Olot –una pequeña población catalana en Girona (España)– alberga una joya gastronómica: el restaurante Les Cols, que convirtió a su fundadora, la chef Fina Puigdevall, en una autoridad culinaria de talla mundial.

Tiene dos estrellas Michelin y eso, en pocas palabras, significa que vale la pena desviarse del camino y llegar hasta la comarca de La Garrotxa, en la campiña, y visitar la que alguna vez solo fue la casa antigua donde nació la chef fundadora y ahora es un establecimiento con una reforma arquitectónica de premio, que les da a los comensales una especie de inmersión en la naturaleza local –incluidas gallinas en libertad– que provee la materia prima para las delicias del menú.



Más de tres décadas después de abrir sus puertas, las hijas de la fundadora hacen equipo para aportar renovación al sitio que fue el sueño de su madre. Una de ellas, Martina Puigvert, es la jefe de cocina del restaurante y es una de las invitadas a ofrecer una prueba de sus preparaciones en una de las cenas del Restaurant Tour de Alimentarte, en Bogotá.



“Mi madre comenzó el proyecto de Les Cols hace 32 años –recordó para EL TIEMPO la chef que alternará con el chef Álvaro Clavijo en una de las cenas–. Ella empezó sola y muy jovencita. Yo estudié en el Basque Culinary Center, hice prácticas en diferentes lugares del mundo y volví al restaurante hace seis años; quise volver a casa para evolucionar el proyecto que apostó desde el primer día por el producto local”.

Les Cols comenzó exaltando lo local cuando no era algo que hicieran todos…

Al principio era raro ser un restaurante gastronómico que quería darles valor a productos humildes, darle importancia a recuperar variedades de la zona y ayudar a pequeños productores para darle valor a nuestro territorio. Mi madre recuperó el alforfón y el trigo sarraceno de La Garrotxa, que estaba perdiéndose. Ahora seguimos recuperando variedades de tomate y de maíz para mantener la historia del lugar. El proyecto busca ser cada vez más sostenible, trazar un horizonte y un camino más verde.



¿Cómo?

Lo hacemos creando una gastronomía circular, a través de principios de agricultura regenerativa, permacultura, biodinámica.



Pero no siempre fue así…

Empezó como un huerto al lado del restaurante, donde intentábamos reivindicar variedades autóctonas. Buscamos entender qué es cada producto y cómo es cada variedad y su trazabilidad. Nos gusta que la gente pueda visitar el huerto, ver lo que se va a comer, no solo para mostrar el producto, sino para explicar nuestra manera de trabajarlo. Este año se incorporaron dos biólogos. Siempre dijimos que teníamos un huerto ecológico, ahora lo llamamos huerto biológico, con la idea de incrementar y fomentar la biodiversidad, siempre dando importancia al producto y a los animales, esto pasa por tener muchas flores para atraer abejas. El huerto y el gallinero han estado siempre, pero desde que lo ampliamos, empezamos a reducir el volumen de residuos. Se plantea un círculo: los residuos vegetales del restaurante van al huerto en forma de compost. Se busca ser cada vez más coherentes y conscientes.

¿Cómo ha sido el trabajo con esos ‘ingredientes humildes’?

El gran ejemplo son las judías blancas de Santa Pau que se han usado siempre en La Garrotxa. Es una judía blanca, una alubia. Tenemos en el menú un plato que llamamos El caviar de La Garrotxa. Al comienzo, la gente pensaba que era un bocado de caviar y se encontraba con que eran las judías. La idea era transmitir que algo humilde puede ser igual de bueno y especial, gracias al trabajo que se hace de cuidarlo y cocinarlo. Estas son alubias pequeñas, de textura mantecosa. Es difícil que al hidratarlas en agua y cocinarlas no se rompan. Pero las abuelas de aquí habían aprendido y de repente, ese conocimiento empezó a perderse. Este plato está desde el comienzo y sigue en el menú. Lo vamos cambiando, pero las judías blancas están siempre. Las servimos en su agua de cocción, con una cuchara de madera que nos hace un artesano de la zona que elabora vajillas de materiales naturales. Es gente cuya profesión se está perdiendo, a medida que esos utensilios de madera que eran muy típicos se usan menos. Nuestra idea es que esos oficios tengan salida y no se abandonen y al servir el plato con esta cuchara de madera evocamos la de nácar que se usa para el caviar. Es un juego del menú, con el mensaje de elevar la cocina humilde.



El huerto es cada vez más un lugar de investigación…

La idea nunca fue ser autosuficientes, ni siquiera en los vegetales. No todo lo que servimos viene de nuestro huerto. Nos gusta seguir usando lo que se produce en la zona, porque si el de al lado tiene algo genial es bueno trabajarlo.



¿Qué etapas marcaron a Les Cols?

El restaurante empezó como algo más tradicional, siempre con el producto de la comarca. Hace unos 20 años hubo una reforma arquitectónica y a la vez se hizo la reforma gastronómica, hacia un camino más propio. Se ha evolucionado siempre en la misma línea: producto estacional: dar fresas cuando las hay, higos cuando llega la temporada, no forzar nada. Lo que la naturaleza nos da es lo que ofrecemos.



¿Cuál sería otro de sus platillos recomendados?

El alforfón siempre se había usado como harina y fue parte del proyecto de recuperación de Fina, con los granos representativos de la zona. Cuando vine a hacer las pruebas con el grano, encontré un punto en el que podemos prepararlo como si fuera un arroz y lo acompaño con un velo hecho con harina de ese alforfón y lo maridamos con cerveza de la zona, que nos hacen también con él.



La sostenibilidad es primordial en su cocina, que ya ganó una estrella más, la verde…

La estrella verde se otorga por el trabajo en sostenibilidad. Nos la dieron en el mismo año en el que estrenaron este premio. Es una iniciativa bonita para la gente que trabaja de manera más coherente con el medioambiente y trata de ser positivo para el entorno. Ya no es una opción lo de respetar la naturaleza. No queda de otra. No puede ser una moda usar producto local y respetar tiempos de producción de la naturaleza. No se puede solo consumir sin mirar nada más que lo económico. Por eso buscamos que los platos sean cada vez más circulares: las pieles de las frutas vuelven a ser compost.



¿De esto también hablará en el foro de Alimentarte?

Sí, además de la cena, el 13 de julio, en El Chato, estaré en una mesa redonda, al día siguiente, sobre sostenibilidad.



¿Dónde y cuándo?

El Davivienda Restaurant Tour de Alimentarte incluye 12 cenas, del 12 al 15 de julio, en igual número de restaurantes bogotanos (El Chato, Leo, Harry Sasson y más). En cada una habrá un chef internacional invitado, un chef anfitrión y un chef joven local. Entre los internacionales están también Daniela Soto-Innes, Matsuk Askar y Franco Pepe, entre otros. Reservas en Atrápalo.com



El foro de Alimentarte que tratará temas como sostenibilidad, cocina joven y vanguardia consciente, entre otros, será los días 13 y 14 de julio. Asistir a las charlas no tiene costo, pero requiere inscripción previa en www.foroalimentarte.com