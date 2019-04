¿Quién es la mejor chef del mundo?

Daniela Soto-Innes sigue sus propias reglas en lugar de seguir una idea fija de lo que debería ser una buena comida o sobre cómo debería funcionar una cocina. Por ejemplo, el personal que trabaja con esta mexicana de 28 años, recién nombrada como la mejor mujer chef del mundo por The Worlds 50 Best y la más joven en obtener este galardón, no tiene necesariamente un entrenamiento formal, pero aprende todas las habilidades necesarias bajo su cuidadosa guía, un reto para un nivel tan alto como lo es el del restaurante en el que trabaja.

Después de 4 años en el restaurante Cosme –uno de los 50 mejores del mundo–, Soto-Innes ahora está retirando sus platos, evolucionando su cocina con conceptos más simples y sabores más limpios, resalta The Worlds 50 Best. Siempre fue lo opuesto a Tex Mex, pero su cocina no es simplemente comida mexicana moderna en los EE. UU., es algo único o, en sus propias palabras, “otro estado de México”.



En el plato, esto se traduce en platos ligeros y frescos como la almeja de afeitar o las tostadas, pero también en las ‘infladitas de cangrejo’, que ocurren cuando se infla una tortilla al freírla. Luego hay clásicos que han estado en el menú desde el principio, como el ‘carnaval de pato’ y su postre de merengue de cáscara de maíz.



Aunque la chef se mudó a Estados Unidos a los 12 años, nunca olvidó las enseñanzas que le quedaron de su vida en México y hoy en día las usa en su cocina y en su vida personal. Por ejemplo, bebe café verde por las mañanas cuando está particularmente letárgica para mantenerse despierta, pero no ansiosa.



La chef nació en Ciudad de México, donde comenzó su relación con la cocina cuando acompañaba a su abuela a una panadería que administraba y de quien aprendió además sobre remedios naturales. Para un artículo de The New York Times se proclamó: “Soy como una abuela mexicana”, pues cuando vivía en el barrio hippie y bohemio de Coyoacán, veía cómo se usaban los pétalos de rosa para hacer una solución para la piel, o el uso de la hoja santa para calmar el dolor del estómago.

Su cocina no es simplemente mexicana moderna en

EE. UU. Es algo único o –en sus propias palabras– 'otro estado de México' ".

Soto-Innes es conocida por ser amante de la diversión, pero detrás del exterior de la chica fiestera hay una chef seria y franca, con visión para los negocios y gran cantidad de talentos. “Tienes que ser feliz cuando estás cocinando; de lo contrario, no quedarán bien”, dijo ella al galardón. Filosofía que se toma seriamente, pues le presta mucha atención a la salud emocional de todos los que trabajan con ella.



Entre sus múltiples aspectos para destacar está que les brinda oportunidades a cocineros inmigrantes, en su mayoría de 20 a 65 años de edad. La mayoría son mexicanos, pero también hay rusos, colombianos, venezolanos y brasileños.



Ella se nutre de empoderar a su personal y de tratar a cada personalidad de manera diferente, y dice que su juventud relativa es algo para abrazar en lugar de sentirse avergonzada.



Con este premio, Soto-Innes dice que espera usar la plataforma para ayudar a inspirar y apoyar a personas de todas las edades, razas y nacionalidades para que se conviertan en cocineras.

Simón Granja

Redacción Domingo @simongrma