Estrellas mundiales de la cocina en el Foro de Alimentarte

Con el lema "construyendo el futuro" se realizará entre el 15 y el 16 de febrero el Foro Gastronómicio Internacional de Alimentarte con la presencia de chefs de amplio reconocimiento en el ámbito mundial.

Chefs como Andoni Aduriz, Mauro Colagreco y Elena Arzak se darán cita virtual con el público colombiano que se inscriba de forma gratuita en la página www.foroalimentarte.co. Las charlas tendrán que ver con las oportunidades presentes para reactivar el sector de los restaurantes tan golpeado por efectos de la pandemia en el mundo.

Esta será la sexta edición del foro, uno de los grandes eventos de la marca Alimentarte -además de su reconocida feria gastronómica y su Restaurant Tour-. El encuentro virtual se realiza en alianza con el Basque Culinary Center, institución española dedicada a la promoción e impulso de la gastronomía y constará de ponencias, mesas redondas, conversatorios y demostraciones de cocina. Su director general, Joxe Mari Aizega, será uno de los grandes invitados a las conversaciones de este foro.

El menú académico y sus invitados

Josep Roca

Es uno de los tres hermanos Roca que han hecho mundialmente famoso el restaurante de Girona (España) El Celler de Can Roca. Josep Roca ha sido el sommelier y jefe de sala de este lugar que ocupó en varias ocasiones el primer lugar en la lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo.

Elena Arzak

El padre de Elena, Juan Mari ha sido uno de los pioneros de lo que después se conoció como la vanguardia española, una revolución culinaria que empezó con los cocineros vascos que influidos por la nouvelle cuisine francesa quisieron hacer lo propio con sus sabores locales. Elena, que ha sido considerada mejor chef femenina del mundo en el 2012 ha representado con orgullo esa herencia de innovación en cocina y ha hecho su propio camino, también desde la marca familiar.

(Además, recientemente se estrenó un documental sobre el trabajo de los Arzak en la cocina).

Mauro Colagreco



El chef argentino Mauro Colagreco echó raíces en Francia, allí creó Mirazur, en Menton, y desde allí empezó a llamar la atención con su cocina. Fue escalando posiciones en los listados del mundo y actualmente su restaurante es el número 1 del mundo (desde el 2019, debido a que el conteo mundial no se realizó en el 2020). Egresado de la sede argentina de la escuela Gato Dumas, Colagreco adquirió experiencia de la mano de reconocidos cocineros como Alain Passard, Alain Ducasse y Guy Martin. Además de Mirazur, tiene restaruantes en París, Shanghai y Macao.

Andoni Luis Aduriz



Mugaritz es considerado como uno de los talleres de innovación culinaria más importantes del mundo. Aduriz ha dicho en entrevistas que su propuesta supera la definición de un restaurante. Pasó de ser uno de los alumnos de El Bulli a consolidar su propuesta en Mugaritz, en Errentería (España) uno de los restaurantes que se ha mantenido durante más tiempo en el top 10 de los mejores del mundo.

Francis Paniego



Es el chef del restaurante Portal Echaurren (España), de dos estrellas Michelin. También es asesor de la cocina de Marqués de Riscal, donde tiene otra estrella.



Virgilio Martínez



Virgilio Martínez es reconocido por su propuesta en el restaurante Central, de Lima, que durante tres años también encabezó las listas latinoamericanas de los 50 Best. Su trabajo ha sido crear menús que recrean la diversidad de productos presentes en los diferentes climas del Perú. Este trabajo se sustenta en sus investigaciones que le han permitido descubrir nuevos ingredientes. Trabaja en diferentes proyectos con su esposa, Pía León, y con su hermana Malena.

Pía León

En el 2018 fue elegida como mejor chef mujer de América Latina. Además de trabajar junto con Virgilio Martínez en Central, tiene su propia propuesta en el restaurante Kjolle, abierto en el 2018.



