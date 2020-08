Prográmese para una maratón de recetas colombianas este 7 de agosto

Un variado grupo de cocineros respondieron al llamado del chef José Luis Rivera, desde su proyecto El Bunker del Sabor, para realizar una maratón de recetas colombianas este 7 de agosto.



Rivera fue, hasta hace unos meses (los que lleva la pandemia), el chef del restaurante El Cuervo, de Neiva. Cuando el lugar tuvo que cerrar, vino a Bogotá y en el local que había sido de otro restaurante, también cerrado, montó El Búnker del Sabor, un lugar nacido de la cuarentena para compartir sus conocimientos culinarios a través de redes.

Él mismo diseñó su escenario y programó sus contenidos: comparte recetas colombianas (sábados, a las 7 p. m.), y en otros espacios se centra más en ingredientes.



“Creamos, enseñamos y educamos sobre el amor a nuestro país, a nuestros productores y campesinos”, dice Rivera.

Basado en esa premisa, invitó a otros cocineros afines a celebrar este 7 de agosto, en una maratón de 12 horas (desde las 9 a. m. en adelante) de recetas colombianas, preparadas en vivo. La transmisión puede apreciarse gratuitamente, a través de internet, por www.youtube.com/c/joseluisriveracocina.



Entre los invitados a esta jornada están Rey Guerrero –conocido por su comida del Pacífico–, Rodrigo Pazos (chef de Llorente), Álex Salgado, Luz Dary Cogollo –cocinera tradicional–, Charlie Otero, Juan David Gracia, Eduardo Martínez y el mismo José Luis Rivera. “La idea es mostrar que unidos podemos hacer cosas maravillosas”, afirmó Rivera.

La programación

Transmisión por www.youtube.com/c/joseluisriveracocina



9 a.m. Rodrigo Pazos. Empanadas.



10 a.m. Álex Salgado. Fritos.



11 a.m. Juan David Gracia. Tamal



12 m. Harry Sasson. Torta de almojábana.



1 p.m. Charlie Otero. Sancocho nacional



2 p.m. Antonuela Ariza y Eduardo Martínez. Pescado en hoja.



3 p.m. Luz Dary Cogollo. Ajiaco santafereño.

4 p.m. Marcela Arango. Almojábana de yuca.



5 p.m. Rey Guerrero. Encocado de camarón.



6 p.m. Jennifer Rodríguez. Sudado de pollo.



7 p.m. Óscar del Busto. Longaniza.



8 p.m. Alejandra Sánchez. Mondongo

