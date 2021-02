Reinas de los domicilios: las hamburguesas más vendidas en Colombia

El boom de los pedidos de comida a domicilio –por efecto de la pandemia– empieza a dejar interesantes cifras e indicadores de preferencia entre los colombianos. Rappi, por ejemplo, comenzó febrero con un concurso, #Hamorguesas, cuyo premio –para los que hagan más pedidos de hamburguesas– son seis meses gratis de este maravilloso bocado.



La plataforma contó que en 2020 vendió 16 millones de hamburguesas, unas 44.473 diarias, “una cada 1,9 segundos”. Las ciudades donde más se vendieron fueron Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga.



En iFood, las hamburguesas también son protagonistas. Lo más pedido en esta plataforma son las comidas rápidas (entendidas como chuzos desgranados, perros calientes, picadas y salchipapas), con un 33 por ciento de las ventas, seguidas por las hamburguesas (en iFood son una categoría aparte), con un 16 por ciento.



Para celebrar la hamburguesa presentamos el listado de las más pedidas en estas plataformas y hacemos un énfasis especial en las artesanales que se venden en Rappi, por si quiere probarlas y elegir la que más le guste.

Las 5 hamburguesas artesanales más vendidas por Rappi

1. Combo Huerta BBC (Chef Burger)



Chef Burger encabeza la lista con este combo de 2 sriracha burgers (con carne mezclada de res y chorizo, Portobello, lechugas, repollo morado, queso mozzarella y mayonesa de sriracha), además de dos porciones de papas, cuatro cervezas BBC, galleta con helado y kit de semillas para sembrar en la casa. $ 65.900 pesos.

Web: https://chefburger.co/ @chefburger

2. TDT sencilla de TDT (Cali)



Esta marca, cuyo nombre, TDT, significa Tierra de Todos, se fundó en Cali con el objetivo de elaborar jugosas hamburguesas artesanales. Usa carne angus en recetas clásicas, muy apreciadas, como su TDT sencilla, de 200 gramos de carne con lechuga, tomate y cebolla acompañada de papas, por 13.900 pesos.

@TDT_hamburguesas



3. Combo 2 x 1 Burger Bacon Philadelphia (Burger Grill, Medellín)



Es la más vendida de Burger Grill, en Rappi el año pasado. Se vende por unidad a 19.465 pesos. Lleva pan de ajonjolí, carne, queso crema, lechuga, mayocilantro, tocineta en BBQ Honey y papas.

4. La 'Black Sabath' de All Rock Burger (Bogotá)



Esta hamburguesería tiene dos sedes (barrios Las Villas y Cedritos), en Bogotá. Como es de suponer, bautizan sus recetas con nombres de celebridades roqueras. La Black Sabbath lleva 150 gramos de carne de res al carbón, aros de cebolla apanados, tocineta carnuda, queso doble crema, BBQ artesanal, tomate y lechuga. Va con papas.

@AlRockBurgerDc

5. Angus Bacon Cheeseburger de La Hamburguesería (Bogotá)



Esta es un clásico de La Hamburguesería, lleva 100 por ciento de carne, queso americano fundido, tocineta crocante, guacamole y pan brioche. Sin duda, La Hamburguesería (con su concepto de comida y rock) es una de las propuestas artesanales más queridas de Bogotá.

Instagram: @hamburgueserias

Las 5 hamburguesas de cadena más vendidas en Rappi

La hamburguesa Wopper, de Burger King, una de las de cadena de comidas rápidas más vendidas en Colombia por Rappi. Foto: Cortesía Burger King

1. La corralísima todoterreno, de Hamburguesas El Corral.

2. Hamburguesa sencilla, de Home Burgers.

3. Whopper, de Burger King.

4. La super doble carne, de Presto.

5. La combo champion, de Randys.

Las más artesanales más vendidas por ciudad de iFood

Desde iFood, las hamburguesas artesanales más pedidas por ciudad son:



Bogotá:

1. Just a Burger

2. Bün

3. 99 Burguer

4. Gratin Burger

5. Buffalo City



Medellín:

1. Medellín Burger Company

2. The Jungle

3. Jack & Roll

4. Officer Burger

5. La Grata Burger and Fries



Cali:

1.Teddy’s Hamburguesas

2. 160 F Burger

3. Viu Burger

4. Friend’s Burger

5. Butcher