Pablo Rivero y Guido Tassi

El chef argentino Pablo Rivero está al frente del actual restaurante número uno de América Latina: Don Julio. Una propuesta cuya base es la parrilla argentina y la investigación sobre sus tradiciones y formas de optimizar cada producto. También está al frente del restaurante El Preferido de Palermo, lugar que también era tradicional y que con su llegada recibió un nuevo aire. Trabaja en equipo con Guido Tassi, otro de los invitados a participar en el foro.

Más estrellas de la cocina

La extensa lista de líderes culinarios se complementa con la presencia, entre otros, de Matías Perdomo, del restaurante Contraste de Milán (Italia), Germán Martitegui -otro de los chefs más famosos de Argentina, cuya propuesta en el restaurante Tegui, es ampliamente reconocida-. Por Brasil están Jefferson Rueda y Janaina Rueda, al frente de los restaurantes A Casa do Porco y Bar Dona Onça, de Sao Paulo, respectivamente.

Los grandes de Colombia

Leonor Espinosa



La propuesta de Leonor Espinosa es la única que ha llegado con su restaurante a las instancias de la lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo, con su restaurante Leo. También, gracias a su compromiso con la cocina colombiana, sus ingredientes y su trabajo con comunidades ha sido reconocida por importantes galardones como el Basque Culinary World Prize, también en el 2017. Actualmente trabaja en la futura reapertura de Leo, en una nueva sede, con un nuevo menú de degustación en el que trabaja en conjunto con su hija, la sommelier Laura Hernández. También estrenó recientemente la marca Mi Casa en Tu casa.

Harry Sasson



Ha sido maestro de muchos cocineros colombianos desde los fogones del restaurante que lleva su nombre y cuya apertura, hace 25 años, generó un impacto en las costumbres de salir a comer de los bogotanos. Ha estado al frente de numerosas marcas de restaurantes y actualmente, pero su establecimiento insignia ocupa actualmente el lugar número 25 de America Latina en la lista de los 50 Best.

Jorge Rausch



Es uno de nuestros chefs más mediáticos. Su trabajo gastronómico comenzó de la mano de su restaurante fine dining Criterión y, con el tiempo, fue abriendo otras propuestas. Además, ha hecho libros y ha participado en diferentes programas de televisión (actualmente es jurado en Master Chef, no solo en las versiones colombianas, sino también en Chile y Ecuador).



Otros cocineros colombianos presentes serán Miguel Warren (chef joven de Bogotá Madrid Fusión 2019), Carlos Contreras, del restaurante Maíz Pelao (Bucaramanga).

Agenda

Martes 16 de febrero



9 a.m. Bienvenida. Carlos Alberto Leyva - Joxe Mari Aizega – Ministro José Manuel Restrepo



9:25 a.m. Panel: Contexto político, económico y social. Con Joxe Aizega, Germán Martitegui y Francis Paniego.



10:25. Clase de cocina: Gastronomía y solidaridad. Con Jorge Vallejo.



11:10 a.m. Mesa redonda: Reactivación en Latinoamérica: desfíos y perspectivas.

Con Laura Hernández, Carlos Contreras y Miguel Warren.



12.15 p.m. Clase de cocina. Mirando a la audiencia local. Con Pía León y Virgilio Martínez.



4 p.m. Clase de cocina: Comida de delivery. Jefferson y Janaína Rueda.



4.50 p.m. Clase de cocina: Comfort Food, con Harry Sasson



5:40 p.m. Clase: Cocina sin fronteras, la evolución de la cocina clásica. Con Matías Perdomo.

Miércoles 17 de febrero



9 a.m. Bienvenida, con Cristina Botero, Joxe Mari Aizega y Raquel Garavito.



9:25. Clase: Más cercano del campo. Con Mauro Colagrego y Julia Ramos.



10.15 a.m. Mesa redonda: Desafíos y perspectivas. Con Andoni Luis Aduriz, Elena Arzak y Paulo Airaudo.



11:25 a.m. Ponencia: La hospitalidad nunca ha sido tan importante. Con Josep Roca.



4 p.m. Clase: Gastronomía y redes sociales. Con Jorge Rausch.



4:50 p.m. Clase: Génesis amazónica. Con Leonor Espinosa.



5:40. Clase: Maridaje, carne y vino. Con Pablo Rivero y Guido Tassi.

