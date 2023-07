La gastronomía es característica de cada país y región en el mundo, en el caso de Colombia los platos se destacan por su sabor y por su variedad. Sin embargo, existen dos alimentos callejeros catalogados como los peores según TasteAtlas, una reconocida plataforma gastronómica.



El portal destaca que los resultados del listado "10 alimentos callejeros peor calificados del mundo" fueron escogidos de acuerdo con la calificación de la audiencia de TesteAtlas, es decir, usuarios que el sistema reconoció como “conocedores”.



“Hasta el 05 de julio de 2023, se registraron 47.278 calificaciones, de las cuales 31.037 fueron reconocidas por el sistema como legítimas. Las clasificaciones de TasteAtlas no deben verse como la conclusión global final sobre los alimentos”, mencionó el portal.



Colombia ocupó los puestos número 10 y 2 de la clasificación. A continuación, detallamos los alimentos en cuestión:

Puesto 10: el bollo

Los bollos con todos sus sabores son tradicionales en el Caribe. Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

Este alimento es elaborado con maíz, yuca o papas y envuelto en hojas de plátano. El bollo ha obtenido una baja calificación en TasteAtla, a pesar de ser una comida icónica en diferentes regiones de Colombia, típica de la Costa Caribe.



Por lo general, se acompaña con queso para cualquier ocasión del día como el desayuno.



Puesto 2: hormigas culonas

Las hormigas culonas son uno de los bocados exóticos de Colombia, insignia de Santander, se ofrecen también en lugares turísticos del país. Foto: iStock

Después del lugar número uno, el cual corresponde a las arañas fritas de la ciudad de Skuon en Camboya, las hormigas culonas se ubican en segundo lugar. Están presentes en varias regiones de Colombia, principalmente, en el departamento de Santander.



Este alimento se consume como un manjar tostado. Las hormigas se fríen por 45 minutos y las alas se retiran manualmente antes de ser degustadas.



No obstante, las calificaciones en el portal no describen las opiniones o la justificación de ser catalogadas como “las peores”. TesteAtlas aseguró que el propósito es simplemente dar a conocer opiniones alrededor del mundo, pero también despertar la curiosidad sobre platos que otras personas no han probado y que seguramente se animarán a degustar por corroborar la información.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

