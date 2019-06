Las mejores hamburguesas de Bucaramanga en el Burger Master 2019

Si hay un rasgo que se resalta en las hamburguesas elegidas de Bucaramanga es la generosidad en la porción de carnes que ofrecen.



A diferencia de las ganadoras de otras ciudades que por lo general tienen un promedio de 150 gramos de carne, en la capital santanderana, hubo algunas con doble carne o con un gramaje más alto que el del común de las concursantes en otros lugares. Al menos, en contraste con las que clasificaron en los diferentes top 5 elegidos por la gente.



Esta vez, encabezó un restaurante que apenas llevaba un mes dándose a conocer en el mercado y cuya especialidad no se centra solamente en las hamburguesas. A continuación, una descripción de los establecimientos premiados por el público del Burger Master 2019.

Primer lugar: Filo Angus Steakhouse

Filo abrió como un steak house especializado en cortes de carne angus y su premisa es: "Comida para carnívoros". Es decir, su oferta va mucho más allá de las hamburguesas (tiene picanha, churrasgo, entrañita, New York Steak y Tomahawk, entre otros cortes) y cuanto tan solo llevaba dos semanas en el mercado, se lanzó a participar en el Burger Master 2019 y consiguió ganarles a los demás competidores de Bucaramanga, algunos que ya tenían experiencia en esta contienda que exige de una logística y un compromiso grande por parte de los concursantes.



Filo participó con la Lord Tri Tip, hamburguesota de 250 gramos de carne angus importada. Por si fuera poco, esta carne está cubierta por un tierno corte de Tri Tip (colita de cuadril), también de angus, que va al horno durante 8 horas con el objetivo de que se deshaga e la boca del comensal. Esta va matizada con cebolla caramelizada en vino tinto, entre otros elementos como la lechuga y el queso.



Dirección: Carrera 29A n°44-21, Parque Las Palmas

La segunda: Camacho's

La Orgasmic de Camacho's es una doble carne (que suma 250 gramos de Certified Angus Beef), con queso cheddar, crocante a cargo de tocineta ahumada, además de vegetales como tomate rojo, lechuga y cebollas grillé. Lleva una salsa de la casa llamada "orgásmica" y va enmarcada en pan artesanal con finas hierbas y semillas de chía.



Camacho's abrió sus puertas en el 2016, a cargo de los hermanos Juan Pablo y José Manuel Camacho, que ya tenían experiencia vendiendo hamburguesas a domicilio. Desde el comienzo trabajaron con carnes maduradas, bajas en grasa y se preocuparon por elaborar sus propias salsas con ingredientes naturales. La página de Facebook da cuenta del éxito que tuvieron en ventas, con las filas que le daban la vuelta a la cuadra para conocer La Orgasmic.



Carrera 35 No. 34-02. El Prado. Bucaramanga. Abierto de lunes a domingo, de 11:30 a.m. a 11 p.m. Teléfono (7) 6402044 @Thecamachosburger

Tercer lugar: Lobo Feroz

La temática del discurso de este lugar juega un poco con la historia del célebre personaje de Caperucita. Su especialidad son las carnes ahumadas de cocción lenta, así que además de hamburguesas prepara platos con bondiola, pollo y diferentes platos asociados con la barbacoa.



En el Burger Master 2019, Lobo Feroz participó con 'La más feroz', hamburguesa de 150 gramos, con pan de la casa parrillado, acompañada de cogollo europeo, tomates frescos, dos quesos (cheddar y doble crema), tocineta y brisket desmechado ahumado con cebolla caramelizada, además de un baño de mac and cheese (macarrón con queso) y tártara feroz. Si bien, no tiene tanta carne como las dos primeras, sí mezcla numerosos ingredientes, todos asociados con los sabores del BBQ clásico.



Lobo Feroz. Carrera 33 n°44-19. Bucaramanga. Teléfono: 6434127. Abierto todos los días de 11:30 a.m. a 11 p.m.

Cuarto lugar: Vikingo

Vikingo se describe como un lugar de "comida casual y cerveza fría", se especializa en carnes y son recordadas sus costillitas.



Aunque se precia de mantener las recetas de sus hamburguesas durante años, algunas desde la fundación del lugar, en 1976, decidió ponerle innovación a su receta participante -por eso el 2.0 de su nombre-. "Es una nueva versión de nuestra Cheese Bacon", anuncia en su página de Facebook. En la misma página, durante el Burguer Master, anunciaron que llegaron a vender hasta 88 de sus hamburguesas cada 10 minutos, también sus filas fueron impresionantes.



La Cheese Bacon 2.0, con la que participó Vikingo es otra doble carne, de 250 gramos en total. Su pan es de finas hierbas con parmesano que el lugar describe como fresco y esponjoso. Lleva además tocineta horneada y ahumada, un aro de cebolla crocante, queso y verduras frescas.



Vikingo. Carrera 36 n°38-41, El Prado (Bucaramanga). Abierto todos los días de 12 m a 11.45 p.m. Teléfono (7) 6326725.

La quinta: Hafenburgo

El top 5 de Bucaramanga cierra con la Rotwein, hamburguesa de 160 gramos de carne (una mezcla de tres cortes premium), tocineta en confitura de Merlot, cremoso de queso con pimiento morrón escalivado, cebolla grillé y vegetales.



Hafenburgo. Carrera 36 no. 48-88. Bucaramanga. Abierto todos los días de 11.30 a.m. a 11 p.m. Teléfono: (7) 6804471.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET