La ‘zona V’ de Bogotá se fortalece / Una copa

En un cuadrante de apenas cinco calles de largo por dos de ancho, entre la 79 y la 84, y las carreras 9.ª y 11, está la mayor concentración de tiendas especializadas en vino de Bogotá. Y por eso en estas páginas la bautizamos, hace ya unos años, como la 'zona V'. La buena nueva es que la 'zona V' se reforzó con dos nuevas tiendas.

La primera de ellas, inaugurada en diciembre, se llama Vinos de la Plaza y es obra del chef y empresario André Tarditi, creador de la famosa Trattoria de la Plaza, quien tomó un espléndido local sobre la calle 80, abajo de la 9.ª, y armó un espacio muy atractivo para los amantes del vino.

Vinos de la Plaza queda en la calle 81, entre carreras octava y novena. Fachada del lugar. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

"Creo mucho en el crecimiento de la cultura del vino en Colombia, lo he visto en mis restaurantes, y sé que cada vez hay más gente interesada en aprender, en descubrir y en disfrutar cosas nuevas, y la idea es que este sea un espacio para ellos, con la mayor diversidad posible de vinos y a precios justos", dice Tarditi. Vinos de la Plaza comenzó con 450 referencias, pero la meta es tener muchas más.

Aspecto de la amplia terraza de Vinos de la Plaza. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

El sitio funciona tanto como tienda para comprar y llevar como un lugar donde uno puede descorchar y disfrutar su botella, pagando solo un 10 por ciento extra por el servicio. Y cuentan con una agradable terraza para ello. El plan se completa con una buena oferta de jamones, quesos y aceitunas. Hay vinos desde los 40.000 pesos.

La cosmopolita

A menos de 50 metros de allí, sobre la carrera 9.ª, abrió La Cosmopolita: un local de la gente de Merkato, importadores de vinos y también restauranteros. El lugar iba a abrir como una gran enoteca de dos pisos en marzo, pero la pandemia se atravesó y pospuso el proyecto hasta ahora, cuando sus dueños decidieron abrirlo como tienda de vinos con una buena oferta de delikatessen, que es otro de sus fuertes. Hay vinos propios, y de otros importadores, a buenos precios. Y el lugar es agradable.

Sería un error y una gran injusticia no mencionar a los 'históricos', a los pioneros de la 'Zona V', a los que la hicieron

florecer, como el Buenvivir,

The Wine Store y Vinos del Río. FACEBOOK

TWITTER