Al pedirles su voto a los bartenders más influyentes del mundo –de la lista de los World 50 Best Bars–, se les preguntó por un compañero “que superara los límites de lo que significa ser un gran bartender”.

Y eligieron a Jean Trinh, el francés de padres vietnamitas que llegó a Cartagena en 2013 con poco dinero en el bolsillo y la intención de echar raíces en el país. El mismo que desde Alquímico –fundado en marzo de 2016– es hoy un modelo de sostenibilidad y de nuevas tendencias en coctelería.



Hoy no se puede ir a Cartagena a celebrar la noche sin pasar por Alquímico. Ubicado en una casa republicana en la ciudad amurallada, el lugar recibe a más de 800 personas al día y las atiende en tres ambientes con coctelería independiente. Es un gigante que gracias a sus prácticas sostenibles y al sentido de hospitalidad de Trinh –que se extiende al bienestar de sus empleados– no se dejó vencer por la pandemia. Su reacción durante la emergencia fortaleció el proyecto. El efecto fue el título de mejor bar sostenible de 2020 para Alquímico, en el listado de los World’s 50 Best Bars, y la posición número 47 en el ranking.



Trinh es ingeniero, nació en París, creció entre restaurantes y comensales y aprendió las artes de la hospitalidad, que han sido su norte. Al llegar a Cartagena abrió primero el bar pop-up (temporal) El Laboratorio, en el que buscaba generar nuevas experiencias sensoriales a partir de cocteles hechos con ingredientes locales.



Abrió Alquímico apenas con seis personas, con el mismo concepto general: explorar la diversidad en experiencias únicas. A esto le agregó la obsesión por disminuir el impacto ambiental y aportarle a la sociedad.

Pensando en la sostenibilidad, en la necesidad de cultivar sus propias hierbas e ingredientes, Trinh adquirió un terreno en Filandia (Quindío) que se convirtió en el centro de su trabajo durante la cuarentena. Tenía 50 empleados entonces, a los que durante el encierro empezó a capacitar en mixología y servicio. Pasado el primer mes, los invitó a una aventura que muchos aceptaron: trasladarse a la finca, poner el alma en levantar el proceso: construirla, aprender a cultivar, hacer comunidad, crear su propio apiario. Fue también una forma de evitar que el encierro afectara la salud mental de todos. Quienes fueron con él adoptaron una dieta vegetariana, aprendieron a madrugar, a reforestar, a trabajar en un banco de semillas.



Esto se reflejó en Alquímico al volver, con su primer piso de bebidas experimentales, un segundo piso de cocteles clásicos, y el tercero, la terraza, de bebidas refrescantes. Trinh siempre pensó en un “bar de cocteles de alto volumen”, así que sabía que “cada elección tenía un impacto directo y rápido”. Por eso dejó de vender cerveza en botella y diseñó portavasos hechos con hojas de árboles y plantas deshidratadas, que generan menos impacto ambiental.

Trinh documentó el proceso. Y llegó a ojos de sus colegas. Por eso le dieron el título de Bartender de Bartenders 2022, patrocinado por tequila Altos, que recibirá en ceremonia oficial en octubre.



“Estoy muy orgulloso de los logros de mi equipo (...). Juntos hemos construido una comunidad más fuerte y un Alquímico más sostenible (...). Estoy muy agradecido de recibir este reconocimiento de mis compañeros después de la montaña rusa en la que todos nos hemos subido en los últimos años, y espero darles la bienvenida a todos a Alquímico para compartir nuestras bebidas y nuestras ideas en los próximos años”.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin