En Colombia, varios restaurantes han innovado en sus dinámicas para atender y sorprender de distintas maneras a sus comensales. Pero existe uno en específico que está causando furor por tratar mal a los clientes, pues es parte de su temática. ¿Lo conoce?

La Tienda del Muérgano es un restaurante relativamente nuevo, ubicado en la ciudad de Barranquilla. El 11 de marzo del 2022, se llevó a cabo su inauguración, en la que varios comensales se divirtieron por la creativa forma de ser atendidos.



A diferencia de otros sitios de comidas, este se caracteriza por atender feo, tratar mal a los clientes y ser tosco a la hora de servir los diferentes platos.



Aunque así es su temática, ningún cliente se ha quejado del servicio o la comida; de hecho, en los comentarios del sitio se puede apreciar que las personas disfrutan ir a dicho restaurante porque los platos son exquisitos y se divierten al ser “insultados sutilmente”.

“Qué pereza, ya me toca atender a estos hiju…”, “¿Que quiere, hijue…?”, “¿Qué les ofrezco ‘caremond…?” son algunos de los insultos que se escuchan de parte de los meseros.



Varios influencers han publicado diferentes fotos y videos recomendando el lugar: “Les recomiendo el sitio, aquí tratan mal, pero se come bien”, “¿Ya vinieron a La Tienda del Muérgano?, ¿también fueron insultados?”, “Tienen que venir, no es tan malo ser insultado”.



En su cuenta de Instagram, La Tienda del Muérgano ya cuenta con más de 18 mil seguidores y varios usuarios desean conocer este famoso restaurante. ¿Le gustaría que lo trataran mal mientras toman su pedido?



