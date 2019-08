Las tendencias de la gastronomía que confluyen este año en Alimentarte

Consciente de que hacer un festival gastronómico va mucho más allá de proponer una oferta de comidas, la organización de Alimentarte destaca las tendencias gastronómicas que han marcado su propuesta en su decimo séptima edición, este año.

“La tendencia global indica que la comida tiene que estar acompañada de muchísimos sellos –explica Cristina Botero, directora de Corazón Verde, entidad organizadora de Alimentarte–. Es importante impactar la cadena de valor en la que trabajamos. Eso nos lleva a acercarnos al campesino, a celebrar el producto, a hablar de identidad gastronómica, a aplicar el tema de la sostenibilidad”.



Así, son varias las tendencias que se reflejarán durante los dos fines de semana que abarcan el evento, que se llevará a cabo los días 17, 18, 19, 24 y 25 de agosto.



Por ejemplo, en un año en el que muchos de los nuevos restaurantes bogotanos les han apostado a la cocina asiática y sus fusiones, tanto que parece ser un boom, Alimentarte 2019 decidió dedicarle a la cocina de este continente el énfasis de su oferta durante el primer fin de semana, el que suele llamarse ‘El mundo con boca’, y varios restaurantes de este tipo de comida estarán concentrados allí para mostrar su oferta.

El encuentro, cuya esencia es convocar a cerca de 200 restaurantes para que lleven sus creaciones al parque para lo que suele ser un pícnic gigante, con atracciones y actividades diversas, también adoptó otra de las tendencias en crecimiento dentro del mundo de la restauración: el uso de aplicaciones de pago.



Antes, los asistentes al parque tenían que pasar primero por una taquilla, hacer una fila, comprar unos bonos de comida y, después sí, buscar el plato que querían en el estand correspondiente.



“Revolucionamos la forma de pago –indica Botero–. La gente entra con Rappi a comprar en los establecimientos. Este año queremos que la gente compre desde su teléfono. Entonces, la plataforma creó esta manera de cancelar”.



La gente que no tenga la opción de Rappi Pay podrá ir a la taquilla, comprar una tarjeta de pago de la misma empresa, cargarla y adquirir su comida.



“Y si le sobra dinero –aclara la directora–, lo podría usar en otro momento, incluso fuera de Alimentarte, en los establecimientos asociados con Rappi. No nos quedamos con los 10.000 o 3.000 pesos que les sobren”.



Una tercera tendencia que cobra importancia en Alimentarte es la búsqueda de cero residuos. “El esfuerzo de este año no se queda en solo reciclar los recursos aprovechables, como el papel, el cartón y el icopor –agrega la directora de Corazón Verde–. Vamos a darles una destinación final a esos elementos, los utilizaremos en la creación de útiles escolares para niños y construcción de cosas que se puedan reutilizar, ojalá en un ciento por ciento”.

La campaña incluye la presencia de promotores ambientales que explicarán cómo ayudar para que se haga una buena recolección del producto orgánico.

“La idea es recogerlo y convertirlo en compost. Estamos aplicando el concepto de basura cero en el evento de El Virrey, porque es una exigencia del público final".



"Así como reivindicamos la cocina, también tenemos que reivindicar el tema de cuidar el medioambiente”, añadió Botero, que lleva realizando Alimentarte a lo largo de los años con el objetivo de apoyar a las familias de policías y soldados víctimas del conflicto armado en Colombia.



Por otro lado, a través de su programación de clases de cocina, Alimentarte cumple con la función de acercar a la gente tanto con chefs que se han vuelto celebridades como con cocineros jóvenes y cocineras tradicionales.



Están invitadas Maura Cladas y Chori Agamez, que son dos reconocidas guardianas de nuestra identidad culinaria.



En el segundo fin de semana, bautizado ‘Colombia sí sabe’, la cocina invitada será la barranquillera.



“El evento suele coincidir con Sabor Barranquilla, y, más que taparnos los ojos, queremos tener a Barranquilla cerquita, saber que ambos estamos haciendo un esfuerzo por exaltar lo gastronómico, por eso queremos que la gente esté hablando de su cocina aquí y allá”, afirmó Botero.

