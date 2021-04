La marca de vinos más admirada del mundo es española

Cada año, la revista británica Drinks International anuncia por esta época cuáles son las 50 marcas de vino más admiradas del mundo. Y esta vez, el primer lugar ha sido para la bodega española Familia Torres (1870), que consigue este honor por quinta ocasión en las once ediciones que lleva este escalafón global. Es decir, no ha sido precisamente un golpe de suerte.

Facebook Twitter Linkedin

Logotipo de la marca y aspecto de una de las bodegas de Torres en España. Foto: Cortesía: Familia Torres.

Su Mas La Plana, un cabernet sauvignon proveniente de un viñedo ubicado en Pacs del Penedès, es, sin lugar a dudas, uno de los grandes vinos del mundo. FACEBOOK

TWITTER

Pero ¿qué quiere decir esto realmente? ¿Significa que Torres hace los mejores vinos del mundo? ¿Que todos los vinos de Torres son para volverse loco? No, no se trata de eso. Aunque quienes hemos tenido el placer de probar su Mas La Plana (de distintas añadas, por

supuesto) podemos dar fe de que

este cabernet sauvignon proveniente

de un viñedo ubicado en Pacs del Penedès (Cataluña) es, sin lugar

a dudas, uno de los grandes

vinos del mundo. No en vano ha sido ampliamente elogiado y premiado

a nivel internacional.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el vino ícono de Torres. Un cabernet sauvignon que ha brillado en varios concursos internacionales. Foto: Cortesía: Familia Torres.

Lo que hace Drinks International es preguntarles a más de 200 expertos en vino de 48 países diferentes, entre los que figuran sommeliers, mayoristas, propietarios de tiendas de vino Masters of Wine, periodistas especializados y educadores del vino cuáles son, a su juicio, las cinco marcas de vino que más admiran, teniendo en cuenta aspectos como la calidad y consistencia de sus vinos a lo largo de los años, la relación calidad-precio y la solidez de la marca en el mercado.



Y aquí Torres tiene mucho que mostrar, por la regularidad de sus vinos, sus 150 años de historia, su vanguardismo tecnológico, su compromiso con el medioambiente y por la exportación de su ‘saber hacer’ a otros países vitivinícolas, como Chile, donde la llegada de Torres (1979) marcó un antes y un después en la industria de ese país al introducir las cubas de acero inoxidable para la fermentación y otras técnicas modernas.

En la tierra de Neruda, Familia Torres (que allí opera como Torres Chile) también ha brillado por ser pionera en las certificaciones internacionales de comercio justo con los productores de uva y por el rescate de variedades centenarias que estaban olvidadas, como la país y la carignan.

Facebook Twitter Linkedin

Panorámica de la Bodega Waltraud, de Familia Torres, en Pacs del Penedès, Cataluña. Foto: Jordi Elias. Cortesía: Familia Torres. Foto

Familia Torres hace parte de las 'Primum Familiae Vini', una asociación que reúne a doce de las familias elaboradoras de vino centenarias más prestigiosas de Europa. FACEBOOK

TWITTER

Una mezcla de tradición, modernidad y visión de futuro, pero con unas altas dosis de pasión por el vino que se ha heredado a lo largo ya de cinco generaciones. No en vano Torres hace parte de las Primum Familiae Vini, una selecta asociación que reúne a doce de las familias elaboradoras de vino centenarias más prestigiosas

de Europa. Y donde hay nombres de la talla de Marchesi Antinori (1385) o Baron Philippe de Rothschild (1853) o Vega Silcilia (1864).

Facebook Twitter Linkedin

Miguel A. Torres, Presidente de Familia Torres, y sus dos hijos, pilares claves hoy de la bodega: Miguel Torres Maczassek, Director general desde el 2012, y Mireia, Directora del área de innovación. Foto: Alexandre James. Cortesía: Familia Torres.

Francia domina

La encuesta de Drinks International de este año es también un motivo de orgullo para América Latina, pues dos bodegas del cono sur se ubican entre las 10 marcas más admiradas del mundo: la argentina Catena, que ocupa la segunda plaza del listado, y la chilena Concha y Toro, que está en el quinto lugar. Francia es el país con más bodegas en la lista: 12, el 24 % del total. Y la marca francesa más admirada es Romanée-Conti (Borgoña, puesto 7).



España tiene ocho, con Vega Sicilia en el tercer puesto, mientras que Italia suma seis y su bodega mejor posicionada es Antinori, en el puesto 9. Luego está Chile, con cinco.

Son grandes campeones de la industria –no en vano todas estas marcas están en la cabeza de cualquier enófilo– y merecen

un aplauso

por su innegable contribución al vino. FACEBOOK

TWITTER

La marca mejor valorada de Australia es Henschke (puesto 4 en el global): una bodega famosa por su Hill of Grace, un shiraz de culto de Eden Valley. Y la número uno de Estados Unidos es Ridge, que está en Colombia y brilla internacionalmente desde la famosa Cata de París de 1976.



A uno pueden no gustarle parte o incluso buena parte de los vinos de estas bodegas, pero lo que nadie puede negar es que son nombres de referencia en el mundo del vino. Gente que en todos los segmentos, desde los vinos de entrada hasta los super-prémium, se ha forjado un prestigio y han dejado huella. Son grandes campeones de la industria –no en vano todas estas marcas están en la cabeza de cualquier enófilo– y merecen un aplauso por su innegable contribución al vino. ¡Salud!