. Karime López. México



86. Dave Pynt. Australia



87. Antonio Romero. España.



88. Przemyslaw Klima. Polonia



89. Diego Guerrero. España



90. Anatoly Kazakov. Rusia

91. Guillaume Galliot. Francia



92. Jefferson Rueda. Brasil



93. Selassie Atadika. Ghana



94. Dieuveil Malonga. Congo



95. Jonathan Zandbergen, Países Bajos



96. Rafa Costa E Silva. Brasil



97. Gert De Mangeleer. Bélgica



98. Leonor Espinosa. Colombia



99. Joan Sobecki. Países Bajos



100. Elena Reygadas. México

Redacción de Cultura

EL TIEMPO

@CulturaET