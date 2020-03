La cocina, remedio infalible / El Condimentario

Todo cambió. Nuestra forma de comer, los hábitos alimenticios, las rutinas, las dietas y hasta los ingredientes que compramos. Viéndolo mejor, no, no cambió. Volvimos a la época de nuestros abuelos y antepasados. Hoy, el mercado en tiempos de cuarentena está pensado no en los lujos sino en alimentar y nutrir, en comida reconfortante que alivie y llene de energía y calor de hogar. Como un abrazo. Volvimos a retomar la cocina y la mesa familiar para compartir el pan. Volvimos a cocinar en casa.

Y si bien para algunos ha sido un placer y una terapia retomar los fuegos, los cuchillos y los sartenes, para otros, a quienes o no les gusta o ‘no saben ni hervir agua’, como se dice popularmente, esto ha sido otro estrés adicional a la dramática situación de salud que vivimos.



Las redes sociales se han convertido en grandes aliadas para solucionar dudas culinarias y compartir recetas. Los cocineros tenemos ahora una gran responsabilidad social de ayudar con nuestro conocimiento. Tenemos una bellísima profesión que hoy más que nunca es de gran utilidad para la sociedad. “Esta pandemia ha sido un duro golpe para la alta cocina”, sentenció un medio de comunicación, pero yo lo veo como una gran oportunidad de retomar y reaprender las bases de la gastronomía. Las despensas y neveras de los hogares colombianos están llenas de lentejas, garbanzos, fríjoles, arroz, carne, pollo, papa, pasta, frutas y verduras. Muchas veces en exceso, porque el pánico hizo que se comprara sin medida ni planeación.



Fue así, viendo los carros de los supermercados repletos de comida, que entendí que tal vez mucho de lo adquirido no sabrán cómo usarlo y que todo esto contribuirá al creciente desperdicio de alimentos. Fue entonces cuando se me ocurrió compartir una publicación (@margaritabernal) en la que le pido a mis seguidores que me cuenten cuáles ingredientes tienen y no saben cómo utilizar para poder ayudarlos a cocinar. He recibido montones de preguntas, que me han retado profesionalmente, ha sido un gran y divertido aprendizaje. A la fecha, el resultado es espectacular, se han sumado a esta iniciativa montones de cocineros en Colombia y otros países como Argentina. Todos los que tienen conocimientos y/o adoran cocinar son bienvenidos. Es el momento de pensar en comunidad, de ayudar desde casa. El remedio para aliviar la tensión, la ansiedad y sanar alma y cuerpo es la cocina casera preparada con cariño y buena sazón.



La alimentación pasó de los restaurantes a los hogares. La opción de domicilios sigue vigente y es una gran forma de apoyar a una industria muy golpeada por esta crisis, pero no es algo de todos los días, ya que nos encontramos en tiempos de ahorro y moderación. Cocinar y compartir es un acto de amor que todos necesitamos en este momento. Buen Provecho.



De postre: seguir a dos talentosas mujeres cocineras, @catalba y @carojarasanta, quienes enseñan recetas sabrosas y sencillas. Nuestro 'hashtag' es #cocinaencuarentena.



