Si pensamos en una cata de vinos, sin duda imaginamos un escenario glamuroso y serio. Una cosa a manteles, con cierta formalidad, rigurosos datos descriptivos y bastante protocolo en el servicio. Pero a Nicolás Reines (39 años), el sommelier bogotano y exalumno del Helvetia que acaba de representar a Colombia en el mundial de sommeliers en París, se le ocurrió ir un poco en contravía: hacer algo descomplicado y convivial donde se pudiera disfrutar y aprender del vino de una forma más amable y entre ‘amigos’. Y así fue como dio vida a uno de los escenarios más singulares del vino en Bogotá: sus catas de garaje.

Foto de Nicolás Reines, exalumno del Helvetia y sommelier bogotano (formado en Argentina) que este año representó a Colombia en el mundial de sommeliería, que se llevo a cabo en París, en febrero. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO.

Sí, son en el garaje de su casa, en Balcones de Lindaraja, al norte de Bogotá, donde convierte este espacio —típicamente gringo— en un acogedor lugar para los amantes del vino. Y lo que nació como una jugada para paliar las consecuencias desastrosas de la pandemia en su gremio, hoy se ha vuelto una especie de cofradía tan singular como encantadora a la que cada vez más gente quiere entrar. EL TIEMPO estuvo allí y entrevistó al hombre detrás de esta idea.

Hay demasiada parafernalia en este tema, lo que hace que muchos vean el vino como algo inalcanzable. La idea es abordarlo de forma descomplicada, con mucha información, pero pasándolo bien.

¿Cuándo hizo la primera cata de garaje?

En abril del 2021, en plena pandemia: con tapabocas, lavado de manos, alcohol… Y cuando llegaron las vacunas exigía el certificado de vacunación para entrar.

¿Cuántas lleva?

Llevamos 97, solo los viernes. A eso hay que sumarle las que a veces hacemos los jueves, y de las cuales ya van 40, más los talleres virtuales, donde ya tenemos gente de varios países de América Latina.

¿Solo vinos?

No. A veces hacemos de destilados: de whisky, de tequila, de ron, de mezcal…

¿Cuánta gente acogen las catas de garaje?

Entre 8 y 14 personas.

¿Cuánto le cuesta a una persona asistir a una?

Entre 130.000 y 200.000 pesos por persona, todo depende de los vinos que vayamos a probar (no menos de cuatro). El maridaje es aparte. Normalmente ofrecemos tablas de quesos y charcutería, aunque a veces me da por cocinar cosas ricas.

¿Un sommelier cocinero?

Sí, después de cuatro años de ingeniería industrial en los Andes, me meto en el mundo de la cocina, que me encantaba. Trabajando en una cocina de risottos en el centro de Bogotá viene una vendedora de vinos y hace que me empiece a interesar en el tema. Luego me voy a estudiar cocina a Buenos Aires y mientras hago eso, ya con el bichito del vino adentro, me meto a dos cursos de vinos: uno en la Escuela Argentina de Sommeliers (EAS) y otro en el Centro Argentino de Vinos y Espirituosas (Cave). Me doy cuenta de que me gusta el tema, hago la carrera de sommelier y trabajo en esto durante ocho años en restaurantes de Buenos Aires y en el mítico hotel Faena, donde tuve como maestra a Valeria Mortara, hoy vicepresidenta de la Asociación Argentina de Sommeliers.

Aspecto de las 'Catas de Garaje' de Nicolás Reines, donde la capacidad máxima son 14 personas. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO.

¿Cuál es el espíritu de sus catas de garaje? ¿Qué quiere transmitirle a la gente que viene a ellas?

Pienso que tenemos demasiada parafernalia en este tema, lo que hace que muchos consumidores vean el vino como algo inalcanzable. La idea es abordar el vino de forma descomplicada, con mucha información para comprenderlo, pero pasándolo bien y disfrutando la experiencia.

¿Cómo es la dinámica?

Luego de que los probamos y los discutimos, pasamos al maridaje y ahí nos quedamos charlando sobre los vinos, porque esto se ha vuelto como una especie de cofradía de amigos del vino...

Generalmente arrancamos con la variedad, la región, el suelo, el clima y otros factores claves, y luego pasamos a la degustación en vista, olfato y gusto para ver cómo se refleja esa información teórica-técnica en la copa. Luego de que los probamos y los discutimos, pasamos al maridaje y ahí nos quedamos charlando sobre los vinos, porque esto se ha vuelto como una especie de cofradía de amigos del vino... Charlas que a veces han llegado hasta la 1 de la mañana.

