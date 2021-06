Claves para explorar las posibilidades de la airfryer

Naty Cfit toma una mezcla de vegetales diversos –pueden ser dientes de ajo, pimentón, cebolla y calabacín–, los impregna con algunas gotas de aceite de oliva y otras de salsa de soya, además de un poco de sal. Los envuelve en papel aluminio y los lleva al fondo de su airfryer. En pocos minutos tiene unos vegetales calientes para su almuerzo.

Su trabajo es buscar ejemplos de lo fácil que puede ser cocinar con freidora de aire en los videos que sube en sus redes sociales. Uno de ellos recoge todo un día de preparaciones –del desayuno a la cena–, todas con este aparato que, no obstante estar en pleno boom hace rato, aún es un misterio para algunos.



Naty Cfit –nombre que usa Natalia Cifuentes en sus redes– busca con su ejemplo simplificar esta experiencia. “He encontrado gente que compró la airfryer solo para hacer papas fritas sin aceite. Al primer intento, al ver que no quedan igual, la guardan o la regalan”, cuenta.



Por eso explica que el secreto para que esta olla, que cocina con aceite caliente, dé unas papas crocantes depende de pasarles una mínima cantidad de aceite (puede ser con una brochita o aceite en spray) a la hora de introducirlas.



La chef Vicky Acosta, del restaurante Platillos Voladores de Cali, dice que su experiencia con la airfryer ha sido breve pero ya es su mejor amiga. Ahora, hasta ha dado clases especiales para Óster. Sobre el tema de las papas fritas, dice que descubrió que podía darles la segunda fritura en esta olla (los chefs suelen hacer esta preparación en dos tiempos) para reducir la diferencia con las hechas de forma convencional.

Los vegetales pueden ir sobre la rejilla (foto). También pueden envolverse en papel de aluminio, según la receta. Foto: iStock Images

Sin embargo, este pequeño electrodoméstico está para hacer muchas otras receta: tortas, galletas y lasañas, entre otras. Naty Cfit tiene ya un libro de postres saludables hechos en él y un recetario, patrocinado por Phillips, en el que hizo hasta pan de avena y arándanos.



De hecho, en su video del día prepara desde una tortilla de huevos en moldes de silicona hasta una pechuga rellena, pasando por unos langostinos apanados con coco deshidratado.

“En la airfryer se puede preparar todo lo que funciona bien en un horno”, recalca. De igual manera se pueden usar los mismos utensilios. “Se puede usar desde un papel encerado o un tapete siliconado (para evitar que ingredientes que se derriten caigan por las rejillas que tiene la olla en su interior, en este caso hay que darle vuelta a los alimentos), además de papel de aluminio”.



De hecho, hay un mundo de accesorios. Las pinzas son esenciales, ya que la profundidad del aparato exige usarlas para no quemarse al mover los alimentos.

Entre los tips de Naty Cfit están: tener en cuenta que la airfryer es más rápida que un horno. Lo que en el horno tarda 20 minutos, en ella puede tardar 10 o máximo 15 minutos. Esto es importante si se busca realizar una receta pensada para horno.

“Tiene otra ventaja –dice–. Hay personas que la precalientan. He visto que si no, igual las preparaciones salen. En cambio, en el horno hay que precalentar, a veces por un tiempo largo. Aquí, con dos minutos, funciona”.



Cifuentes aprendió a adaptar recetas experimentando cuando decidió cambiar su estilo de vida. “Hay cosas que aprendí en la universidad. Pero al darme cuenta de que el airfryer y un horno de convección funcionan básicamente igual –al final tienen un ventilador que distribuye mejor el calor, lo que permite crear texturas– vi que podía hacer el paso. Lo que sigue es la creatividad”.



“Lo más importante es enseñar que comer saludable no es aburrido, ni difícil ni costoso, ni tenemos que hacer grandes sacrificios. Se trata de modificar ciertos ingredientes y métodos de cocción, siempre acompañándolos de actividad física”.

Más consejos

Do it! Laura es otra influenciadora que trabaja mucho con airfryer. En sus videos advierte que no es buena idea preparar crispetas en ella, pues sabe de casos en los que han llegado a dañar la herramienta.



Tampoco sugiere hacer arroz, más si hay ollas para prepararlo más fácilmente.

En otro video muestra los diferentes accesorios para cocinar en ella: Desde varas para pinchos, pasando por moldes de todo tipo, incluidos refractarios y papeles. Aconseja, en el caso de papeles encerados y algunos moldes, hay que verificar el grado de temperatura máxima que resisten, antes de comprarlos. También hay que calcular que quepan porque muchas freidoras vienen en tamaños pequeños.

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin