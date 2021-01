La cocina como terapia para 'endulzar' la cuarentena

Cuando empezó la pandemia, Sonia Serna –una abanderada de las cocinas tradicionales, en especial las del Pacífico– entró en pánico. Su terapia para enfrentar la cuarentena que sobrevino fue cocinar todo lo que había querido preparar y no había podido por falta de tiempo. Abrió una cuenta de Instagram y durante cada día del primer confinamiento publicó un diario culinario con sus preparaciones.

Terminado el primer encierro vio lo que había hecho a lo largo de 63 días y decidió convertir ese trabajo en un libro. Así nació Dulce cuarentena, el libro de relatos culinarios que vende de forma independiente y del que advierte: “No es un recetario, sino una incitación a cocinar, una invitación a darse cuenta de que cada entrada a la cocina trae una cantidad de añoranzas y recuerdos –explica–. Para cocinar no se necesita sino tener ganas”.

¿Cómo se dio esta especie de diario culinario?

​

Cuando empezó la pandemia, como vivo sola, dije: Voy a ponerme a cocinar. En lugar de ir a comprar papel higiénico, fui a hacer mercado para cocinar. Esto se me volvió obsesión. Cada día terminaba y ya pensaba en qué iba a hacer mañana. A veces me enrumbaba sola, a veces compartía con los vecinos. Y empecé de cero en Instagram. De pronto tenía 500 seguidores. Y pasado un tiempo, me decían que hiciera el libro y me puse a revisar.

Había buen material...

​

Lo revisé con un poco de susto porque mi enfoque es la cocina tradicional. Y cuando entro a contextualizar, todos eran platos de tradición, colombianos o foráneos. Era importante, pues les digo a los estudiantes que la tradición es cultura y es lo que permite crear y recrear.

¿Qué tanto planeaba las recetas?

​

Salían de la misma nevera. Hay una venta de especias a la vuelta que me facilitó las cosas. Me aprovisionaba de cosas que tenían que ver, a veces de tradiciones foráneas. Tenía un buen domicilio de vegetales y cocinaba con lo que tenía a la mano. De haber pensado en un libro habría hecho la lista de recetas y habría comprado pensando en ellas. En cambio, compraba mi mercado y de ahí surgían las preparaciones. Y si me quedaba cremita de tomate del día anterior, decía: “¿Qué hago con ella? ¿Un sudado de pollo? Pero mejor en fricasé y en lugar de crema de leche le pongo esta de tomate”. Eso me permitió encarretarme con el tema del aprovechamiento o reciclaje.

Sonia Serna, diseñadora, gestora cultural y gastronómica. Autora del libro de relatos culinarios 'Dulce cuarentena'. Foto: Felipe Soto

Usar lo que quedó del día anterior...



Decía: “Bueno, tengo pepinos y una cebolla cabezona roja. Haré una ensalada griega. Pero... no tengo queso feta. ¿Por qué no cambiarlo por aguacate?” Si tenía fríjoles del día anterior, podía hacer un calentado, pero hice otra cosa: un omelette y lo cubrí con hogao. Aparte, el libro me permitió compartir el concepto de mise en place de nevera...



¿A qué se refiere?

​

Preparar cosas que facilitan la labor en la cocina. Le dediqué muchos días a ese mise en place: tener listos la sala de tomate, el hogao, el pesto, el caldo. Así, fui creando recetas de lo básico de un mise en place e incluí pautas de compra de especias y aceites. Una comida caliente con un buen aceite se vuelve esencial para guardar y comerla después a temperatura ambiente.

¿Qué le ha dicho la gente?

​

Alguien vio el libro y me dijo: “¿Por qué usas tanto extranjerismo?”. Usé términos locales y extranjeros, hice un glosario para que la gente sepa qué es una arepa y qué es un demi-glace. La gente local puede entender con términos que son universales y la gente de otros países podrá entender qué es un melao, un calao y un cholao.



¿Por qué se detuvo en el día 63?



Paré cuando empezamos a salir con pico y cédula, en el momento en que salí a la calle. En el penúltimo día salí y vi los restaurantes cerrados. Y decidí hacer una ñapa: a la semana siguiente cumplía años mi nieto y le hice una receta de regalo.

Usted es una estudiosa de la cocina, ¿qué le enseñó esta experiencia?

​

La cuarentena me permitió recrearme con esas cosas que quería experimentar o hacer. Nunca había hecho pan y tuve un acercamiento con la masa madre, tampoco había hecho pandebono.

Cuando me senté a revisar y a corregir, ya pensando en el libro, con las fotos del celular, y pensando en qué más ponía, salió el glosario. Y también quise referirme a personajes del mundo de la cocina a través de citar frases. Eso se convirtió en una labor de profundización.



Al revisar notas, buscaba coherencia con mis discursos, me preguntaba hasta dónde estaba siendo fiel a mí misma. Así que el libro es una invitación a ver la cocina desde su transversalidad, sin olvidar que es una manera bonita de consentir a alguien, de expresar el amor.

Cómo conseguir el libro

Serna editó el libro de manera independiente y de la misma forma lo está distribuyendo. Los interesados en conseguir un ejemplar pueden contactarla a través de sus redes sociales o pedirlo vía Whatsapp en los números 3154497556 y 3166177268, así como en La Bascula (Cali), teléfono: (2) 8930492.

Liliana Martínez Polo

Redacción de Cultura

@Lilangmartin