Un vino olvidado le dio sabor a una nueva botella de ron La Hechicera

Nueve meses tardó La Hechicera en gestar en sus barricas una nueva fórmula, para una línea especial de su ron prémiun. Se trataba de la primera botella de edición limitada –esperan que en el futuro haya nuevas recetas– que tomó el nombre de Serie Experimental n.º 1.

Este ron colombiano llevaba seis años consolidándose como una opción de alta gama en el mercado de los licores en el mundo. Entre sus propuestas anteriores estaba la de llevar elementos colombianos a bares y bartenders en el exterior.



Les habían dado algunos insumos sorpresa, más allá del propio ron, como unos curiosos cubitos de azúcar de panela con oro comestible que, según cuenta Miguel Riascos, cofundador y director de La Hechicera, se volvieron la sensación en barras de coctelería de París. Por ese lado, también están desarrollando gotas amargas hechas con toques colombianos y hasta elementos como peltre en la presentación de los cocteles.



Sin embargo, el 2019 tenía que finalizar con alguna novedad, y por eso trabajaron en la búsqueda de una edición especial. Hicieron varias pruebas en pos de un nuevo sabor, pero la serie experimental número uno surgió de un hallazgo en sus propias bodegas en Barranquilla, las mismas donde su ron principal pasa 21 años añejándose en barricas de roble que antes tuvieron Jack Daniels.

La clave de la nueva e irrepetible fórmula estuvo en un hallazgo inesperado en sus propias bodegas. “Este ron especial pasó por un proceso adicional, nueve meses en una barrica que en lugar de tener whisky americano antes tuvo un moscatel especial. Fueron recipientes de un vino que añejamos en Barranquilla durante 12 años”, dice Riascos.



¿Un vino añejándose en Barranquilla?



La historia suena loca, porque en Barranquilla no se hace vino. Pero mucho antes de que yo entrara al negocio del ron, cuando mi papá fundó su compañía y empezó a hacer ron en el 94, el negocio funcionaba principalmente suministrándoles este licor a terceros, es decir, a otras empresas de licores.



En algún momento, él hizo una venta de ron a una empresa que le pagó con vino. Fue prácticamente un trueque. Él lo recibió convencido de que encontraría algo que hacer con el vino, y lo guardó en bodega en el 2006. Pero nunca se le ocurrió nada.



¿Y el vino no se dañó?



No, porque lo fortificamos con ron. Si le pones un destilado, lo logras mantener. Nuestro objetivo nunca ha sido vender vinos porque no es lo nuestro, pero sí teníamos a nuestra disposición ese universo de sabores que ofrecía este.

¿Y cómo llegaron a emplearlo después de tantos años?



Pues, resulta que a mi papá se le olvidó que lo tenía, hasta este año. Estábamos en plenas ampliaciones, hacíamos un inventario, y dimos con 16 barriles de vino. Lo probamos, estaba espectacular, con notas añejas, como a ciruela pasa, nuez, uva pasa. Así que dijimos: ‘Ya que estamos experimentando, vamos a usarlo’. Pasamos el vino a otros barriles y en los que estaba echamos ron La Hechicera. Allí esperó hasta convertirse en la Serie Experimental n.º 1. De los 16 barriles salieron 7.200 botellas, y cada una está numerada.

La botella lleva la historia de su mezcla especial en la etiqueta, se consigue solo en los aeropuertos del país. Foto: Cortesía La Hechicera

¿Y esta no se repetirá?



No, porque el vino se evapora y lo que eran 16 barriles pasaron a ser 9. Ya veremos qué historia falta por contar de ese vino, pero por el momento están estas botellas que se consiguen en los aeropuertos del país. El año entrante, a lo mejor tendremos otra serie experimental número 2, que saldrá de otras pruebas.

