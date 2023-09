A Cristhian Caína y Erwin García los unió el teatro. Pero la cocina marcó su camino. Tenían una hamburguesería en Bogotá, que incluso llegó al ranking del Burger Máster 2019. Pero con la pandemia, encerrrados y sin saber qué hacer, los dos volvieron a sus propósitos de año nuevo del 2019. Entonces, habían escrito, quizás no tan en serio: “Abrir un canal de recetas fáciles y prácticas para ayudarle a la gente”. Y vieron que ese era el camino.

Así nació Los de Ñam, el canal de recetas que los convirtió en influenciadores famosos. Después de tres años en redes sociales llevan su experiencia al libro Esto está muy ñam, editado por Planeta. El hilo conductor son las recetas para salvar los almuerzos (se extiende a desayunos y cenas). Erwin y Cristhian, como el público conoce a Los de Ñam, conversaron con EL TIEMPO.

Albóndigas presentes en el libro Esto está muy ñam. Foto: Javier Franco

¿Por qué el énfasis del libro en cocina fácil para salvar almuerzos?

Erwin: Muchos nos dicen: “Ayúdennos a salvar los almuerzos”. Y empezamos a crear videos con recetas rápidas, con ingredientes económicos, fáciles de conseguir, como pastas, arroces, salsas, pollo. Y empezaron a decirnos: “Ustedes son nuestros salvadores”. Y qué mejor manera de honrar ese agradecimiento que con un libro sobre el tema, con almuerzos rápidos, para que las personas puedan llevar en coca al trabajo, para los niños en el colegio o disfrutar en casa.

Hacen un homenaje a la cocina familiar.

Cristhian: La inspiración nace de nuestras abuelas, madres y hermanas. Lo que hicimos fue recuperar sus recetas, las que nos conectan con el corazón. Siempre que a alguien le preguntan por sus platos favoritos, alguno estará relacionado con su casa. Así que está esa influencia y, además, lo que piden los seguidores a diario. Cuando sacamos una receta nos dicen: “No sé dónde encontrar este ingrediente”.Entonces, tratamos de omitirlo o usarlo menos. Ofrecemos practicidad.

¿Es el primer objetivo?

Cristhian: No lo hicimos para mostrar nuestras destrezas o para poner una cantidad de conocimiento. Pensamos en que quienes lo tengan no teman de abrir una página y decir: “Esto está difícil” o “Hay que usar como siete ollas y tres sartenes”. Queremos que digan: “Esto lo puedo hacer y esto también”. Queremos que se conecten con la cocina pues para nosotros es el lugar donde se viven los mejores momentos.

¿Cómo se ve esto en el libro?

Erwin: Tratamos de hacerles la vida más fácil. Tenemos una lista de compras al comienzo, con los ingredientes que vamos a necesitar en las recetas y lista de utensilios, porque nos dicen: “Me estoy independizando y no sé qué utensilios tener”. Ahí está la lista de los más básicos. Y, al final, después de 50 recetas, y la ñapa de los postres, hay un menú completo que se puede combinar durante un mes.

¿Qué ingredientes reemplazaron en algunas recetas?

Cristhian: Está el estofado de pollo de mi abuela. Ella lo hace con hojas de bijao. Pero poner a la gente a hacer un guiso en hojas suena complicado. Así que quitamos las hojas.



Erwin: El goulash tiene una versión más sencilla. Para algunos es difícil comprar vino, así que le pusimos un caldito de vegetales. Buscamos ingredientes accesibles, proponemos una versión y queda deliciosa.

¿Cuál es el objetivo de la lista de compras?

Cristhian: La idea no es que hagan las 50 recetas de una. La lista de mercado es una guía de lo que se puede necesitar para hacer lo que hay en el libro. Son cosas que están en todos los supermercados. La gente puede decir: “Esta semana haré estas dos y qué necesito”, y mirar la lista.



Erwin: Para muchos es difícil hacer mercado. Lo ideal es que vayan con una receta fija para tener los ingredientes que se van a usar.

Ustedes son actores, ¿qué los llevó a cocinar?

Cristhian: Erwin es comunicador social, publicista. Cuando llegó a Colombia, hace 8 años, empezó a estudiar actuación. Yo estudiaba actuación desde los 12 años. Soy maestro en arte dramático. Con la pandemia, revisamos los propósitos de año nuevo y vimos que era hora de hacer el canal de recetas. Porque cada uno publicaba recetas, en sus redes personales, pero nos escribían pidiendo más.

Además del canal, ¿hicieron otras cosas?

Cristhian: Tenemos nuestro curso en Hotmart, se llama ‘El método ñam’, donde enseñamos a la gente a planificar su semana de alimentación bajo un método que se llama batch cooking. Enseñamos a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo planeando la alimentación de su semana, con una lista de compras consciente. Resuelves desayunos, almuerzos y cenas de toda la semana, cocinando solo un día y metes la comida en la nevera. Explicamos las reglas para que la comida no se dañe y no haga daño. Son más de 20 clases.



¿Qué sigue ahora?

Erwin: Ahora hacemos cursos de diferentes ramas de cocina, para educarnos y tener disciplina. Esto es un trabajo de disciplina y constancia. Desde el 24 de marzo de 2020, no dejamos de publicar entre 4 y 7 videos semanales, con tutoriales no solo del proceso, sino de cómo tratar ingredientes. Buscamos que lo más difícil se entienda de la manera más fácil, porque es un aporte social. No se trata de crear recetas, sino de ayudar, de impactar positivamente la vida de las personas. A través de la cocina podemos aportar felicidad. Eso está en el libro. Mañana, ojalá en radio, televisión, pódcast..

