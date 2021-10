Leo, el restaurante de Leonor Espinosa, alcanzó el número 46 del mundo

Como era de esperarse, el restaurante Leo, de la chef Leonor Espinosa, se mantuvo dentro de la lista mundial de Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo –50 Best–, que este año eligió como número uno al restaurante danés Noma (un antiguo número uno de esta lista, que había cerrado hacía pocos años y a su regreso, como nuevo establecimiento, recuperó el liderazgo).

Esta vez, el establecimiento, que recientemente estrenó su nueva sede en Chapinero, ocupó la posición número 46 del mundo. Un logro que no ha alcanzado ningún otro restaurante colombiano.

El listado de los mejores del mundo volvió en este 2021, tras un año de pausa, en el que los restaurantes conservaron las posiciones del 2019.



En ese entonces, el restaurante bogotano –que recoge en su menú de degustación sabores e ingredientes de todo el territorio nacional, incluso algunos desconocidos para los mismos colombianos– ocupaba la posición número 49.

Facebook Twitter Linkedin

La sala de Leo, en el restaurante Leo, en Bogotá. Foto: Jorge H. González

En el lapso transcurrido, marcado por la pandemia, la chef trasladó su lugar, de su sede inicial en el Centro Internacional a una sede más grande en Chapinero, en la que pudo dividir su propuesta en el menú de degustación (Sala de Leo) y una carta de platos para compartir con un énfasis en bebidas hechas con insumos locales (Sala de Laura).

Así, la propuesta de la chef colombiana subió tres posiciones, al pasar del número 49 al 46. Cabe recordar que hace pocas semanas, en otro listado, que reconoce más la figura del cocinero, Leonor Espinosa también clasificó entre los 100 Mejores Chefs del Mundo.

Por otro lado, existe un listado adicional, el de los 51 al 100, que fue publicado la semana antepasada, en el que hay otro restaurante colombiano, El Chato ingresó en el puesto número 80, de alguna manera, siguiendo los pasos de Leo.

Los 10 mejores

La ceremonia, que además de publicar las nuevas posiciones, otorgó galardones a la mejor chef mujer y otros premios, se llevó a cabo este martes 5 de octubre, en Amberes. Encabezando el nuevo listado, quedaron los siguientes restaurantes:

1. Noma, Copenhague (Dinamarca).



2. Geranium, Copenhague (Dinamarca).



3. Asador Etxebarri, Atxondo (España).



4. Central, Lima (Perú).



5. Disfrutar, Barcelona (España).



6. Frantzén, Estocolmo (Suecia).



7. Maido, Lima (Perú).



8. Odette (Singapur).



9. Pujol, Ciudad de México (México).



10. The Chairman, Hong Kong (China).

Cabe recordar que los restaurantes que llegan a la primera posición pasan a un selecto grupo llamado Best of The Best, en el que salen de la lista, pero quedan siempre como eternos números uno. Por eso, en el conteo del 2021 no se encuentran ni Mirazur (del chef Mauro Colagreco), ni El Celler de Can Roca (de los hermanos Roca) ni Osteria Francescana, del italiano Massimo Bottura, que han ocupado la primera posición en años recientes.

Los latinoamericanos en la lista

Como pudo observarse, la cocina latina pasa por un momento excelente entre los votantes de esta lista, puesto que tres lugares del continente clasificaron en el top 10. Pero hay más a lo largo de todo el conteo.



4. Central, Lima (Perú).



7. Maido, Lima (Perú).



9. Pujol, Ciudad de México (México).



13. Don Julio, Buenos Aires (Argentina).



14. A Casa Do Porco, San Pablo (Brasil).



27. Quintonil (México).



38. Boragó, Santiago de Chile (Chile).



46. Leo, Bogotá (Colombia).

Redacción de Cultura

@CulturaET