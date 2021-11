Los secretos de Oreo, la galleta más vendida del mundo

Una vez se tiene una galleta Oreo en la mano, se abre este pequeño sándwich, se raspa la crema que lleva en su interior y luego de comerla, la galleta negra (o marrón, aún ni la misma fábrica se decide sobre el tono oficial de la misma) se moja en leche por unos segundos y se come.

Estas instrucciones para catar "correctamente" una Oreo son todo un ritual creado por la National Biscuit Company, Nabisco, hace décadas y calaron tanto en generaciones de estadounidenses, que encuestas de años recientes revelaron que el 50 por ciento de los consumidores de Oreo aún las comen así.



Tenía que ser muy poderosa la atracción de esta galleta para llegar tan lejos (a más de 100 países, actualmente).

Pero entre sus secretos, está que no fue una idea muy original de Nabisco, empresa que se fundó en Manhattan en 1898.



Para 1912, la fabricante de galletas sacó a la venta tres apuestas de producto: Mother Goose Biscuit, Veronesse Biscuit y Oreo Biscuit, solo la última sobrevivió y demostró, con los años que nació para reinar.

Las primeras Oreo se vendieron el 6 de marzo de 1912 (hoy, la fecha es el Día Nacional de Oreo en Estados Unidos), en Hoboken (New Jersey), tenían un envoltorio dorado y se vendían a granel a 25 centavos la libra.



Su éxito fue tal que superó a la galleta cuya forma y contenido había replicado: La Hydrox (cuyo nombre no ayudaba, algo que señalan varias reseñas sobre ambas marcas), una galleta que empezó a venderse en 1908 y que a lo largo de la historia ha desaparecido y resucitado de forma intermitente.



Por su parte, Oreo, que al comienzo solo se diferenciaba en el nombre puesto en el relieve ha conquistado el mundo y ha generado hasta canciones (una de Weird Al Yankovic, parodiando a New Kids On The Block, en 1992, cantaba que las Oreo eran todo lo que necesitaba) y una calle con su nombre en La Gran Manzana.

Combinar Oreo y leche es una costumbre muy arraigada entre los consumidores. Foto: iStock Images

Las Oreo son un bocado en forma de emparedado de 71 por ciento de galleta y 29 por ciento, crema. Fueron definidas inicialmente como biscuit (galletas), pasaron a identificarse en 1921 como sandwich cookie y ahora como Oreo chocolate sandwich cookie (sándwich de galleta de chocolate).



Pero no ha sido su único cambio. Mantuvo su diseño original hasta 1952, cuando Nabisco encargó del rediseño a William A. Turnier, quien rodeó el nombre con el logo de Nabisco e introdujo tréboles de cuatro hojas en el relieve de su superficie.

También por esos años se reformuló la crema y se patentaron varias opciones de la misma.



Para entonces la galleta era un éxito, no necesitaba como slogan más que un “Oh, Oh, Oreo” que se ideó en los 50 y duró décadas sonando en las mentes de los consumidores.



Pero no todo ha funcionado: el intento de sacar una versión de crema de limón, en 1921 fue retirado sigilosamente. Así pasó con otros intentos. Entre los que lograron quedarse están la Double Stuff, que doblaba el contenido de crema, la Mega Stuff, que la triplicaba y las que llevaban cobertura de chocolate y chocolate blanco. De Oreo han salido hasta versiones mas pequeñas.

En el siglo XXI, la empresa Molendez (propietaria actual de Nabisco) decidió sacar cada cierto tiempo ediciones especiales y limitadas con diversos sabores y formas.



Pero nada ha opacado a su producto estrella, que llegó a ser ingrediente de otras recetas como tortas, cheese cakes y helados. Llegó a ser inspiración cinematográfica: En la película Juego de Gemelas, una pequeña Lindsay Lohan las comía mezclándolas, con mantequilla de maní. La directora de la película, Nancy Meyers, explicaba en su momento que lo hizo para hacer parecer extraña a la protagonista, pero hizo popular ese "maridaje".

Aunque nada destrona la combinación con leche, ni sus ventas: En 2007, estas superaron los 1.000 millones de dólares, y en el 2014 llegó a los 2.500 millones de dólares de ventas anuales, año en que orgullosamente, la marca decía haber vendido 450.000 millones de Oreo en toda su historia.



Ahora, ajustándose a los tiempos resalta su carácter vegano (no lleva proteína animal en su fórmula) y Kosher (desde que dejó de usar manteca de cerdo en 1997).