¿Sus habituales cuántos son?

Tengo unas 60 o 70 personas que vienen al menos una vez al mes.

¿A qué atribuye el éxito de una idea tan singular?

Aquí se han armado negocios, noviazgos y amistades muy sólidas. Es muy interesante todo lo que pasa en este garaje.

A la buena onda, a los conocimientos que se comparten, al lugar, que es muy especial, y a que se forma una comunidad. Me pasa mucho que la gente me dice: ‘si va tal persona, yo voy’. Aquí se han armado negocios, noviazgos y amistades muy sólidas. Es muy interesante todo lo que pasa en este garaje.

¿Cómo escoge los vinos de sus catas?

A veces jugamos con temáticas específicas: como cuatro vinos con barrica muy marcada, de suelos singulares, catas por contraste… En fin.

Muchas veces escucho a la gente, que propone cosas. Trato de no repetir vinos. Traigo cosas de afuera cada vez que puedo. Y a veces jugamos con temáticas específicas: como regiones específicas, cuatro vinos con barrica muy marcada, de suelos singulares, catas por contraste… En fin, las posibilidades que ofrece el mundo del vino son casi infinitas.

¿Cómo se entera la gente?

Por Instagram, a principios de semana. Y tengo un grupo de WhatsApp con los que ya han venido, y donde hay unas 300 personas.

¿La cata más rara que ha hecho...?

El año pasado hicimos el ‘best of 2022’, donde estaban los vinos que más le gustaron a la gente, y fue simpático porque fue una mezcla de vinos superrara, de extremos. Por ejemplo, de lado estaba el famoso Purple Angel, el carmenere ícono de Viña Montes (Chile), y por el otro lado, un blaufränkisch de Heinrich (Austria), que es un vino hecho de manera reductiva, entonces al principio olía un poquito a caño… En síntesis: cosas muy nada que ver, pero que a todos les habían encantado en las catas.

¿Y la que más placer le ha dado a usted?

Una vertical con tres Amarone della Valpolicella. Unos vinos superbonitos.

Noche de vinos españoles en las 'Catas de Garaje' de Nicolás Reines: un albariño de Galicia, un Rioja y dos Ribera del Duero. Más un vino sorpresa que trajo uno de los asistentes: un blanco de Rioja. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO.

¿Qué ha aprendido en estas más de 100 experiencias que ha vivido en su garaje?

Lo más lindo es que la gente, los curiosos de la vida, son los que hacen que una cata sea entretenida, charlable y, en últimas, memorable.

Que lo más importante son las personas. Por un lado, es clave entender el grupo y saber por dónde meterse y cómo mantener el balance, porque hay gente que ha estado en 70 catas y sabe mucho y, al mismo tiempo, hay gente que jamás ha estado en una cata. Pero lo más lindo es que la gente, los curiosos de la vida, son los que hacen que una cata sea entretenida, charlable y, en últimas, memorable.

Para terminar, ¿cuál sería su mensaje para la gente que piensa que esto del vino es una cosa complicadísima y solo para bendecidos por la mano de Dios en sus sentidos?

No por no saber yo de carros o de arte, significa que no voy a poder disfrutar de un Lamborghini o de un gran cuadro. Lo que pasa es que si estudias y te entrenas vas a disfrutar mucho más.

Que esto no es una cuestión de dones, sino de entrenamiento. El paladar y nariz se desarrollan. No es algo con lo que nacemos, así como un diseñador tiene que desarrollar su mirada o un músico su oído. Realmente es un tema más de práctica: de oler y probar cosas y tratar de acordarse de esa experiencia para así ir enriqueciendo nuestra biblioteca mental de olores y sabores. Ahora, y esto es muy importante: no por no saber yo de carros o de arte, significa que no voy a poder disfrutar de un Lamborghini o de una gran obra. Puedo manejar un gran carro u observar un gran cuadro y disfrutar de ello, lo que pasa es que, si estudias, te entrenas y entiendes más sobre los detalles y los porqués, vas a disfrutar mucho más. Y eso es lo que busco con mis catas de garaje: que la gente aprenda cosas para que disfrute mucho más del fantástico mundo del vino. Y subrayo: este es un espacio abierto para curiosos, nada más.

Para información sobre las Catas de Garaje: @NicolásReines en Instagram.

Víctor Manuel Vargas Silva

Editor de la Edición Domingo de EL TIEMPO

En instagram: @vicvar2