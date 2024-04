Las 2 ciudades donde está la mejor comida de Colombia, según Time Out

si quiere comer en uno de los restaurantes más reconocidos tiene que dirigirse a Cartagena o Medellín, en donde se encuentra el mejor representante de la gastronomía nacional de acuerdo con Time Out. Si quiere disfrutar de lo mejor de la gastronomía colombiana , seguramente tiene un local favorito para degustar desde una rica arepa de maíz hasta deliciosos platillos de las costas. Sin embargo,, en donde se encuentra el mejor representante de la gastronomía nacional de acuerdo con

El medio especializado en viajes y gastronomía realizó una lista para calificar los veinte mejores restaurantes de todo Colombia. En la lista aparecen representantes de Bogotá, Cali, Barichara, Popayán, Filandia y Celele. Pero, si quiere probar lo mejor del país, entonces, las ciudades ideales son Cartagena y Medellín.

La razón de lo anterior es que el restaurante Carmen, el mejor de Colombia, según Time Out, tiene una sucursal en cada una de esas ciudades. Este lugar es liderado por una de las chefs más reconocidas del país, Carmen Ángel.

El restaurante cuenta con modernos interiores que brindan un ambiente elegante, adornados con follaje tropical. Pero, por supuesto, lo mejor es la comida.

Lo que hace diferente a Carmen es que trabaja con ingredientes colombianos frescos, razón por la cual en su menú presenta platillos exquisitos como ceviche de la costa del Pacífico y lomo de res con papa andina gratinado.

este restaurante ofrece comida contemporánea inspirada en la biodiversidad de Colombia. "La riqueza cultural y biológica de nuestras regiones se explora dentro de una propuesta gastronómica que busca celebrar la sabrosura y diversidad de nuestras tradiciones culinarias", aseguran en su portal de internet.

Y, que sería de una rica comida sin una deliciosa bebida. En Carmen también se proponen vivir los sabores de Colombia a través de opciones hechas con frutas, hierbas, destilados ancestrales y fermentados.

Los mejores 10 restaurantes de Colombia

Si no tiene la oportunidad de visitar el mejor restaurante de Colombia, es decir Carmen, que, como ya dijimos, cuenta con una sucursal en Cartagena y otra en Medellín, no se preocupe, Time Out brinda muchas más opciones. Este es su top 10: