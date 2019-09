La nueva ola de desayunos y brunch en Bogotá

El concepto de brunch, propuesta de menú intermedio entre desayuno y almuerzo, parece haber florecido en Bogotá. A lo largo de este año, las opciones han aumentado y buscado ofrecer novedad.

“El brunch se inventó en Estados Unidos –recuerda el chef Isaac Monroy, del restaurante El Chino Dim Sum, una de las nuevas propuestas–. Su nombre es la mezcla de breakfast y lunch y se lo inventaron a principios del siglo pasado. Es una tradición de comer tarde los domingos, entre las 10 a. m. y 2 p. m., platos de desayuno como si fueran un almuerzo y tomar bebidas como bloody Mary y mimosas”.



Sin embargo, el brunch ha ido adaptándose a las ciudades y restaurantes que deciden adoptarlo. A veces puede tener más cara de desayuno, otras, se acerca más al almuerzo.



Algunos tienen forma de bufet, otros llevan una carta de platos especiales para la ocasión que se pagan aparte. Algunos tienen barra libre de mimosas o de bebidas. Presentamos algunos de los brunch más recientes.

La pinta: fusión colombo-española y más

La Pinta, en Chapinero Alto, se centra en la fusión fresca entre el sabor colombiano y el español. Y de su nuevo brunch, quizás el plato que más refleja esta idea es el calentado de fideuá, que reúne los fideos del plato catalán con plátano frito en cubos, chicharrón, huevo frito y hogao.



En la carta, los platos pueden sonar conocidos, pero tienen un giro novedoso. Puede ser que el comensal tenga una idea de las tostadas francesas. Pero en La Pinta son como una colcha de redondos panecitos brioche que parece más un pud a pad bread –pan para jalar–, estos se humedecen con huevo y leche y van al horno con azúcar moreno, canela y crema batida. Son para compartir.



La tostada de aguacate va con claras de huevo y queso feta, y aunque no suene ni español ni colombiano, uno de los preferidos es el de chilaquiles con burrata.



Atento a las modas, el sitio recoge la fiebre actual por el té matcha (en versión fría o caliente) o la de los bowls de frutas (el de asaí, servido en medio coco).



Para quien quiere huevos, están los de la abuela, con maíz parrillado y chorizo. Cada plato se cobra por aparte. Los precios oscilan entre los 16.000 pesos y los 29.000 de la hamburguesa con hash brown y huevo. El brunch está los domingos y lunes festivos, de 9:30 a. m. a 12:30. Después, vuelve la carta de almuerzo.

Un brunch de corte oriental

La historia del dim sum –con sus dumplings y spring rolls–, en su origen se relacionaba más con las horas de la mañana.



“Originalmente, en China, lo comían los conductores de camiones y carretas –cuenta el chef Isaac Monroy–. Es una comida de bocaditos que se comen desde muy temprano en la mañana”.



Después su consumo se extendió a cualquier hora. Pero aún muchos lugares –incluso en Estados Unidos– mantienen la costumbre mañanera. Por eso, El Chino Dim Sum, restaurante especializado en bocados de estos con sabores colombianos, apostó por un brunch de recetas especiales.



Hay un arroz frito (de 14.000), que podría emparentarse con el calentado local. Este lleva plátano, papa, sofrito de tomate, costilla y panza de cerdo, entre otros.



La carta incluye unos pancakes de maíz (9.000 pesos), que recuerdan la arepa boyacense y otros de papa. Los dumpling aparecen como xian bing en la carta y hay dos opciones, de 14.000: el Benedict-chino y el Bing kimcheese.



El chef destaca el spring roll de chorizo y el de sobrebarriga emparentado con empanadas de este país.



Iiwa, comida y feria artesanal el Oka Grill House (Hilton Corferias)

No es un bufet más. Se trata de generosas líneas y estaciones con una oferta que busca complacer no solo al visitante que quiera disfrutar de la comida local –incluso típica–, sino también al que quiere pancakes, huevos y café.



Este brunch, disponible en el restaurante Oka Grill House los sábados y domingos, de 11 a . m. a 4 p. m., tiene estación de frutas, jugos y extractos (se pueden preparar en el momento), una larga y colorida barra de ensaladas, antipastos y platos fríos, estación de ceviches (también de preparación en el momento), una parrilla que exhibe en crudo los diferentes cortes de carne, así como morcillas y chorizos, para que se lleven a cocción solo los que cada persona escoja.



Tiene mesa de postres, algunos de ellos muy colombianos, y además un bazar de artesanías étnicas. Tiene un precio de 60.000 pesos por persona; 100.000 si se va a tomar mimosa, gin-tonic o Bloody Mary, y 35.000 para los niños.

La Lupita Restorán

Propuesta de desayuno mexicano. Los asistentes pueden pedir lo que se les antoje de la carta por un precio por persona de 55.000 pesos (pagando las bebidas alcohólicas por aparte), 70.000 (con dos bebidas a elegir entre mimosas, micheladas, refajo colombiano, gin-tonic y bloody Mary) y 80.000 (con cuatro bebidas).



“Ofrecemos una experiencia mexicana conservadora –indica el chef Jorge Cantor–, así que van a encontrar huevos rancheros, motuleños, divorciados, tostadas de aguacate con queso y café de olla. La idea es que se sientan en ese México que despierta cada día para su desayuno”.



Por lo mismo, los chilaquiles son infaltables. Los sirven de tres formas: con salsa roja, verde o con mole. Además, hay opciones como el mix de frutas con granola y yogur griego, pancakes con miel de maple. El nivel de picante lo escoge usted.

Capitalino, del Grand Hyatt

Este restaurante del hotel Grand Hyatt sugiere celebrar estas fechas románticas de septiembre, el 21 de septiembre con un brunch en las horas de la tarde: desde el mediodía hasta las 4 p.m.



Destacan una oferta de mimosas, cocteles fizzy pop, cerveza Heineken ilimitada en este brunch del amor y la amistad. Por la fecha, habrá música en vivo, para disfrutar en la tarde en grupos de amigos.

